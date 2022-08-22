https://ria.ru/20220822/donbass-1811211682.html

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 22.08.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР

Украинские войска выпустили 17 снарядов калибром 152 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров по поселку Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T10:12

2022-08-22T10:12

2022-08-22T10:12

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

украина

горловка

донбасс

днр

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ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов калибром 152 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров по поселку Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Отрадовка – населенный пункт Зайцево: выпущено 17 снарядов калибром 152 мм; 09:25 – населенный пункт Майорск – населенный пункт Зайцево: выпущено 5 мин калибром 120 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

зайцево

украина

горловка

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, зайцево, украина, горловка, донбасс, днр