https://ria.ru/20220822/donbass-1811195628.html

В Лисичанске украинским ракетным ударом разрушило бывшее здание СБУ

В Лисичанске украинским ракетным ударом разрушило бывшее здание СБУ - РИА Новости, 22.08.2022

В Лисичанске украинским ракетным ударом разрушило бывшее здание СБУ

Ракетным ударом с позиций украинских военных разрушено бывшее здание Службы безопасности Украины в центре освобожденного союзными силами Лисичанска, сообщил РИА РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T08:40

2022-08-22T08:40

2022-08-22T09:00

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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 22 авг - РИА Новости. Ракетным ударом с позиций украинских военных разрушено бывшее здание Службы безопасности Украины в центре освобожденного союзными силами Лисичанска, сообщил РИА Новости полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев."Здесь разрушения большие, был нанесён ракетно-артиллерийский удар со стороны позиций ВСУ по центру города. Террор жителей Донбасса продолжается, разрушения городов продолжаются - не только Лисичанска, но и таких, как Первомайск, Стаханов", - рассказал военный с позывным "Коммунист".Здание разрушили 16 августа, в округе разбросаны украинские паспорта и другие документы украинского ведомства.Также, по словам полковника, украинская сторона целенаправленно уничтожает стратегически важные объекты.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

лисичанск

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Ольга Фомченкова

в мире, лисичанск, донбасс, вооруженные силы украины, луганская народная республика, служба безопасности украины, народная милиция лнр