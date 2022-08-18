Рейтинг@Mail.ru
Госдума направила в ООН доклад о нацификации образования на Украине - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220818/natsifikatsiya-1810420446.html
Госдума направила в ООН доклад о нацификации образования на Украине
Госдума направила в ООН доклад о нацификации образования на Украине - РИА Новости, 18.08.2022
Госдума направила в ООН доклад о нацификации образования на Украине
Госдума РФ направила в ООН доклад о нацификации образования на Украине, заявил заместитель председателя палаты Борис Чернышов. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:05
2022-08-18T12:05
украина
оон
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777672721_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_56a9db791487c9c9c0c5f2e2b93bb854.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Госдума РФ направила в ООН доклад о нацификации образования на Украине, заявил заместитель председателя палаты Борис Чернышов."Доклад (о нацификации образования на Украине) направлен верховному комиссару ООН по правам человека. На русском языке, на чистом русском языке", - сказал Чернышов на пресс-конференции, посвященной докладу "О нацификации образования на Украине", в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Он отметил, что благодаря тому, что доклад направлен ООН, мир сможет узнать правду об украинских преступлениях в сфере образования."Я уверен, что он (верховный комиссар ООН – ред.) будет, с одной стороны, поражен теми преступлениями, которые изложены в этом докладе, а с другой стороны, мир узнает правду", - заявил Чернышов.
https://ria.ru/20220810/mariupol-1808383592.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777672721_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ebc61fd02b11ca0b44e3753a58f6f60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, оон, госдума рф, общество
Украина, ООН, Госдума РФ, Общество
12:05 18.08.2022
 
Госдума направила в ООН доклад о нацификации образования на Украине

Депутат Чернышов: Госдума направила в ООН доклад о нацификации образования на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании в Государственной думе
Депутаты на заседании в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Депутаты на заседании в Государственной думе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Госдума РФ направила в ООН доклад о нацификации образования на Украине, заявил заместитель председателя палаты Борис Чернышов.
"Доклад (о нацификации образования на Украине) направлен верховному комиссару ООН по правам человека. На русском языке, на чистом русском языке", - сказал Чернышов на пресс-конференции, посвященной докладу "О нацификации образования на Украине", в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Он отметил, что благодаря тому, что доклад направлен ООН, мир сможет узнать правду об украинских преступлениях в сфере образования.
"Я уверен, что он (верховный комиссар ООН – ред.) будет, с одной стороны, поражен теми преступлениями, которые изложены в этом докладе, а с другой стороны, мир узнает правду", - заявил Чернышов.
Кадр из фильма Мариуполь. Русский город
10 августа, 08:00Культура
Мариуполь без цензуры: свидетели говорят, что творилось в их русском городе
 
УкраинаООНГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала