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Лесной пожар в Рязанской области может перейти в верховой - РИА Новости, 19.08.2022
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Лесной пожар в Рязанской области может перейти в верховой
Лесной пожар в Рязанской области может перейти в верховой - РИА Новости, 19.08.2022
Лесной пожар в Рязанской области может перейти в верховой
Крупный лесной пожар в Рязанской области угрожает перейти в верховой из-за жаркой сухой погоды и шквалистого ветра, заявил врио губернатора Павел Малков в своем РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:45
2022-08-19T13:54
рязанская область
происшествия
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Крупный лесной пожар в Рязанской области угрожает перейти в верховой из-за жаркой сухой погоды и шквалистого ветра, заявил врио губернатора Павел Малков в своем Telegram-канале."Тушению мешает сложная погодная обстановка и сильный шквалистый ветер. Есть угроза перехода пожара в верховой. Разработан план эвакуации, на местах дежурят автобусы", — написал он.Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявил журналистам, что площадь пожара — шесть тысяч гектаров. По данным Малкова, это вся площадь, пройденная огнем."За ночь площадь горения сохранилась прежней — порядка 180 га. Общая площадь, пройденная пожаром, превышает шесть тысяч гектаров", — добавил он.Возгорание сохраняется на шести участках, при этом на трех из них огонь не локализован. Самый крупный пожар в регионе действует в районе Кудомского лесничества.
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рязанская область, происшествия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Рязанская область, Происшествия, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
12:45 19.08.2022 (обновлено: 13:54 19.08.2022)
 
Лесной пожар в Рязанской области может перейти в верховой

Врио губернатора Малков: пожар в Рязанской области может перейти в верховой из-за жары

© Фото : страница Павла Малкова во ВКонтактеТушение природного пожара в Рязанской области
Тушение природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : страница Павла Малкова во ВКонтакте
Тушение природного пожара в Рязанской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Крупный лесной пожар в Рязанской области угрожает перейти в верховой из-за жаркой сухой погоды и шквалистого ветра, заявил врио губернатора Павел Малков в своем Telegram-канале.
"Тушению мешает сложная погодная обстановка и сильный шквалистый ветер. Есть угроза перехода пожара в верховой. Разработан план эвакуации, на местах дежурят автобусы", — написал он.
Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявил журналистам, что площадь пожара — шесть тысяч гектаров. По данным Малкова, это вся площадь, пройденная огнем.
"За ночь площадь горения сохранилась прежней — порядка 180 га. Общая площадь, пройденная пожаром, превышает шесть тысяч гектаров", — добавил он.
Возгорание сохраняется на шести участках, при этом на трех из них огонь не локализован. Самый крупный пожар в регионе действует в районе Кудомского лесничества.
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Рязанская областьПроисшествияФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
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