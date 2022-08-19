https://ria.ru/20220819/tseny-1810764853.html

СМИ: глава Минфина Британии переложил вину за проблемы в стране на Россию

СМИ: глава Минфина Британии переложил вину за проблемы в стране на Россию - РИА Новости, 19.08.2022

СМИ: глава Минфина Британии переложил вину за проблемы в стране на Россию

Глава министерства финансов Великобритании Надим Захави советует следующему премьер-министру страны перекладывать вину за рост цен, в том числе на... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T14:47

2022-08-19T14:47

2022-08-19T14:47

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава министерства финансов Великобритании Надим Захави советует следующему премьер-министру страны перекладывать вину за рост цен, в том числе на энергоресурсы, на Россию, пишет газета Times.Издание передает слова Захави, сказанные на мероприятии, не приводя при этом цитат. Министр, пишет Times, считает, что следующий премьер должен придерживаться такой позиции и перекладывать вину на президента РФ Владимира Путина. По его мнению, Консервативной партии Британии следует "напоминать" народу, что к росту цен на газ по всему миру привела якобы российская спецоперация на Украине.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.Президент РФ заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того в Москве не раз заявляли, что РФ выдержит санкционное давление.

https://ria.ru/20220819/britaniya-1810678085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, россия, владимир путин