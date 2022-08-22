https://ria.ru/20220822/armiya-1811288126.html
Глава "Ростеха" рассказал о контрактах, подписанных на форуме "Армия-2022"
Глава "Ростеха" рассказал о контрактах, подписанных на форуме "Армия-2022" - РИА Новости, 22.08.2022
Глава "Ростеха" рассказал о контрактах, подписанных на форуме "Армия-2022"
Компании "Ростеха" в ходе прошедшего в Кубинке форума "Армия-2022" подписали с Минобороны РФ контракты на общую сумму более 130 миллиардов рублей, сообщил в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:51
2022-08-22T13:51
2022-08-22T13:51
безопасность
россия
форум "армия-2022"
ростех
сергей чемезов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Компании "Ростеха" в ходе прошедшего в Кубинке форума "Армия-2022" подписали с Минобороны РФ контракты на общую сумму более 130 миллиардов рублей, сообщил в понедельник журналистам генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов."В ходе форума "Армия" наши компании заключили контракты на общую сумму более 130 миллиардов рублей на поставку российской армии самолетов Су-34, вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ, бронетанковой техники - БМП-2, танков Т-72Б3 и Т-80БВ, реактивных снарядов для РСЗО и других образцов вооружений, военной и специальной техники", - сказал он.Как сообщалось, всего в период проведения форума Минобороны России заключило 36 государственных контрактов с 24 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 525 миллиардов рублей.Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходил 15-21 августа 2022 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". РИА Новости выступило официальным информационным агентством форума.
https://ria.ru/20220821/kontrakty-1811149305.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, форум "армия-2022", ростех, сергей чемезов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Форум "Армия-2022", Ростех, Сергей Чемезов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Глава "Ростеха" рассказал о контрактах, подписанных на форуме "Армия-2022"
Чемезов: "Ростех" на "Армии-2022" заключил с Минобороны контракты на 130 миллиардов рублей