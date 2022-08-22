https://ria.ru/20220822/donbass-1811199101.html
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза - РИА Новости, 22.08.2022
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза, выпустив 232 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T09:09
2022-08-22T09:09
2022-08-22T09:10
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза, выпустив 232 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 232 единицы различных боеприпасов", - сообщается в Telegram-канале представительства.Как отмечается, в результате обстрелов было повреждено 31 домостроение в Киевском районе Донецка, Горловке, а также 15 объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
09:09 22.08.2022 (обновлено: 09:10 22.08.2022)
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза
Представительство ДНР: украинские войска за сутки обстреляли территорию республики 34 раза