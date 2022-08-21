https://ria.ru/20220821/brak-1811079840.html

Около шести тысяч пар поженились летом на выездных площадках в Москве

Около шести тысяч пар поженились летом на выездных площадках в Москве - РИА Новости, 21.08.2022

Около шести тысяч пар поженились летом на выездных площадках в Москве

Около шести тысяч пар поженились летом на выездных площадках в Москве, это в полтора раза больше чем в прошлом году, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T10:27

2022-08-21T10:27

2022-08-21T10:27

общество

анастасия ракова

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Около шести тысяч пар поженились летом на выездных площадках в Москве, это в полтора раза больше чем в прошлом году, сообщается на сайте мэра столицы."Всего с начала лета выездную регистрацию брака в столице выбрали около шести тысяч пар, это более чем в 1,5 раза больше, чем прошлым летом ", — приводятся на сайте слова заместителя мэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Добавляется, что на выбор доступно более 30 выездных локаций, среди которых усадьбы, стадионы, башни Москва-сити и другие. Также одна из самых необычных локаций, доступных для выбора молодоженам, — это станция метро "Маяковская". В ночь с 20 на 21 августа, на ней заключили брак три юбилейные пары: ровно год назад там прошли первые церемонии. С июля по август новые семьи на станции метро создали девять пар.Отмечается, что регистрации брака на станции метро "Маяковская" проводятся Управлением ЗАГС Москвы совместно с Московским метрополитеном в ночное время с 02:00 до 04:00, чтобы создать особую атмосферу и не мешать пассажирам. На станции для молодоженов устанавливается свадебная арка, а на путях церемонии сопровождают два состава — "Номерной" и "Москва-2020", — где пары могут сфотографироваться после заключения брака.Кроме того, каждой паре, зарегистрировавшей брак в метро, сотрудники вручают набор молодоженов. Он состоит из четырех предметов: бокалов для шампанского, фотоальбома, скретч-карты, которую можно начать со свадебного путешествия, и специальной мозаики для составления фото."Следующие торжественные церемонии на станции метро "Маяковская" состоятся 2 октября, все места на эту дату уже заняты. Подать заявление на 20 ноября и 11 декабря еще можно лично во Дворце бракосочетания № 1. Госпошлина остается прежней — 350 рублей, а при подаче заявления онлайн действует 30-процентная скидка, госпошлина составит 245 рублей. Выбрать необычное место для регистрации брака можно на сайте проекта "Новые адреса счастья". Здесь размещены фотографии и представлено подробное описание площадок. Каждая из них отмечена на карте Москвы. Кроме того, можно ознакомиться с доступными датами проведения бракосочетания, инструкцией по подаче заявления, а также выбрать для свадьбы красивую дату", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210903/proisshestvie-1748543560.html

https://ria.ru/20220214/svadba-1772624703.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, анастасия ракова , москва, московский метрополитен