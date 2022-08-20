https://ria.ru/20220820/produkty-1811009337.html

На мировые рынки направят более 650 тысяч тонн продуктов с Украины

На мировые рынки направят более 650 тысяч тонн продуктов с Украины - РИА Новости, 20.08.2022

На мировые рынки направят более 650 тысяч тонн продуктов с Украины

Более 650 тысяч тонн продовольствия с Украины направляются на мировые рынки в рамках реализации "продуктовой сделки", заявил генсек ООН Антониу Гутерреш,... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T18:18

2022-08-20T18:18

2022-08-20T18:20

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ООН, 20 авг – РИА Новости. Более 650 тысяч тонн продовольствия с Украины направляются на мировые рынки в рамках реализации "продуктовой сделки", заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая в Совместном координационном центре в Стамбуле."Я только что вернулся с Мраморного моря, где группы (инспекторов) Украины, России, Турции и ООН проводят совместные проверки судов, проходящих через Черное море на пути в украинские порты и обратно. Я только что видел зафрахтованное Всемирной продовольственной программой судно Brave Commander, которое ожидает отплытия к Африканскому Рогу, чтобы доставить необходимую помощь тем, кто страдает от острого голода", - отметил он.Генсек указал, что побывал накануне в порту Одессы, где проводилась погрузка на другие суда.Он напомнил о необходимости обеспечения беспрепятственного доступа на мировые рынки российских продуктов питания и удобрений, "которые не подпадают под санкции"."Важно, чтобы все правительства и частный сектор сотрудничали, чтобы вывести их на рынок. Без удобрений в 2022 году в 2023 году может не хватить еды", - добавил он.​​В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220708/produktsiya-1801220661.html

https://ria.ru/20220812/sdelka-1809309095.html

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экономика, украина, россия, стамбул, оон, турция, в мире