10:05 22.08.2022 (обновлено: 10:39 22.08.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево
ДНР: украинские войска выпустили еще десять снарядов по Горловке и Зайцево
Украинские военнослужащие ведут огонь. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 авг — РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать Горловку и поселок Зайцево, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Очередной обстрел поселка шахты Изотова в Горловке зафиксировали в 08:20.
"Выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра", — говорится в публикации.
Спустя 25 минут ВСУ открыли огонь по Зайцево — пять 152-миллиметровых снарядов, а затем в 09:10, 09:25 и 10:00 выпустили в общей сложности еще 29 таких же снарядов и пять 120-миллиметровых мин.
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Накануне украинские войска обстреляли территорию ДНР 34 раза, при этом погибли два человека и 19 получили ранения.
ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.