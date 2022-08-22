Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке и Зайцево десять снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после украинского обстрела
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после украинского обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Калининский район Горловки и Зайцево (южное), выпустив 10 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Горловка (Калининский р-н): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм; 08.10 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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