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Биография Андрея Кончаловского

Биография Андрея Кончаловского - РИА Новости, 20.08.2022

Биография Андрея Кончаловского

Режиссер театра и кино, сценарист Андрей (Андрон) Сергеевич Кончаловский родился 20 августа 1937 года в Москве, в семье известных писателей Сергея Михалкова... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T02:16

2022-08-20T02:16

2022-08-20T02:16

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Режиссер театра и кино, сценарист Андрей (Андрон) Сергеевич Кончаловский родился 20 августа 1937 года в Москве, в семье известных писателей Сергея Михалкова (1913-2009) и Натальи Кончаловской (1903-1988). Его прадед по материнской линии – знаменитый русский художник Василий Суриков (1848-1916), дед – народный художник РСФСР Петр Кончаловский (1876-1956). Младший брат – кинорежиссер и актер Никита Михалков. В 1952 году Кончаловский окончил Центральную музыкальную школу, в 1957 году – музыкальное училище при Московской консерватории. В 1957-1959 годах учился в Московской консерватории по классу фортепиано. Кинематографическое образование получил в 1965 году, окончив режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Михаила Ромма).Во время учебы Кончаловский снялся как актер в эпизодических ролях в фильмах "Суд сумасшедших" (1961), "Иваново детство" (1962), "Мне двадцать лет" (1964). С режиссером Андреем Тарковским написал сценарий фильма "Иваново детство", позже они вместе создали сценарий к фильму "Страсти по Андрею" ("Андрей Рублев", 1966).Его первый короткометражный фильм "Мальчик и голубь" (1961) получил главный приз на конкурсе дебютов Венецианского кинофестиваля для детей и юношества (1962).Дебютным полнометражным художественным фильмом Кончаловского стал "Первый учитель" (1965). Его следующая картина "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" (1966) была показана на широком экране только в 1988 году.Далее последовали картины "Дворянское гнездо" (1969) по Ивану Тургеневу, а затем "Дядя Ваня" (1970) по Антону Чехову, который получил "Серебряную раковину" фестиваля в Сан-Себастьяне (Испания, 1971).Большой зрительский успех сопутствовал фильму "Романс о влюбленных"(1974), получившему Гран-при кинофестиваля в Карловых Варах (Болгария). Масштабная кинопоэма "Сибириада" (1978) была удостоена специального приза жюри Каннского кинофестиваля (Франция, 1979).В 1980 году Кончаловский уехал в США и начал работать в Голливуде, где снял фильмы "Возлюбленные Марии" (Maria's Lovers, 1984), "Поезд-беглец" (Runaway Train, 1985), "Гомер и Эдди" (Homer and Eddie, 1989), а также блокбастер "Танго и Кэш" (Tango& Cash, 1989). Также в США Кончаловский создал "Дуэт для солиста" (Duet for One, 1986) и "Стыдливые люди" (Shy People, 1987). За рубежом режиссер поставил телесериал "Одиссея" (The Odyssey, 1977), ставший самой дорогой на тот момент телепродукцией в мире и получивший в США высшую телевизионную награду "Эмми". В 2003 году по пьесе американского писателя Джеймса Голдмана Кончаловский снял историческую драму "Лев зимой" (The Lion in Winter).После возвращения в Россию в начале 1990-х годов режиссер снял фильм-размышление "Ближний круг" (1991), а также картину "Курочка Ряба" (1994) – гротескное продолжение судьбы Аси Клячиной в посткоммунистической России.В 2000-х годах Кончаловский выпустил фильмы "Дом дураков" (2002) и "Глянец" (2007).В 2010 году сначала в США, а затем в России состоялась премьера новогоднего фантасмагорического фильма "Щелкунчик и Крысиный Король", снятого в формате 3D по мотивам сказки Эрнста Гофмана и балета Петра Чайковского "Щелкунчик".Его картина "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" (2014) была удостоена "Серебряного льва" за лучшую режиссерскую работу на МКФ в Венеции.Его следующий фильм "Рай" (2016) вошел в шорт-лист премии "Оскар". Драма получила множество призов, среди которых "Серебряный лев" Венецианского кинофестиваля, "Золотой орел", "Ника", "Белый слон". В 2019 году в сотрудничестве с итальянским телеканалом Rai Cinema вышла историческая драма Кончаловского "Грех" о великом скульпторе и живописце Микеланджело. В 2020 году режиссер выпустил историко-документальную драму "Дорогие товарищи". Фильм рассказывает о подавлении демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.Среди наград фильма – специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля (Италия), приз "Серебряный Хьюго" 56-го Международного кинофестиваля в Чикаго (США) за лучшую режиссуру, кинопремии "Золотой орел" и "Ника". Картина также вошла в пятерку лучших фильмов на иностранном языке Национального совета кинокритиков США. Одна из последних киноработ режиссера – документальный фильм "Человек неунывающий" (2021). Герои ленты – обычные люди, которые остаются оптимистами, несмотря на разные жизненные трудности.В большинстве своих картин Кончаловский выступал и как автор сценария.За свою творческую биографию он написал более 30 сценариев, снял около 30 фильмов.Кончаловский известен и как продюсер. В 2003 году был основан "Продюсерский Центр Андрея Кончаловского". Заказчиками компании были ведущие телеканалы российского телевидения - НТВ, РТР, "Культура" и "Звезда". Он продюсировал собственные фильмы "Глянец" и "Рай", документальные циклы "Культура – это судьба" (2005), картины "Последнее воскресенье" (Last Station, 2009) Майкла Хофмана, "Мешок без дна" Рустама Хамдамова (2017) и др.Среди известных театральных постановок Кончаловского – спектакль "Чайка"(1987) Антона Чехова в парижском Théâtre de l’Odéon, "Король Лир" (2006) Уильяма Шекспира в варшавском театре Na Woli, "Чайка" (2004), "Дядя Ваня" (2009), "Три сестры" (2013) и "Вишневый сад" (2016) Антона Чехова в Театре Моссовета, "Сцены из супружеской жизни (2019) во МХАТе им. Горького. Одна из последних театральных работа режиссера – спектакль "Укрощение строптивой" в театре Моссовета (2022). Кончаловский осуществил постановку опер "Евгений Онегин" (1985) и "Пиковая Дама" (1990) Петра Чайковского в миланском театре "Ла Скала" и парижской Бастилии, "Война и мир" (2000, 2002, 2009) Сергея Прокофьева на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге и в "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке, "Бал-маскарад" (2001) Джузеппе Верди на фестивале в Парме и в Мариинском театре, "Борис Годунов" (2010) Модеста Мусоргского в Teatro Regio di Torino (Турин, Италия).В 2013 году режиссер поставил "Укрощение строптивой" Шекспира на VI театральном фестивале в Неаполе, в 2014 году "Эдип в Колоне" Софокла в Театре Олимпико в городе Виченца (Италия).В 2016 году он выступил в роли режиссера-постановщика мюзикла "Преступление и наказание" по Федору Достоевскому на музыку Эдуарда Артемьева.Также Кончаловский занимался постановкой шоу: "Наша древняя столица" в честь празднования 850-летия Москвы (Красная площадь, 1997), "Празднование 300-летия Санкт-Петербурга" (2003).Андрей Кончаловский – автор книг "Парабола замысла" (1977), "Белая сирень" (2001, в соавторстве с писателем Юрием Нагибиным), "Низкие истины" (1998), "Возвышающий обман" (1999), "Низкие истины: 7 лет спустя" (2006), сборника "На трибуне реакционера" (2007), "9 глав о кино" (2013), " Низкие истины. Возвышающий обман (2014), "Scomode Verità" (2019) и др., а также свыше 100 публицистических статей.Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук (2002).С 2013 года и по настоящее время –президент Российской академии кинематографических искусств "Ника".Почетный доктор университета National University of Theater Artsand Cinema(Румыния, 2011), почетный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова (2017). Андрей Кончаловский – народный артист РСФСР (1980). Награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1997). Лауреат премии правительства РФ в области культуры за 2017 год. Офицер ордена Искусств и литературы Франции (2005), кавалер ордена Почетного легиона (2011). Кавалер ордена за заслуги перед Итальянской республикой (2018). Среди кинематографических наград режиссера – призы МКФ в Сан-Себастьяне (1971, 1989), "Хрустальный глобус" МКФ в Карловых Варах (1974), Большой приз жюри Каннского кинофестиваля (1979), приз ФИПРЕССИ Берлинского МКФ (1988), призы (2002 (два), 2014, 2016) Венецианского кинофестиваля, приз Мюнхенского кинофестиваля (2017), а также "Ника" (1988, 2016, 2020 (дважды)), почетный приз Московского кинофестиваля (1997), "Золотой орел" (2014, 2016, 2020), и др.Андрей Кончаловский с 1998 года женат на актрисе Юлии Высоцкой. У пары двое детей – дочь Мария (1999) и сын Петр (2003). Супругами режиссера ранее были балерина Ирина Кандат, актриса Наталья Аринбасарова, француженка Вивиан Годе, диктор Ирина Мартынова. От Натальи Аринбасаровой у Кончаловского есть сын – кинорежиссер Егор Кончаловский (1966), от Вивиан Годе – дочь Александра (1970), от актрисы Ирины Бразговки – дочь Дарья (1980), от Ирины Мартыновой – дочери Наталья (1991) и Елена (1993). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, андрей михалков-кончаловский