https://ria.ru/20220820/vizy-1810920003.html

Эксперты заявили о неэффективности отказа в визах в качестве санкций ЕС

Эксперты заявили о неэффективности отказа в визах в качестве санкций ЕС - РИА Новости, 20.08.2022

Эксперты заявили о неэффективности отказа в визах в качестве санкций ЕС

Европа не понимает менталитета России, поэтому санкции и угрозы не выдавать шенгенские визы не оказывают ожидаемого европейскими представителями власти эффекта... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T09:14

2022-08-20T09:14

2022-08-20T09:14

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Европа не понимает менталитета России, поэтому санкции и угрозы не выдавать шенгенские визы не оказывают ожидаемого европейскими представителями власти эффекта на россиян, считают опрошенные РИА Новости эксперты.В последнее время представители ряда западных государств призывали запретить выдачу виз гражданам России. В Кремле заявляли, что надеются на трезвость мышления ЕС в вопросе выдачи россиянам "шенгена". Там добавили, что Россия в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно, это повлечет ответные меры и контрреакцию.Доктор исторических наук Евгений Спицын считает, что причина, по которой санкции и угрозы запретить выдавать визы оказались неэффективными, заключается в том, что Европа не понимает менталитета российских граждан."Европа не понимает менталитета нашего народа. Чем-чем, а напугать нас отказом от туристических виз - это "мех на палочке"", - сказал РИА Новости Спицын.По мнению эксперта, в последние годы гораздо меньшая часть россиян путешествовала по Европе, чем те, кто предпочитал ездить в Турцию или страны Восточной Азии."Нередко те, кто путешествует по Европе, имеют там недвижимость - это небольшой процент, но тем не менее. Правда, я не думаю, что они будут счастливо там жить, потому что их будут выдавливать оттуда всеми возможными способами", - полагает Спицын.Кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории журналистики РУДН Алексей Малаховский обозначил еще две причины, по которым санкции и запреты на выдачу шенгенских виз оказались неэффективными. Первой, по его мнению, является то, что с момента развала СССР в отношениях между Россией и Европой сформировались, хотя и устойчивые, но неверные стереотипы о Москве за счет стремления части российской "бизнес-элиты" хранить свои активы на Западе и действий тех, кто преклоняется "перед всем западным"."Информационная деятельность этих кругов велика, непропорционально их реальному размеру, поэтому у внешних игроков создается искаженное представление о состоянии умов у нас в России", - пояснил он.Второй причиной эксперт назвал "болевой порог" и умение противостоять трудностям, которые не сравнятся с тем, что характерно для жителей Европы.

https://ria.ru/20220819/vizy-1810701436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, россия, европа, евросоюз, политика