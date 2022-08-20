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На мировые рынки направят более 650 тысяч тонн продуктов с Украины - РИА Новости, 20.08.2022
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На мировые рынки направят более 650 тысяч тонн продуктов с Украины
На мировые рынки направят более 650 тысяч тонн продуктов с Украины - РИА Новости, 20.08.2022
На мировые рынки направят более 650 тысяч тонн продуктов с Украины
Более 650 тысяч тонн продовольствия с Украины направляются на мировые рынки в рамках реализации "продуктовой сделки", заявил генсек ООН Антониу Гутерреш,... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T18:18
2022-08-20T18:20
экономика
украина
россия
стамбул
оон
турция
в мире
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ООН, 20 авг – РИА Новости. Более 650 тысяч тонн продовольствия с Украины направляются на мировые рынки в рамках реализации "продуктовой сделки", заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая в Совместном координационном центре в Стамбуле."Я только что вернулся с Мраморного моря, где группы (инспекторов) Украины, России, Турции и ООН проводят совместные проверки судов, проходящих через Черное море на пути в украинские порты и обратно. Я только что видел зафрахтованное Всемирной продовольственной программой судно Brave Commander, которое ожидает отплытия к Африканскому Рогу, чтобы доставить необходимую помощь тем, кто страдает от острого голода", - отметил он.Генсек указал, что побывал накануне в порту Одессы, где проводилась погрузка на другие суда.Он напомнил о необходимости обеспечения беспрепятственного доступа на мировые рынки российских продуктов питания и удобрений, "которые не подпадают под санкции"."Важно, чтобы все правительства и частный сектор сотрудничали, чтобы вывести их на рынок. Без удобрений в 2022 году в 2023 году может не хватить еды", - добавил он.​​В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220708/produktsiya-1801220661.html
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экономика, украина, россия, стамбул, оон, турция, в мире
Экономика, Украина, Россия, Стамбул, ООН, Турция, В мире
18:18 20.08.2022 (обновлено: 18:20 20.08.2022)
 
На мировые рынки направят более 650 тысяч тонн продуктов с Украины

На мировые рынки направят более 650 тысяч тонн продуктов с Украины по продуктовой сделке

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni с украинским зерном
Сухогруз Razoni с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Сухогруз Razoni с украинским зерном. Архивное фото
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ООН, 20 авг – РИА Новости. Более 650 тысяч тонн продовольствия с Украины направляются на мировые рынки в рамках реализации "продуктовой сделки", заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая в Совместном координационном центре в Стамбуле.
"Более 650 000 тонн зерна и других продуктов питания уже на пути на мировые рынки", - сказал Гутерреш.
"Я только что вернулся с Мраморного моря, где группы (инспекторов) Украины, России, Турции и ООН проводят совместные проверки судов, проходящих через Черное море на пути в украинские порты и обратно. Я только что видел зафрахтованное Всемирной продовольственной программой судно Brave Commander, которое ожидает отплытия к Африканскому Рогу, чтобы доставить необходимую помощь тем, кто страдает от острого голода", - отметил он.
Генсек указал, что побывал накануне в порту Одессы, где проводилась погрузка на другие суда.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 14:34
Гутерреш призвал вернуть российскую и украинскую продукцию на мировой рынок
Он напомнил о необходимости обеспечения беспрепятственного доступа на мировые рынки российских продуктов питания и удобрений, "которые не подпадают под санкции".
"Важно, чтобы все правительства и частный сектор сотрудничали, чтобы вывести их на рынок. Без удобрений в 2022 году в 2023 году может не хватить еды", - добавил он.
​​В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 23:36
Гутерреш назначил постоянного координатора от ООН по продуктовой сделке
 
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