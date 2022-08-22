https://ria.ru/20220822/donbass-1811210506.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево - РИА Новости, 22.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево

Украинские войска продолжают обстреливать Горловку и поселок Зайцево, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T10:05

2022-08-22T10:05

2022-08-22T10:39

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

зайцево

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 авг — РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать Горловку и поселок Зайцево, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Очередной обстрел поселка шахты Изотова в Горловке зафиксировали в 08:20."Выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра", — говорится в публикации.Спустя 25 минут ВСУ открыли огонь по Зайцево — пять 152-миллиметровых снарядов, а затем в 09:10, 09:25 и 10:00 выпустили в общей сложности еще 29 таких же снарядов и пять 120-миллиметровых мин.Накануне украинские войска обстреляли территорию ДНР 34 раза, при этом погибли два человека и 19 получили ранения.ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

зайцево

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины