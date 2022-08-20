https://ria.ru/20220820/berezin-2037523537.html

Завод "Реконд" завершил четырехлетний инвестиционный цикл

Завод "Реконд": новый инвестиционный цикл

Завод "Реконд" завершил четырехлетний инвестиционный цикл

Завершился четырехлетний инвестиционный цикл с участием структур бизнесмена Андрея Березина. Завод "Реконд" больше не является портфельной инвестицией

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Завершился четырехлетний инвестиционный цикл с участием структур бизнесмена Андрея Березина. Завод "Реконд" больше не является портфельной инвестицией "Евроинвеста", весь пакет акций, принадлежавших холдингу, реализован в пользу ЗПИФ "ФД "Траст", сообщили в компании.Компании Березина вошли в число акционеров "Реконда" в апреле 2018 года, приобретя 23,95% акций завода. В апреле 2021 года данный пакет был реализован, однако в начале 2022 года был приобретен более крупный пакет — 37,36% акций предприятия, отметили в компании."Завод "Реконд" "Евроинвест" и другие структуры холдинга Березина окончательнопокинули в августе 2022 года в результате обязательного предложения по выкупу акций. Данная сделка стала частью планомерной стратегии обновления инвестиционного портфеля "Евроинвеста" путем реализации промышленных активов", сообщили там.Завод "Реконд" основан в 1935 году. Он специализируется на производстве электронно-компонентной базы, поставляя электронные компоненты для различных отраслей промышленности.

