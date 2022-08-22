https://ria.ru/20220822/donbass-1811199101.html

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза - РИА Новости, 22.08.2022

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза, выпустив 232 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T09:09

2022-08-22T09:09

2022-08-22T09:10

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза, выпустив 232 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 232 единицы различных боеприпасов", - сообщается в Telegram-канале представительства.Как отмечается, в результате обстрелов было повреждено 31 домостроение в Киевском районе Донецка, Горловке, а также 15 объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины