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В ДНР два человека погибли, 19 ранены за сутки при обстрелах со стороны ВСУ

В ДНР два человека погибли, 19 ранены за сутки при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.08.2022

В ДНР два человека погибли, 19 ранены за сутки при обстрелах со стороны ВСУ

Два человека погибли, 19 ранены за сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T08:23

2022-08-22T08:23

2022-08-22T08:24

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Два человека погибли, 19 ранены за сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 21 августа до 08.00 22 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще 19 мирных жителей получили ранения (один из пострадавших наступил на запрещённую противопехотную мину ПФМ-1)", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины