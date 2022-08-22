https://ria.ru/20220822/donbass-1811211682.html
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 22.08.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска выпустили 17 снарядов калибром 152 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров по поселку Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T10:12
2022-08-22T10:12
2022-08-22T10:12
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
украина
горловка
донбасс
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:196:3210:2002_1920x0_80_0_0_faca9d6bd9bfba0748204c3f0a4f1775.jpg
ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов калибром 152 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров по поселку Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Отрадовка – населенный пункт Зайцево: выпущено 17 снарядов калибром 152 мм; 09:25 – населенный пункт Майорск – населенный пункт Зайцево: выпущено 5 мин калибром 120 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
зайцево
украина
горловка
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_acd8c01f34da12437c94e3848f29933c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, украина, горловка, донбасс, днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Украина, Горловка, Донбасс, ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
ДНР: украинские войска обстреляли Зайцево минами и снарядами калибра 152 миллиметра