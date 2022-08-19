https://ria.ru/20220819/koronavirus-1810636194.html
Ученый рассказал, когда в Москве наступит пик очередной волны коронавируса
Ученый рассказал, когда в Москве наступит пик очередной волны коронавируса - РИА Новости, 19.08.2022
Ученый рассказал, когда в Москве наступит пик очередной волны коронавируса
Пик очередной волны коронавируса в Москве придётся на конец сентября, а в Петербурге - на середину ноября, рассказал в интервью РИА Новости проректор по... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T06:59
2022-08-19T06:59
2022-08-19T06:59
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пик очередной волны коронавируса в Москве придётся на конец сентября, а в Петербурге - на середину ноября, рассказал в интервью РИА Новости проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого, глава Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" Алексей Боровков.Он уточнил, что прогнозов развития волны заболевания, как всегда три - оптимистичный, пессимистичный и средний."Сейчас реализуется средний, наиболее реалистичный сценарий, но ситуация развивается быстрее, чем сделанный в начале августа прогноз", - добавил учёный.Он отметил, что начало учебного года и возвращение в города студентов может внести изменения в прогнозирование. "Скорее всего, мы сделаем калибровку прогноза уже после начала учебного года, так как ситуация может начать развиваться быстрее", - сказа Боровков."Если ничего не произойдет, не появится новый подвид штамма, не появится какой-то супер-распространитель, которого не сразу обнаружат, то средний сценарий развития событий будет наиболее вероятным", - заключил он.
https://ria.ru/20220819/effektivnost-1810635144.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Ученый рассказал, когда в Москве наступит пик очередной волны коронавируса
Ученый Боровков: пик очередной волны коронавируса в Москве придется на конец сентября
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пик очередной волны коронавируса в Москве придётся на конец сентября, а в Петербурге - на середину ноября, рассказал в интервью РИА Новости проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого, глава Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" Алексей Боровков.
"Для среднего сценария по состоянию на середину августа получается, что пик коронавируса произойдет в Москве
– 29 сентября, а в Петербурге
позднее, в середине ноября", - сказал Боровков.
Он уточнил, что прогнозов развития волны заболевания, как всегда три - оптимистичный, пессимистичный и средний.
"Сейчас реализуется средний, наиболее реалистичный сценарий, но ситуация развивается быстрее, чем сделанный в начале августа прогноз", - добавил учёный.
Он отметил, что начало учебного года и возвращение в города студентов может внести изменения в прогнозирование. "Скорее всего, мы сделаем калибровку прогноза уже после начала учебного года, так как ситуация может начать развиваться быстрее", - сказа Боровков.
"Если ничего не произойдет, не появится новый подвид штамма, не появится какой-то супер-распространитель, которого не сразу обнаружат, то средний сценарий развития событий будет наиболее вероятным", - заключил он.