https://ria.ru/20220819/pozhar-1810714771.html

Лесной пожар в Рязанской области может перейти в верховой

Лесной пожар в Рязанской области может перейти в верховой - РИА Новости, 19.08.2022

Лесной пожар в Рязанской области может перейти в верховой

Крупный лесной пожар в Рязанской области угрожает перейти в верховой из-за жаркой сухой погоды и шквалистого ветра, заявил врио губернатора Павел Малков в своем РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:45

2022-08-19T12:45

2022-08-19T13:54

рязанская область

происшествия

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Крупный лесной пожар в Рязанской области угрожает перейти в верховой из-за жаркой сухой погоды и шквалистого ветра, заявил врио губернатора Павел Малков в своем Telegram-канале."Тушению мешает сложная погодная обстановка и сильный шквалистый ветер. Есть угроза перехода пожара в верховой. Разработан план эвакуации, на местах дежурят автобусы", — написал он.Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявил журналистам, что площадь пожара — шесть тысяч гектаров. По данным Малкова, это вся площадь, пройденная огнем."За ночь площадь горения сохранилась прежней — порядка 180 га. Общая площадь, пройденная пожаром, превышает шесть тысяч гектаров", — добавил он.Возгорание сохраняется на шести участках, при этом на трех из них огонь не локализован. Самый крупный пожар в регионе действует в районе Кудомского лесничества.

https://ria.ru/20220819/pozhar-1810677590.html

рязанская область

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рязанская область, происшествия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)