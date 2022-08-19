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В Керчи сработали системы противовоздушной обороны - РИА Новости, 19.08.2022
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В Керчи сработали системы противовоздушной обороны
В Керчи сработали системы противовоздушной обороны - РИА Новости, 19.08.2022
В Керчи сработали системы противовоздушной обороны
В Керчи сработали системы ПВО, сообщил советник главы Крыма Сергея Аксенова по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T03:34
2022-08-19T03:34
керчь
пво
происшествия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Керчи сработали системы ПВО, сообщил советник главы Крыма Сергея Аксенова по информационной политике Олег Крючков.Для жителей города, заверил чиновник, опасности нет.Крымскому мосту также ничего не угрожает.Беспилотник над СевастополемОколо аэропорта Бельбек на северо-западе Севастополя средства ПВО, по предварительным данным, сбили беспилотник, уточнил губернатор города Михаил Развожаев."Никаких повреждений нет", — написал он в своем Telegram-канале.Также, по его словам, никто не пострадал."Угрозы" КиеваКиевский режим ранее неоднократно угрожал нанести удары по Крымскому мосту, в частности, недавно об этом в беседе с Guardian заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.При этом он не уточнил, каким образом украинская армия может попробовать атаковать Крымский мост.В Кремле неоднократно отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.Агентура Киева в КрымуГлава крымского парламента Владимир Константинов ранее сообщал, что агентура киевского режима в Крыму получила сигнал активизироваться."Агентура террористического киевского режима получила сигнал активизироваться, а поскольку на большие дела она не способна, пакостят по-мелкому. Хорошо бы на будущее лишить их возможности даже на такие мелкие пакости", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его мнению, существование нынешнего киевского режима опасно для России. "Да и для всего человечества. И нанесение ударов по центрам принятия решений будет самой эффективной и своевременной мерой", - подчеркнул глава крымского парламента.Он считает, что киевские власти могут использовать Крым для расширения географии своих преступлений в обмен на возможность получить новую помощь Запада.Удары по приграничным российским территориямУкраинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
https://ria.ru/20220812/bespilotnik-1809134893.html
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керчь, пво, происшествия
Керчь, ПВО, Происшествия
03:34 19.08.2022
 
В Керчи сработали системы противовоздушной обороны

Советник главы Крыма по информполитике Крючков сообщил о срабатывании ПВО в Керчи

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В Керчи сработали системы ПВО, сообщил советник главы Крыма Сергея Аксенова по информационной политике Олег Крючков.
Для жителей города, заверил чиновник, опасности нет.
Крымскому мосту также ничего не угрожает.

Беспилотник над Севастополем

Около аэропорта Бельбек на северо-западе Севастополя средства ПВО, по предварительным данным, сбили беспилотник, уточнил губернатор города Михаил Развожаев.
"Никаких повреждений нет", — написал он в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, никто не пострадал.
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"Угрозы" Киева

Киевский режим ранее неоднократно угрожал нанести удары по Крымскому мосту, в частности, недавно об этом в беседе с Guardian заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
При этом он не уточнил, каким образом украинская армия может попробовать атаковать Крымский мост.
В Кремле неоднократно отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.
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Агентура Киева в Крыму

Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее сообщал, что агентура киевского режима в Крыму получила сигнал активизироваться.
"Агентура террористического киевского режима получила сигнал активизироваться, а поскольку на большие дела она не способна, пакостят по-мелкому. Хорошо бы на будущее лишить их возможности даже на такие мелкие пакости", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его мнению, существование нынешнего киевского режима опасно для России. "Да и для всего человечества. И нанесение ударов по центрам принятия решений будет самой эффективной и своевременной мерой", - подчеркнул глава крымского парламента.
Он считает, что киевские власти могут использовать Крым для расширения географии своих преступлений в обмен на возможность получить новую помощь Запада.
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Удары по приграничным российским территориям

Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
 
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