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В Лисичанске украинским ракетным ударом разрушило бывшее здание СБУ - РИА Новости, 22.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/donbass-1811195628.html
В Лисичанске украинским ракетным ударом разрушило бывшее здание СБУ
В Лисичанске украинским ракетным ударом разрушило бывшее здание СБУ - РИА Новости, 22.08.2022
В Лисичанске украинским ракетным ударом разрушило бывшее здание СБУ
Ракетным ударом с позиций украинских военных разрушено бывшее здание Службы безопасности Украины в центре освобожденного союзными силами Лисичанска, сообщил РИА РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T08:40
2022-08-22T09:00
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
донбасс
вооруженные силы украины
луганская народная республика
служба безопасности украины
народная милиция лнр
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 22 авг - РИА Новости. Ракетным ударом с позиций украинских военных разрушено бывшее здание Службы безопасности Украины в центре освобожденного союзными силами Лисичанска, сообщил РИА Новости полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев."Здесь разрушения большие, был нанесён ракетно-артиллерийский удар со стороны позиций ВСУ по центру города. Террор жителей Донбасса продолжается, разрушения городов продолжаются - не только Лисичанска, но и таких, как Первомайск, Стаханов", - рассказал военный с позывным "Коммунист".Здание разрушили 16 августа, в округе разбросаны украинские паспорта и другие документы украинского ведомства.Также, по словам полковника, украинская сторона целенаправленно уничтожает стратегически важные объекты.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
лисичанск
донбасс
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в мире, лисичанск, донбасс, вооруженные силы украины, луганская народная республика, служба безопасности украины, народная милиция лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Служба безопасности Украины, Народная милиция ЛНР
08:40 22.08.2022 (обновлено: 09:00 22.08.2022)
 
В Лисичанске украинским ракетным ударом разрушило бывшее здание СБУ

Народная милиция ЛНР: ВСУ ракетным ударом разрушили бывшее здание СБУ в центре Лисичанска

© РИА Новости / Мария МарикянСнаряд в асфальте
Снаряд в асфальте - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Снаряд в асфальте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 22 авг - РИА Новости. Ракетным ударом с позиций украинских военных разрушено бывшее здание Службы безопасности Украины в центре освобожденного союзными силами Лисичанска, сообщил РИА Новости полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев.
"Здесь разрушения большие, был нанесён ракетно-артиллерийский удар со стороны позиций ВСУ по центру города. Террор жителей Донбасса продолжается, разрушения городов продолжаются - не только Лисичанска, но и таких, как Первомайск, Стаханов", - рассказал военный с позывным "Коммунист".
Здание разрушили 16 августа, в округе разбросаны украинские паспорта и другие документы украинского ведомства.
Также, по словам полковника, украинская сторона целенаправленно уничтожает стратегически важные объекты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскДонбассВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныНародная милиция ЛНР
 
 
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