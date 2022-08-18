https://ria.ru/20220818/pomosch-1810370938.html
Добровольцы миссии ЕР передали жителям Геническа гуманитарную помощь
Добровольцы миссии ЕР передали жителям Геническа гуманитарную помощь - РИА Новости, 18.08.2022
Добровольцы миссии ЕР передали жителям Геническа гуманитарную помощь
Добровольцы гуманитарной миссии "Единой России" передали жителям Геническа в Херсонской области 2500 наборов с продуктами и лекарствами, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:38
2022-08-18T09:38
2022-08-18T09:38
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Добровольцы гуманитарной миссии "Единой России" передали жителям Геническа в Херсонской области 2500 наборов с продуктами и лекарствами, сообщает пресс-служба партии."2500 наборов с продуктами и лекарствами передали добровольцы гуманитарной миссии "Единой России" жителями Геническа", - говорится в сообщении.Замруководителя фракции ЕР в Госдуме РФ Игорь Кастюкевич отметил, что все необходимое для маломобильных граждан передается через старших по домам."С момента начала работы гуманитарной миссии "Единой России" в Геническе к нам обратились здесь уже более 5500 человек. Работаем как в порядке живой очереди, так и с коллективными заявками", - передает слова парламентария пресс-служба партии.Уточняется, что еженедельные выезды осуществляются в сопровождении врача, кроме того, многодетным семьям лекарства передают для всей семьи.Добровольцы также осуществляют доставку продуктов и лекарств жителям отдаленных сел Херсонской области."Наряду с Геническом добровольцы партии ежедневно доставляют продукты, лекарства, средства гигиены, наборы для новорожденных и прочие необходимые вещи жителям отдаленных сел Херсонской области. Общий объём распределенной помощи с начала июня составил 730 тонн", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220525/posobiya-1790636302.html
https://ria.ru/20220707/genichesk-1800889744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, общество, геническ, херсонская область , россия, госдума рф, единая россия
В мире, Общество, Геническ, Херсонская область , Россия, Госдума РФ, Единая Россия
Добровольцы миссии ЕР передали жителям Геническа гуманитарную помощь
Добровольцы миссии ЕР передали жителям Геническа 2,5 тысячи гуманитарных наборов