https://ria.ru/20220822/alpinist-1811195118.html

В Греции альпиниста убило молнией

В Греции альпиниста убило молнией - РИА Новости, 22.08.2022

В Греции альпиниста убило молнией

Молния ударила в группу альпинистов во время ночного восхождения на гору Фалакро в регионе Драма на севере Греции, один человек погиб и один серьезно ранен,... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T08:35

2022-08-22T08:35

2022-08-22T10:45

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АФИНЫ, 22 авг - РИА Новости. Молния ударила в группу альпинистов во время ночного восхождения на гору Фалакро в регионе Драма на севере Греции, один человек погиб и один серьезно ранен, сообщило греческое общественное телевидение ERT.ЧП произошло в ночь на воскресенье во время соревнований альпинистов Six Peaks. В них участвовали 55 спортсменов, за 12 часов они должны были преодолеть расстояние 36,7 километра и пройти шесть самых высоких вершин горы Фалакро высотой более 2000 метров.Во время соревнований ухудшилась погода и началась сильная гроза. Незадолго до финиша молния ударила в группу, в которой были четверо альпинистов.Погиб 55-летний альпинист, ещё один спортсмен получил серьезные травмы.Пожарным вместе со спасателями-добровольцами удалось обнаружить альпинистов после масштабной операции, вертолётом их доставили в аэропорт в Кавале, а оттуда машиной скорой помощи в больницу.Сейчас состояние здоровья пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное.По словам очевидцев, они такой сильной грозы прежде не видели, сообщает телеканал.

https://ria.ru/20220624/alpy-1797884163.html

https://ria.ru/20220806/molniya-1807676875.html

греция

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, греция, новости - туризм