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Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 22.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/donbass-1811211682.html
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 22.08.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска выпустили 17 снарядов калибром 152 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров по поселку Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T10:12
2022-08-22T10:12
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
украина
горловка
донбасс
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ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов калибром 152 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров по поселку Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Отрадовка – населенный пункт Зайцево: выпущено 17 снарядов калибром 152 мм; 09:25 – населенный пункт Майорск – населенный пункт Зайцево: выпущено 5 мин калибром 120 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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в мире, зайцево, украина, горловка, донбасс, днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Украина, Горловка, Донбасс, ДНР
10:12 22.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР

ДНР: украинские войска обстреляли Зайцево минами и снарядами калибра 152 миллиметра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки украинских боеприпасов в Донбассе
Военнослужащий демонстрирует осколки украинских боеприпасов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки украинских боеприпасов в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов калибром 152 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров по поселку Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Отрадовка – населенный пункт Зайцево: выпущено 17 снарядов калибром 152 мм; 09:25 – населенный пункт Майорск – населенный пункт Зайцево: выпущено 5 мин калибром 120 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоУкраинаГорловкаДонбассДНР
 
 
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