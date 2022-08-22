https://ria.ru/20220822/donbass-1811195628.html
В Лисичанске украинским ракетным ударом разрушило бывшее здание СБУ
В Лисичанске украинским ракетным ударом разрушило бывшее здание СБУ - РИА Новости, 22.08.2022
В Лисичанске украинским ракетным ударом разрушило бывшее здание СБУ
Ракетным ударом с позиций украинских военных разрушено бывшее здание Службы безопасности Украины в центре освобожденного союзными силами Лисичанска, сообщил РИА РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T08:40
2022-08-22T08:40
2022-08-22T09:00
специальная военная операция на украине
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лисичанск
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вооруженные силы украины
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народная милиция лнр
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 22 авг - РИА Новости. Ракетным ударом с позиций украинских военных разрушено бывшее здание Службы безопасности Украины в центре освобожденного союзными силами Лисичанска, сообщил РИА Новости полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев."Здесь разрушения большие, был нанесён ракетно-артиллерийский удар со стороны позиций ВСУ по центру города. Террор жителей Донбасса продолжается, разрушения городов продолжаются - не только Лисичанска, но и таких, как Первомайск, Стаханов", - рассказал военный с позывным "Коммунист".Здание разрушили 16 августа, в округе разбросаны украинские паспорта и другие документы украинского ведомства.Также, по словам полковника, украинская сторона целенаправленно уничтожает стратегически важные объекты.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лисичанск, донбасс, вооруженные силы украины, луганская народная республика, служба безопасности украины, народная милиция лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Служба безопасности Украины, Народная милиция ЛНР
08:40 22.08.2022 (обновлено: 09:00 22.08.2022)
В Лисичанске украинским ракетным ударом разрушило бывшее здание СБУ
Народная милиция ЛНР: ВСУ ракетным ударом разрушили бывшее здание СБУ в центре Лисичанска