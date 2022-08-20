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Профсоюзы предложили страховать потери заработка россиян за счет НДФЛ - РИА Новости, 20.08.2022
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Профсоюзы предложили страховать потери заработка россиян за счет НДФЛ
Профсоюзы предложили страховать потери заработка россиян за счет НДФЛ - РИА Новости, 20.08.2022
Профсоюзы предложили страховать потери заработка россиян за счет НДФЛ
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сделать обязательным новый вид социального страхования полной или частичной утраты заработка, в том... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T18:33
2022-08-20T18:35
общество
россия
федерация независимых профсоюзов россии
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сделать обязательным новый вид социального страхования полной или частичной утраты заработка, в том числе при потере работы, задолженности по зарплате и неполной занятости.Добавляется, что его финансирование может осуществляться за счет 1-1,5% налога на доходы физических лиц. Для работников, которые не имеют необходимого страхового стажа, должны быть предусмотрены социальные выплаты за счет бюджетных средств.Отмечается, что в качестве страховщика предлагается определить Фонд пенсионного и социального страхования РФ, это позволит обеспечить доступность услуг по страхованию на всей территории страны и гарантировать исполнение обязательств перед застрахованными лицами."Такой подход обеспечит финансовую устойчивость системы страхования, не приведет к возникновению нагрузки на работников или работодателей, позволит существенно повысить уровень доходов и качество жизни граждан как работающих, так и потерявших работу, а также повысит заинтересованность их самих в легализации трудовых отношений", - говорится в сообщении.
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общество, россия, федерация независимых профсоюзов россии
Общество, Россия, Федерация независимых профсоюзов России
18:33 20.08.2022 (обновлено: 18:35 20.08.2022)
 
Профсоюзы предложили страховать потери заработка россиян за счет НДФЛ

Профсоюзы предложили страховать россиян от безработицы за счет НДФЛ

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сделать обязательным новый вид социального страхования полной или частичной утраты заработка, в том числе при потере работы, задолженности по зарплате и неполной занятости.
"Как предлагает ФНПР, новый вид социального страхования полной или частичной утраты заработка, в том числе при потере работы, задолженности по зарплате и неполной занятости, должен носить обязательный характер", - говорится в сообщении на сайте федерации.
Добавляется, что его финансирование может осуществляться за счет 1-1,5% налога на доходы физических лиц. Для работников, которые не имеют необходимого страхового стажа, должны быть предусмотрены социальные выплаты за счет бюджетных средств.
Отмечается, что в качестве страховщика предлагается определить Фонд пенсионного и социального страхования РФ, это позволит обеспечить доступность услуг по страхованию на всей территории страны и гарантировать исполнение обязательств перед застрахованными лицами.
"Такой подход обеспечит финансовую устойчивость системы страхования, не приведет к возникновению нагрузки на работников или работодателей, позволит существенно повысить уровень доходов и качество жизни граждан как работающих, так и потерявших работу, а также повысит заинтересованность их самих в легализации трудовых отношений", - говорится в сообщении.
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