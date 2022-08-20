Рейтинг@Mail.ru
Завод "Реконд": новый инвестиционный цикл
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 20.08.2022 (обновлено: 11:18 26.08.2025)
https://ria.ru/20220820/berezin-2037523537.html
Завод "Реконд" завершил четырехлетний инвестиционный цикл
Завод "Реконд": новый инвестиционный цикл
Завод "Реконд" завершил четырехлетний инвестиционный цикл
Завершился четырехлетний инвестиционный цикл с участием структур бизнесмена Андрея Березина. Завод "Реконд" больше не является портфельной инвестицией... РИА Новости, 26.08.2025
2022-08-20T09:54:00+03:00
2025-08-26T11:18:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40875/17/408751740_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_97f0fa445fd342103114a9be70964b80.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Завершился четырехлетний инвестиционный цикл с участием структур бизнесмена Андрея Березина. Завод "Реконд" больше не является портфельной инвестицией "Евроинвеста", весь пакет акций, принадлежавших холдингу, реализован в пользу ЗПИФ "ФД "Траст", сообщили в компании.Компании Березина вошли в число акционеров "Реконда" в апреле 2018 года, приобретя 23,95% акций завода. В апреле 2021 года данный пакет был реализован, однако в начале 2022 года был приобретен более крупный пакет — 37,36% акций предприятия, отметили в компании."Завод "Реконд" "Евроинвест" и другие структуры холдинга Березина окончательнопокинули в августе 2022 года в результате обязательного предложения по выкупу акций. Данная сделка стала частью планомерной стратегии обновления инвестиционного портфеля "Евроинвеста" путем реализации промышленных активов", сообщили там.Завод "Реконд" основан в 1935 году. Он специализируется на производстве электронно-компонентной базы, поставляя электронные компоненты для различных отраслей промышленности.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40875/17/408751740_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3c8629ee84cd996bdb2dd189a9ecee8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия

Завод "Реконд" завершил четырехлетний инвестиционный цикл

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкГорода России. Санкт-Петербург
Города России. Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Завершился четырехлетний инвестиционный цикл с участием структур бизнесмена Андрея Березина. Завод "Реконд" больше не является портфельной инвестицией "Евроинвеста", весь пакет акций, принадлежавших холдингу, реализован в пользу ЗПИФ "ФД "Траст", сообщили в компании.
Компании Березина вошли в число акционеров "Реконда" в апреле 2018 года, приобретя 23,95% акций завода. В апреле 2021 года данный пакет был реализован, однако в начале 2022 года был приобретен более крупный пакет — 37,36% акций предприятия, отметили в компании.
"Завод "Реконд" "Евроинвест" и другие структуры холдинга Березина окончательнопокинули в августе 2022 года в результате обязательного предложения по выкупу акций. Данная сделка стала частью планомерной стратегии обновления инвестиционного портфеля "Евроинвеста" путем реализации промышленных активов", сообщили там.
Завод "Реконд" основан в 1935 году. Он специализируется на производстве электронно-компонентной базы, поставляя электронные компоненты для различных отраслей промышленности.
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала