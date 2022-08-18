https://ria.ru/20220818/pomosch-1810370938.html

Добровольцы миссии ЕР передали жителям Геническа гуманитарную помощь

Добровольцы миссии ЕР передали жителям Геническа гуманитарную помощь - РИА Новости, 18.08.2022

Добровольцы миссии ЕР передали жителям Геническа гуманитарную помощь

Добровольцы гуманитарной миссии "Единой России" передали жителям Геническа в Херсонской области 2500 наборов с продуктами и лекарствами, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:38

2022-08-18T09:38

2022-08-18T09:38

в мире

общество

геническ

херсонская область

россия

госдума рф

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1e/1806037554_0:116:2563:1558_1920x0_80_0_0_6dfa7811f4b4408022edc92f2f7ec204.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Добровольцы гуманитарной миссии "Единой России" передали жителям Геническа в Херсонской области 2500 наборов с продуктами и лекарствами, сообщает пресс-служба партии."2500 наборов с продуктами и лекарствами передали добровольцы гуманитарной миссии "Единой России" жителями Геническа", - говорится в сообщении.Замруководителя фракции ЕР в Госдуме РФ Игорь Кастюкевич отметил, что все необходимое для маломобильных граждан передается через старших по домам."С момента начала работы гуманитарной миссии "Единой России" в Геническе к нам обратились здесь уже более 5500 человек. Работаем как в порядке живой очереди, так и с коллективными заявками", - передает слова парламентария пресс-служба партии.Уточняется, что еженедельные выезды осуществляются в сопровождении врача, кроме того, многодетным семьям лекарства передают для всей семьи.Добровольцы также осуществляют доставку продуктов и лекарств жителям отдаленных сел Херсонской области."Наряду с Геническом добровольцы партии ежедневно доставляют продукты, лекарства, средства гигиены, наборы для новорожденных и прочие необходимые вещи жителям отдаленных сел Херсонской области. Общий объём распределенной помощи с начала июня составил 730 тонн", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220525/posobiya-1790636302.html

https://ria.ru/20220707/genichesk-1800889744.html

геническ

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, общество, геническ, херсонская область , россия, госдума рф, единая россия