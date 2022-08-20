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В Швейцарии спрогнозировали рост цен на электроэнергию на 30 процентов
В Швейцарии спрогнозировали рост цен на электроэнергию на 30 процентов - РИА Новости, 20.08.2022
В Швейцарии спрогнозировали рост цен на электроэнергию на 30 процентов
Цены на электроэнергию в следующем году для домохозяйств в Швейцарии возрастут не менее чем на 30%, заявили в ассоциации электроэнергетических компаний страны. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T19:54
2022-08-20T19:54
2022-08-20T19:54
швейцария
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Цены на электроэнергию в следующем году для домохозяйств в Швейцарии возрастут не менее чем на 30%, заявили в ассоциации электроэнергетических компаний страны.По сообщению газеты Tages-Anzeiger, многие энергоснабжающие компании за последние недели приняли решение о новых тарифах на предстоящий год."Половина коммунальных предприятий увеличит цену для домохозяйств на 30% или более", - заявили изданию в ассоциации электроэнергетических компаний Швейцарии.К примеру, для семьи, проживающей в пяти комнатах, расходы на электроэнергию вырастут примерно на 315 швейцарских франков (примерно 330 долларов) в год, пишет газета. Такие предприятия, как, например, крупная пекарня, столкнутся с увеличением расходов на электроэнергию примерно на 10 тысяч франков, говорится в статье.Риск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии. Ранее глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества в стране предстоящей зимой.Швейцарские власти ранее сообщили, что впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, россия, украина, в мире, экономика
Швейцария, Россия, Украина, В мире, Экономика
В Швейцарии спрогнозировали рост цен на электроэнергию на 30 процентов
Tages-Anzeiger: электроэнергия в 2023 году подорожает для швейцарских домохозяйств на 30%
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Цены на электроэнергию в следующем году для домохозяйств в Швейцарии возрастут не менее чем на 30%, заявили
в ассоциации электроэнергетических компаний страны.
По сообщению газеты Tages-Anzeiger, многие энергоснабжающие компании за последние недели приняли решение о новых тарифах на предстоящий год.
"Половина коммунальных предприятий увеличит цену для домохозяйств на 30% или более", - заявили изданию в ассоциации электроэнергетических компаний Швейцарии
.
К примеру, для семьи, проживающей в пяти комнатах, расходы на электроэнергию вырастут примерно на 315 швейцарских франков (примерно 330 долларов) в год, пишет газета. Такие предприятия, как, например, крупная пекарня, столкнутся с увеличением расходов на электроэнергию примерно на 10 тысяч франков, говорится в статье.
Риск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии. Ранее глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества в стране предстоящей зимой.
Швейцарские власти ранее сообщили, что впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа.
После начала спецоперации на Украине
Запад усилил санкционное давление на Россию
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.