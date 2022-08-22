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В Горловке два человека погибли при обстреле со стороны украинских войск
В Горловке два человека погибли при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 22.08.2022
В Горловке два человека погибли при обстреле со стороны украинских войск
Два человека погибли, один ранен утром в понедельник в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T08:18
2022-08-22T08:18
2022-08-22T08:18
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Два человека погибли, один ранен утром в понедельник в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."К сожалению, утро в Горловке опять началось с обстрела Центрально-Городского района со стороны укронацистов. По улице Минина и Пожарского ранения получила женщина, двое мирных горловчан погибли", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
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В Горловке два человека погибли при обстреле со стороны украинских войск
Мэр Приходько: два человека погибли и один ранен утром в результате обстрела ВСУ Горловки