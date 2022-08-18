https://ria.ru/20220818/poezd-1810531928.html

Гладков оценил работу белгородских "Поездов здоровья" за месяц

Гладков оценил работу белгородских "Поездов здоровья" за месяц - РИА Новости, 18.08.2022

Гладков оценил работу белгородских "Поездов здоровья" за месяц

"Поезда здоровья", запущенные в середине июля в Белгородской области, посетили 20 населенных пунктов, обследовав более 10 тысяч жителей, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T17:10

2022-08-18T17:10

2022-08-18T17:10

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

здоровье - общество

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БЕЛГОРОД, 18 авг – РИА Новости. "Поезда здоровья", запущенные в середине июля в Белгородской области, посетили 20 населенных пунктов, обследовав более 10 тысяч жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Четыре мобильных диагностических комплекса были приобретены Белгородской областью по инициативе губернатора. В этом году было принято решение о том, что поезда будут курсировать на постоянной основе для обследования жителей отдаленных населенных пунктов."Поезда здоровья" посетили 20 населённых пунктов в 13 муниципальных образованиях. Обследование прошло более 10 тысяч человек", - сообщил Гладков. Он отметил, что на следующей неделе работа "Поездов здоровья" продолжится в Грайворонском, Ровеньском, Губкинском и Шебекинском муниципальных образованиях. Подробности о маршрутах и конкретных населенных пунктах можно узнать в администрации районов и в районных ЦРБ."Я очень рад, что у нас есть этот проект, который позволяет не просто на словах, а на деле существенно увеличить доступность белгородской медицины. Иногда мы видим, что человек, два-три года не посещавший врача, идя на обследование в "Поезд здоровья", видит, что есть серьезные проблемы со здоровьем. Фактически речь идёт о спасённых жизнях", — подчеркнул глава региона.В медицинском составе есть передвижной маммограф и флюорограф и прицеп с кабинетами, оснащенными диагностическим оборудованием: кабинет функциональной диагностики (ЭКГ, спирография), лабораторный кабинет, смотровой кабинет. УЗИ-кабинет имеет аппарат, который позволяет делать УЗИ не только внутренних органов, но и УЗИ сердца, УЗИ сосудов. По сравнению с прошлым годом добавилась возможность провести выездное маммографическое исследование — это одно из ключевых отличий новых мобильных комплексов.В 2021 году благодаря таким "поездам здоровья" были обследованы и получили консультацию 9761 жителей 30 сельских территорий во всех муниципалитетах. Такой формат оказался крайне востребованным среди белгородцев.Гладков дал старт "Поездам здоровья" в Белгородской области ровно месяц назад. Мобильные комплексы являются частью губернаторской программы "Здоровая Белгородчина". В прошлом году по инициативе главы региона в тестовом режиме были запущены два "Поезда здоровья". Благодаря их работе за пару месяцев более 9,5 тысячи жителей из 30 сельских территорий смогли обследоваться, не обращаясь в больницы. После этого губернатор принял решение закупить четыре "Поезда здоровья" для работы на постоянной основе.В этом году мобильные составы будут передвигаться по населенным пунктам круглый год. В планах - обследовать около 200 тысяч жителей Белгородчины. Сопровождать "поезда" будут постоянные врачебно-сестринские бригады. Их задача - обследование и консультирование людей, а также раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, ХОБЛ и сахарного диабета. Бригады составят из сотрудников Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Также к работе мобильных комплексов привлекут узких специалистов из районных больниц.

https://ria.ru/20220815/gladkov-1809776354.html

https://ria.ru/20220811/prodvizhenie-1808997142.html

белгородская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, вячеслав гладков, здоровье - общество