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В Швейцарии спрогнозировали рост цен на электроэнергию на 30 процентов

В Швейцарии спрогнозировали рост цен на электроэнергию на 30 процентов - РИА Новости, 20.08.2022

В Швейцарии спрогнозировали рост цен на электроэнергию на 30 процентов

Цены на электроэнергию в следующем году для домохозяйств в Швейцарии возрастут не менее чем на 30%, заявили в ассоциации электроэнергетических компаний страны. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T19:54

2022-08-20T19:54

2022-08-20T19:54

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экономика

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Цены на электроэнергию в следующем году для домохозяйств в Швейцарии возрастут не менее чем на 30%, заявили в ассоциации электроэнергетических компаний страны.По сообщению газеты Tages-Anzeiger, многие энергоснабжающие компании за последние недели приняли решение о новых тарифах на предстоящий год."Половина коммунальных предприятий увеличит цену для домохозяйств на 30% или более", - заявили изданию в ассоциации электроэнергетических компаний Швейцарии.К примеру, для семьи, проживающей в пяти комнатах, расходы на электроэнергию вырастут примерно на 315 швейцарских франков (примерно 330 долларов) в год, пишет газета. Такие предприятия, как, например, крупная пекарня, столкнутся с увеличением расходов на электроэнергию примерно на 10 тысяч франков, говорится в статье.Риск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии. Ранее глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества в стране предстоящей зимой.Швейцарские власти ранее сообщили, что впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220808/elektrichestvo-1808135297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

швейцария, россия, украина, в мире, экономика