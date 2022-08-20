18:33 20.08.2022 (обновлено: 18:35 20.08.2022)
Профсоюзы предложили страховать потери заработка россиян за счет НДФЛ
Профсоюзы предложили страховать россиян от безработицы за счет НДФЛ
Трудовая книжка . Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сделать обязательным новый вид социального страхования полной или частичной утраты заработка, в том числе при потере работы, задолженности по зарплате и неполной занятости.
"Как предлагает ФНПР, новый вид социального страхования полной или частичной утраты заработка, в том числе при потере работы, задолженности по зарплате и неполной занятости, должен носить обязательный характер", - говорится в сообщении на сайте федерации.
Добавляется, что его финансирование может осуществляться за счет 1-1,5% налога на доходы физических лиц. Для работников, которые не имеют необходимого страхового стажа, должны быть предусмотрены социальные выплаты за счет бюджетных средств.
Отмечается, что в качестве страховщика предлагается определить Фонд пенсионного и социального страхования РФ, это позволит обеспечить доступность услуг по страхованию на всей территории страны и гарантировать исполнение обязательств перед застрахованными лицами.
"Такой подход обеспечит финансовую устойчивость системы страхования, не приведет к возникновению нагрузки на работников или работодателей, позволит существенно повысить уровень доходов и качество жизни граждан как работающих, так и потерявших работу, а также повысит заинтересованность их самих в легализации трудовых отношений", - говорится в сообщении.