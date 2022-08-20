https://ria.ru/20220820/bezrabotitsa-1811011128.html

Профсоюзы предложили страховать потери заработка россиян за счет НДФЛ

Профсоюзы предложили страховать потери заработка россиян за счет НДФЛ - РИА Новости, 20.08.2022

Профсоюзы предложили страховать потери заработка россиян за счет НДФЛ

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сделать обязательным новый вид социального страхования полной или частичной утраты заработка, в том... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T18:33

2022-08-20T18:33

2022-08-20T18:35

общество

россия

федерация независимых профсоюзов россии

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сделать обязательным новый вид социального страхования полной или частичной утраты заработка, в том числе при потере работы, задолженности по зарплате и неполной занятости.Добавляется, что его финансирование может осуществляться за счет 1-1,5% налога на доходы физических лиц. Для работников, которые не имеют необходимого страхового стажа, должны быть предусмотрены социальные выплаты за счет бюджетных средств.Отмечается, что в качестве страховщика предлагается определить Фонд пенсионного и социального страхования РФ, это позволит обеспечить доступность услуг по страхованию на всей территории страны и гарантировать исполнение обязательств перед застрахованными лицами."Такой подход обеспечит финансовую устойчивость системы страхования, не приведет к возникновению нагрузки на работников или работодателей, позволит существенно повысить уровень доходов и качество жизни граждан как работающих, так и потерявших работу, а также повысит заинтересованность их самих в легализации трудовых отношений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220817/pomosch-1810116219.html

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общество, россия, федерация независимых профсоюзов россии