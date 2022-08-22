https://ria.ru/20220822/donbass-1811198335.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР - РИА Новости, 22.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР

Украинские войска обстреляли Калининский район Горловки и Зайцево (южное), выпустив 10 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T09:06

2022-08-22T09:06

2022-08-22T09:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

горловка

донбасс

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ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Калининский район Горловки и Зайцево (южное), выпустив 10 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Горловка (Калининский р-н): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 08.10 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

донецкая народная республика

горловка

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, горловка, донбасс