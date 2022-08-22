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Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево - РИА Новости, 22.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/donbass-1811210506.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево - РИА Новости, 22.08.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево
Украинские войска продолжают обстреливать Горловку и поселок Зайцево, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T10:05
2022-08-22T10:39
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
зайцево
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 авг — РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать Горловку и поселок Зайцево, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Очередной обстрел поселка шахты Изотова в Горловке зафиксировали в 08:20."Выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра", — говорится в публикации.Спустя 25 минут ВСУ открыли огонь по Зайцево — пять 152-миллиметровых снарядов, а затем в 09:10, 09:25 и 10:00 выпустили в общей сложности еще 29 таких же снарядов и пять 120-миллиметровых мин.Накануне украинские войска обстреляли территорию ДНР 34 раза, при этом погибли два человека и 19 получили ранения.ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
зайцево
донецкая народная республика
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в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
10:05 22.08.2022 (обновлено: 10:39 22.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево

ДНР: украинские войска выпустили еще десять снарядов по Горловке и Зайцево

© AFP 2022 / Anatolii StepanovУкраинские военнослужащие ведут огонь
Украинские военнослужащие ведут огонь - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Украинские военнослужащие ведут огонь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 авг — РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать Горловку и поселок Зайцево, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Очередной обстрел поселка шахты Изотова в Горловке зафиксировали в 08:20.
"Выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра", — говорится в публикации.
Спустя 25 минут ВСУ открыли огонь по Зайцево — пять 152-миллиметровых снарядов, а затем в 09:10, 09:25 и 10:00 выпустили в общей сложности еще 29 таких же снарядов и пять 120-миллиметровых мин.
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Как Украина превращается в государство-камикадзе
Накануне украинские войска обстреляли территорию ДНР 34 раза, при этом погибли два человека и 19 получили ранения.
ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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