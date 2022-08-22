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В ДНР два человека погибли, 19 ранены за сутки при обстрелах со стороны ВСУ
В ДНР два человека погибли, 19 ранены за сутки при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.08.2022
В ДНР два человека погибли, 19 ранены за сутки при обстрелах со стороны ВСУ
Два человека погибли, 19 ранены за сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T08:23
2022-08-22T08:23
2022-08-22T08:24
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Два человека погибли, 19 ранены за сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 21 августа до 08.00 22 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще 19 мирных жителей получили ранения (один из пострадавших наступил на запрещённую противопехотную мину ПФМ-1)", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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08:23 22.08.2022 (обновлено: 08:24 22.08.2022)
В ДНР два человека погибли, 19 ранены за сутки при обстрелах со стороны ВСУ
Штаб обороны ДНР: два человека погибли, 19 ранены за сутки при обстрелах со стороны ВСУ