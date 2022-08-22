Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/donbass-1811199101.html
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза - РИА Новости, 22.08.2022
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза, выпустив 232 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T09:09
2022-08-22T09:10
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964804_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_3ddc52a0c48e5f7bcdf5f1aecea49004.jpg
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза, выпустив 232 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 232 единицы различных боеприпасов", - сообщается в Telegram-канале представительства.Как отмечается, в результате обстрелов было повреждено 31 домостроение в Киевском районе Донецка, Горловке, а также 15 объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964804_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_88a718c248ed3c8938272221e97423e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
09:09 22.08.2022 (обновлено: 09:10 22.08.2022)
 
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза

Представительство ДНР: украинские войска за сутки обстреляли территорию республики 34 раза

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки украинского снаряда в Донецкой области
Осколки украинского снаряда в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Осколки украинского снаряда в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза, выпустив 232 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 232 единицы различных боеприпасов", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Как отмечается, в результате обстрелов было повреждено 31 домостроение в Киевском районе Донецка, Горловке, а также 15 объектов гражданской инфраструктуры.
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 08:00
Как Украина превращается в государство-камикадзе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала