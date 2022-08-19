Рейтинг@Mail.ru
СМИ: глава Минфина Британии переложил вину за проблемы в стране на Россию - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/tseny-1810764853.html
СМИ: глава Минфина Британии переложил вину за проблемы в стране на Россию
СМИ: глава Минфина Британии переложил вину за проблемы в стране на Россию - РИА Новости, 19.08.2022
СМИ: глава Минфина Британии переложил вину за проблемы в стране на Россию
Глава министерства финансов Великобритании Надим Захави советует следующему премьер-министру страны перекладывать вину за рост цен, в том числе на... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:47
2022-08-19T14:47
в мире
великобритания
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801461375_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_27b7d9adea92e7563845bf0f0a7dd34b.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава министерства финансов Великобритании Надим Захави советует следующему премьер-министру страны перекладывать вину за рост цен, в том числе на энергоресурсы, на Россию, пишет газета Times.Издание передает слова Захави, сказанные на мероприятии, не приводя при этом цитат. Министр, пишет Times, считает, что следующий премьер должен придерживаться такой позиции и перекладывать вину на президента РФ Владимира Путина. По его мнению, Консервативной партии Британии следует "напоминать" народу, что к росту цен на газ по всему миру привела якобы российская спецоперация на Украине.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.Президент РФ заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того в Москве не раз заявляли, что РФ выдержит санкционное давление.
https://ria.ru/20220819/britaniya-1810678085.html
https://ria.ru/20220819/g20-1810726850.html
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801461375_258:0:2472:1660_1920x0_80_0_0_33d92b2ab74bb9f07eca5fed8a578911.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, россия, владимир путин
В мире, Великобритания, Россия, Владимир Путин
14:47 19.08.2022
 
СМИ: глава Минфина Британии переложил вину за проблемы в стране на Россию

Times: глава Минфина Британии Захави призвал следующего премьера винить в росте цен Россию

© AP Photo / Alastair GrantНахим Захави
Нахим Захави - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Alastair Grant
Нахим Захави. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава министерства финансов Великобритании Надим Захави советует следующему премьер-министру страны перекладывать вину за рост цен, в том числе на энергоресурсы, на Россию, пишет газета Times.
Издание передает слова Захави, сказанные на мероприятии, не приводя при этом цитат. Министр, пишет Times, считает, что следующий премьер должен придерживаться такой позиции и перекладывать вину на президента РФ Владимира Путина. По его мнению, Консервативной партии Британии следует "напоминать" народу, что к росту цен на газ по всему миру привела якобы российская спецоперация на Украине.
Лондон - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 11:15
Британии предрекли гуманитарный кризис на фоне роста цен
В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.
Президент РФ заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того в Москве не раз заявляли, что РФ выдержит санкционное давление.
Саммит G20 - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 13:11
Кандидат в премьеры Британии призвал не допускать Путина на G20
 
В миреВеликобританияРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала