https://ria.ru/20220819/podderzhka-1810840947.html
В Воронежской области поддержат импортозамещение
В Воронежской области поддержат импортозамещение - РИА Новости, 19.08.2022
В Воронежской области поддержат импортозамещение
Производства, занятые импортозамещением, получат в Воронежской области господдержку, сообщает Воронежская областная дума. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:53
2022-08-19T17:53
2022-08-19T17:53
воронежская область
экономика
владимир нетесов
воронежская область
воронежская областная дума
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ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Производства, занятые импортозамещением, получат в Воронежской области господдержку, сообщает Воронежская областная дума.Депутаты Воронежской областной думы усовершенствовали инвестиционное законодательство региона для развития производства импортозамещающих товаров и услуг."Сегодняшние экономические условия диктуют новые правила для возможностей развития регионов. Если раньше мы утверждали меры господдержки только для организаций, реализующих особо значимые инвестпроекты и резидентов экономических зон, организаций, реализующих национальные проекты, то сегодня нам предстоит решать задачу по развитию структуры импортозамещения. Именно для формирования новых и применения всех действующих мер поддержки для подобных организаций был принят соответствующий закон", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Принятым документом утвержден перечень видов экономической и предпринимательской деятельности, осуществляемой в целях обеспечения импортозамещения на территории Воронежской области. Всего их 127. К приоритетным для импортозамещения в регионе отнесены сельское хозяйство и рыбоводство (в том числе селекция и семеноводство), легкая и химическая промышленность, производство лекарств и медоборудования, металлургия, производство готовых металлоизделий, машин и оборудования, электрооборудования, мебели, компьютеров, электронных и оптических изделий и другие виды деятельности.В Воронежской области в настоящее время запланированы к реализации и реализуются 23 проекта по производству импортозамещающей продукции с общим объемом инвестиций порядка 60,5 миллиарда рублей."Согласно положениям настоящего закона, организации и индивидуальные предприниматели, работающие в приоритетных для импортозамещения отраслях, могут претендовать на получение различных мер господдержки. Это, в частности, льгота по налогу на имущество организаций, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, субсидии на компенсацию части процентной ставки за пользование кредитными ресурсами и на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также ряд других", – пояснил Нетёсов.На территории региона такими мерами поддержки сегодня могут воспользоваться девять предприятий-сельхозпроизводителей и 12 промышленных предприятий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир нетесов, воронежская область, воронежская областная дума
Воронежская область, Экономика, Владимир Нетесов, Воронежская область, Воронежская областная Дума
В Воронежской области поддержат импортозамещение
В Воронежской области обеспечат господдержку производствам. занятым импортозамещением
ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Производства, занятые импортозамещением, получат в Воронежской области господдержку, сообщает Воронежская областная дума.
Депутаты Воронежской областной думы
усовершенствовали инвестиционное законодательство региона для развития производства импортозамещающих товаров и услуг.
"Сегодняшние экономические условия диктуют новые правила для возможностей развития регионов. Если раньше мы утверждали меры господдержки только для организаций, реализующих особо значимые инвестпроекты и резидентов экономических зон, организаций, реализующих национальные проекты, то сегодня нам предстоит решать задачу по развитию структуры импортозамещения. Именно для формирования новых и применения всех действующих мер поддержки для подобных организаций был принят соответствующий закон", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов
.
Принятым документом утвержден перечень видов экономической и предпринимательской деятельности, осуществляемой в целях обеспечения импортозамещения на территории Воронежской области
. Всего их 127. К приоритетным для импортозамещения в регионе отнесены сельское хозяйство и рыбоводство (в том числе селекция и семеноводство), легкая и химическая промышленность, производство лекарств и медоборудования, металлургия, производство готовых металлоизделий, машин и оборудования, электрооборудования, мебели, компьютеров, электронных и оптических изделий и другие виды деятельности.
В Воронежской области в настоящее время запланированы к реализации и реализуются 23 проекта по производству импортозамещающей продукции с общим объемом инвестиций порядка 60,5 миллиарда рублей.
"Согласно положениям настоящего закона, организации и индивидуальные предприниматели, работающие в приоритетных для импортозамещения отраслях, могут претендовать на получение различных мер господдержки. Это, в частности, льгота по налогу на имущество организаций, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, субсидии на компенсацию части процентной ставки за пользование кредитными ресурсами и на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также ряд других", – пояснил Нетёсов.
На территории региона такими мерами поддержки сегодня могут воспользоваться девять предприятий-сельхозпроизводителей и 12 промышленных предприятий.