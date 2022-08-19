https://ria.ru/20220819/diplomatiya-1810493227.html

Межгосударственные отношения России и Казахстана

Межгосударственные отношения России и Казахстана - РИА Новости, 19.08.2022

Межгосударственные отношения России и Казахстана

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан установлены 22 октября 1992 года. Двусторонние связи и сотрудничество регулируются РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T00:12

2022-08-19T00:12

2022-08-19T00:12

справки

казахстан

россия

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Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан установлены 22 октября 1992 года. Двусторонние связи и сотрудничество регулируются обширной договорно-правовой базой (подписано более 300 договоров и соглашений). Базовые российско-казахстанские документы – Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1992), Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (1998), Протокол о внесении изменений в Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 25 мая 1992 года (2012), Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке (2013). Между двумя странами поддерживаются интенсивные политические контакты на высшем и высоком уровнях. Регулярно проводятся телефонные разговоры лидеров двух стран и по линии глав правительств. 3 апреля 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались ключевые темы двусторонних отношений, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, актуальные вопросы региональной повестки дня. Визит Касым-Жомарта Токаева в Россию стал его первой зарубежной поездкой после вступления в должность президента. 28-29 мая президент России Владимир Путин посетил Казахстан, где принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию ЕАЭС. Путин также встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. 7 сентября Владимир Путин принял Нурсултана Назарбаева в Кремле. Обсуждались вопросы российско-казахстанского партнерства, региональная и международная проблематика. 3 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. "На полях" заседания клуба состоялась встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.7 ноября состоялась встреча Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым, прибывшим в Омск с рабочим визитом для участия в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. 10 марта 2020 года Москву с рабочим визитом посетил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Состоялась встреча с Владимиром Путиным. Назарбаеву также была вручена высшая общественная награда МГУ – "Звезда Московского университета". 24 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад на Красной площади в честь 75-летия Великой Победы. После парада состоялась краткая беседа "на ногах" Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. 30 июня 2021 года состоялась встреча Владимира Путина и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который находился в России с рабочим визитом. 21 августа в Москве состоялась встреча Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. 3 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в формате онлайн принял участие в пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. 30 сентября Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции приняли участие в пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. 28 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече руководителей государств-участников СНГ, состоявшейся в Санкт-Петербурге. "На полях" неформального саммита глав государств СНГ состоялась отдельная встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. В этот же день Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. 10 февраля 2022 года в Москве прошли переговоры Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы. В этот же день Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. "На полях" визита президента Казахстана был подписан ряд документов, закладывающих основу для развития связей в стратегических областях сотрудничества – образования, цифровизации, освоения космоса и мирного использования атомной энергии. 16 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие во встрече лидеров государств – членов ОДКБ, которая прошла в Москве.По окончании саммита ОДКБ состоялась беседа Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым. 13 июня президент России Владимир Путин встретился с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который находился в Москве.17 июня Владимир Путин провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым "на полях" Петербургского международного экономического форума.29 июня Путин и Токаев приняли участие в шестом Каспийском саммите в Ашхабаде (Туркмения).Осуществляется также сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), СНГ, и ШОС. 5 января 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ "в преодолении террористической угрозы" после того, как в стране вспыхнули беспорядки на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. 13 января было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ. 19 января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет. Поддерживается активный диалог на уровне глав правительств, министерств и ведомств двух стран. 11 января 2022 года состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым. Михаил Мишустин поздравил казахстанского коллегу с назначением, пожелал успехов на новом ответственном посту. 24-25 февраля Мишустин принял участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета в Нур-Султане, а также провел встречи с президентом и премьер-министром Казахстана. 30 мая в Москве состоялись переговоры глав правительств России и Казахстана Михаила Мишустина и Алихана Смаилова. Весной 2022 года заместитель председателя правительства РФ Александр Новак провел встречи с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром, первым заместителем руководителя Администрации президента Казахстана Тимуром Сулейменовым, министром энергетики Казахстана Болатом Акчулаковым и председателем правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзумом Мирзагалиевым. Обсуждались ключевые двусторонние проекты и перспективное развитие отношений государств в топливно-энергетической сфере, в том числе в части добычи и транспортировки нефти и природного газа, а также в области электроэнергетики. Регулярно проходят встречи заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука и заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Казахстана Бахыта Султанова. 10 июня в ходе рабочего визита в Нур-Султан Алексей Оверчук был принят премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым. 4 июля 2022 года главы правительств России и Казахстана Михаил Мишустин и Алихан Смаилов приняли участие в работе международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Состоялась также двусторонняя встреча Мишустина и Смаилова. Между странами поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами.22 апреля 2022 года в Москве состоялись переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди. Обстоятельно было рассмотрено взаимодействие двух стран в региональных и глобальных делах, усилия внешнеполитических ведомств России и Казахстана по реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях. Осуществляется межпарламентское взаимодействие. 28-29 марта 2022 года в Алма-Ате состоялось торжественное заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, посвященное 30-летию Ассамблеи. В нем приняли участие первый заместитель председателя Госдумы РФ Иван Мельников и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. В апреле в Астрахани состоялось 17-е заседание Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом парламента Казахстана. 6 июня 2022 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился с председателем Мажилиса парламента Казахстана Ерланом Кошановым. Встреча прошла в рамках рабочего визита Вячеслава Володина в Ереван, где он принял участие в заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ.С 2010 года Россия, Казахстан и Белоруссия объединились в Таможенный союз. С 1 января 2012 года действует Единое экономическое пространство, что придало дополнительный импульс более широким интеграционным процессам на постсоветском пространстве. 29 мая 2014 года в Астане (ныне Нур-Султан) подписан Договор о Евразийском экономическом союзе, который вступил в силу 1 января 2015 года. Прочную основу двустороннего взаимодействия образуют глубоко структурированные торгово-экономические связи. В 2021 году по сравнению с 2020 годом взаимный товарооборот увеличился на 34,4% до рекордных 25,6 миллиардов долларов. Российские поставки в Казахстан увеличились на 31,7% (до 18,5 миллиардов долларов), поставки из Казахстана в Россию увеличились на 41,9% (до 7,1 миллиардов долларов). За январь-май 2022 года, по данным Казахстана, объем товарооборота вырос почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил более 9 миллиардов долларов.В числе экспортируемых Россией в Казахстан товаров машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, минеральные продукты и др. Импорт России из Казахстана состоит в основном из минеральных продуктов, металлов и изделий из них, продукции химической промышленности, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья и др. С 1997 года функционирует российско-казахстанская Межправительственная комиссия по сотрудничеству (МПК). 23-е заседание Межправкомиссии состоялось 2 марта 2022 года в Москве. Ключевая область экономического взаимодействия – топливно-энергетический комплекс. Через Россию идет основной транзит казахстанской нефти на внешние рынки, а по территории Казахстана российская нефть поставляется в Китай. Российскими и казахстанскими предприятиями совместно осваиваются месторождения мирового уровня: Тенгиз и Карачаганак. В казахстанской части Каспия реализуются морские проекты: "Женис", "Аль-Фараби". Общая стоимость этих проектов – 6,5 миллиарда долларов. Кроме того, Россия и Казахстан приступили к освоению крупных месторождений: Каламкас-море, Хазар. Стратегическим партнером с российской стороны выступает компания "Лукойл". Общая стоимость проекта составит около пяти миллиардов долларов.В Казахстане успешно работает более 7,5 тысячи российских и почти 3,5 тысячи совместных предприятий. Накопленные российские инвестиции в Казахстане составляют 17 миллиардов долларов, а казахстанские в России – 4,6 миллиарда.Российский бизнес участвует более чем в 30 крупных проектах в Казахстане. Российские предприятия присутствуют в различных отраслях экономики Казахстана: производство минеральных удобрений в Жамбылской области ("ЕвроХим"), золотодобыча в Восточно-Казахстанской области ("Полиметалл"), оказание телекоммуникационных услуг ("Билайн"), сборка автомобилей "Лада" в Усть-Каменогорске ("АвтоВАЗ"), добыча руд цветных металлов ("Русская медная компания") и угля ("РУСАЛ"), производство стального проката в Костанайской области ("Евраз"), строительство фармацевтического комплекса в Караганде ("Фармстандарт"), выпуск сельхозтехники в Кокшетау ("Ростсельмаш"), сборочное предприятие по выпуску тракторов "Кировец" в Костанае (АО "Петербургский тракторный завод") и др. В целях дальнейшего развития торговли, промышленности, АПК, выставочно-ярмарочной деятельности, транспорта, ТЭК, экологии, цифровой экономики и международных связей в феврале 2022 года в рамках Евразийского межправительственного совета был подписан план мероприятий по реализации Комплексной программы экономического сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан на 2021-2025 годы. Осуществляется сотрудничество в космической области. Россия арендует расположенный в Казахстане комплекс "Байконур". В августе 2018 года в рамках форума "Армия-2018" Россия и Казахстан подписали соглашение о создании стартового комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур под новую ракету среднего класса "Союз-5". Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракеты-носители "Союз-5" и "Союз-6", которые планирует запускать оттуда. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт". Ожидается, что первый испытательный пуск по проекту "Байтерек" состоится в 2024 году. Россия и Казахстан сотрудничают в военной и военно-технической областях. Осуществляются поставки в Казахстан вооружения российского производства, оказывается содействие в ремонте и модернизации казахстанской военной техники. Россия арендует на территории Казахстана военно-испытательные полигоны. Холдинг "Вертолеты России" в начале 2019 года подписал контракт с компанией "Казахстан инжиниринг" и Авиаремонтным заводом №405, в соответствии с которым должна быть организована сборка вертолетов Ми-8АМТ и Ми-171 в Казахстане, а также создана система поддержки жизненного цикла вертолетов, налажено обучение местных специалистов. В декабре 2020 года на территории Авиаремонтного завода №405 в Алма-Ате презентовали первый вертолет казахстанской сборки МИ-8АМТ. Совершенствуется Единая региональная система ПВО России и Казахстана, за последние годы увеличилось количество совместных мероприятии боевой подготовки. Военнослужащие Казахстана обучаются в вузах Минобороны России. Особое значение придается дальнейшему укреплению прямых связей между предприятиями российских и казахстанских регионов. Традиционным стало проведение тематических ежегодных форумов межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. Семнадцатый форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России прошел 28-30 сентября 2021 года в онлайн формате. В 2022 году очередной форум пройдет осенью в Оренбурге. Осуществляется сотрудничество в гуманитарной сфере. В самый острый период пандемии Россия пришла на помощь братской республике, направив внушительный десант медицинского персонала и гуманитарные грузы. На мощностях Карагандинского фармацевтического комплекса надежно налажено производство российской вакцины "Спутник V". В январе 2022 года в Казахстан начались поставки вакцины "Спутник Лайт" для ревакцинации населения. Приоритетным является взаимодействие в сфере образования и науки. В настоящее время в российских вузах обучается более 65 тысяч граждан Казахстана (около 30 тысяч – за счет бюджетных ассигнований и примерно 35 тысяч – на договорной основе).Стороны взаимно заинтересованы в создании на территории Казахстана филиалов ведущих российских вузов. В Казахстане уже функционируют Казахстанский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, филиал МАИ "Восход" в городе Байконур, Усть-Каменогорский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Костанайский филиал Челябинского государственного университета, Алматинский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. В 2022 году в Алма-Ате был открыт филиал российского МИФИ.В 2021 году в Казахстане прошли Дни культуры России, на сентябрь 2022 год запланировано проведение Дней культуры Казахстана в России. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

казахстан

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, казахстан, россия