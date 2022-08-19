https://ria.ru/20220819/koronavirus-1810636194.html

Ученый рассказал, когда в Москве наступит пик очередной волны коронавируса

Ученый рассказал, когда в Москве наступит пик очередной волны коронавируса - РИА Новости, 19.08.2022

Ученый рассказал, когда в Москве наступит пик очередной волны коронавируса

Пик очередной волны коронавируса в Москве придётся на конец сентября, а в Петербурге - на середину ноября, рассказал в интервью РИА Новости проректор по... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T06:59

2022-08-19T06:59

2022-08-19T06:59

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пик очередной волны коронавируса в Москве придётся на конец сентября, а в Петербурге - на середину ноября, рассказал в интервью РИА Новости проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого, глава Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" Алексей Боровков.Он уточнил, что прогнозов развития волны заболевания, как всегда три - оптимистичный, пессимистичный и средний."Сейчас реализуется средний, наиболее реалистичный сценарий, но ситуация развивается быстрее, чем сделанный в начале августа прогноз", - добавил учёный.Он отметил, что начало учебного года и возвращение в города студентов может внести изменения в прогнозирование. "Скорее всего, мы сделаем калибровку прогноза уже после начала учебного года, так как ситуация может начать развиваться быстрее", - сказа Боровков."Если ничего не произойдет, не появится новый подвид штамма, не появится какой-то супер-распространитель, которого не сразу обнаружат, то средний сценарий развития событий будет наиболее вероятным", - заключил он.

https://ria.ru/20220819/effektivnost-1810635144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество