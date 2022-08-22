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В Британии начнут брать комиссию за обслуживание российских счетов - РИА Новости, 22.08.2022
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В Британии начнут брать комиссию за обслуживание российских счетов
В Британии начнут брать комиссию за обслуживание российских счетов - РИА Новости, 22.08.2022
В Британии начнут брать комиссию за обслуживание российских счетов
Банки в Великобритании начнут взимать комиссию за обслуживание российских замороженных счетов с 22 августа, следует из генеральной лицензии, опубликованной в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T19:17
2022-08-22T19:17
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россия
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Банки в Великобритании начнут взимать комиссию за обслуживание российских замороженных счетов с 22 августа, следует из генеральной лицензии, опубликованной в понедельник на сайте британского правительства."Согласно этой лицензии, банк может взимать банковскую комиссию и плату за обслуживание с замороженных счетов в рамках положений российского санкционного режима в качестве платы за текущее содержание и обслуживание этих счетов", - говорится в документе.Лицензия была выпущена британскими властями 10 марта, однако вступает в силу 22 августа и не имеет срока действия.Банки также смогут взимать средства за задолженность по оплате этих сборов и комиссий, указано на сайте.После начала российской специальной операции на Украине Великобритания ввела санкции против некоторых российских банков, крупных компаний и предприятий, а также против высокопоставленных лиц. В частности, санкции предполагают полную заморозку активов.
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экономика, великобритания, россия
Экономика, Великобритания, Россия
19:17 22.08.2022
 
В Британии начнут брать комиссию за обслуживание российских счетов

В Британии банки начнут брать комиссию за обслуживание российских замороженных счетов

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкБанк Англии в Лондоне
Банк Англии в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Банк Англии в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Банки в Великобритании начнут взимать комиссию за обслуживание российских замороженных счетов с 22 августа, следует из генеральной лицензии, опубликованной в понедельник на сайте британского правительства.
"Согласно этой лицензии, банк может взимать банковскую комиссию и плату за обслуживание с замороженных счетов в рамках положений российского санкционного режима в качестве платы за текущее содержание и обслуживание этих счетов", - говорится в документе.
Лицензия была выпущена британскими властями 10 марта, однако вступает в силу 22 августа и не имеет срока действия.
Банки также смогут взимать средства за задолженность по оплате этих сборов и комиссий, указано на сайте.
После начала российской специальной операции на Украине Великобритания ввела санкции против некоторых российских банков, крупных компаний и предприятий, а также против высокопоставленных лиц. В частности, санкции предполагают полную заморозку активов.
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