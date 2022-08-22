https://ria.ru/20220822/alpinist-1811195118.html
В Греции альпиниста убило молнией
В Греции альпиниста убило молнией - РИА Новости, 22.08.2022
В Греции альпиниста убило молнией
Молния ударила в группу альпинистов во время ночного восхождения на гору Фалакро в регионе Драма на севере Греции, один человек погиб и один серьезно ранен,... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T08:35
2022-08-22T08:35
2022-08-22T10:45
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АФИНЫ, 22 авг - РИА Новости. Молния ударила в группу альпинистов во время ночного восхождения на гору Фалакро в регионе Драма на севере Греции, один человек погиб и один серьезно ранен, сообщило греческое общественное телевидение ERT.ЧП произошло в ночь на воскресенье во время соревнований альпинистов Six Peaks. В них участвовали 55 спортсменов, за 12 часов они должны были преодолеть расстояние 36,7 километра и пройти шесть самых высоких вершин горы Фалакро высотой более 2000 метров.Во время соревнований ухудшилась погода и началась сильная гроза. Незадолго до финиша молния ударила в группу, в которой были четверо альпинистов.Погиб 55-летний альпинист, ещё один спортсмен получил серьезные травмы.Пожарным вместе со спасателями-добровольцами удалось обнаружить альпинистов после масштабной операции, вертолётом их доставили в аэропорт в Кавале, а оттуда машиной скорой помощи в больницу.Сейчас состояние здоровья пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное.По словам очевидцев, они такой сильной грозы прежде не видели, сообщает телеканал.
https://ria.ru/20220624/alpy-1797884163.html
https://ria.ru/20220806/molniya-1807676875.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, новости - туризм
В мире, Греция, Туризм, Новости - Туризм
08:35 22.08.2022 (обновлено: 10:45 22.08.2022)
В Греции альпиниста убило молнией
Молния ударила в группу альпинистов в Греции во время соревнований, один человек погиб
АФИНЫ, 22 авг - РИА Новости.
Молния ударила в группу альпинистов во время ночного восхождения на гору Фалакро в регионе Драма на севере Греции, один человек погиб и один серьезно ранен, сообщило греческое общественное телевидение ERT
.
ЧП произошло в ночь на воскресенье во время соревнований альпинистов Six Peaks. В них участвовали 55 спортсменов, за 12 часов они должны были преодолеть расстояние 36,7 километра и пройти шесть самых высоких вершин горы Фалакро высотой более 2000 метров.
Во время соревнований ухудшилась погода и началась сильная гроза. Незадолго до финиша молния ударила в группу, в которой были четверо альпинистов.
Погиб 55-летний альпинист, ещё один спортсмен получил серьезные травмы.
Пожарным вместе со спасателями-добровольцами удалось обнаружить альпинистов после масштабной операции, вертолётом их доставили в аэропорт в Кавале, а оттуда машиной скорой помощи в больницу.
Сейчас состояние здоровья пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное.
По словам очевидцев, они такой сильной грозы прежде не видели, сообщает телеканал.