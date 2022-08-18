https://ria.ru/20220818/natsifikatsiya-1810420446.html
Госдума направила в ООН доклад о нацификации образования на Украине
Госдума направила в ООН доклад о нацификации образования на Украине - РИА Новости, 18.08.2022
Госдума направила в ООН доклад о нацификации образования на Украине
Госдума РФ направила в ООН доклад о нацификации образования на Украине, заявил заместитель председателя палаты Борис Чернышов. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:05
2022-08-18T12:05
2022-08-18T12:05
украина
оон
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777672721_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_56a9db791487c9c9c0c5f2e2b93bb854.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Госдума РФ направила в ООН доклад о нацификации образования на Украине, заявил заместитель председателя палаты Борис Чернышов."Доклад (о нацификации образования на Украине) направлен верховному комиссару ООН по правам человека. На русском языке, на чистом русском языке", - сказал Чернышов на пресс-конференции, посвященной докладу "О нацификации образования на Украине", в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Он отметил, что благодаря тому, что доклад направлен ООН, мир сможет узнать правду об украинских преступлениях в сфере образования."Я уверен, что он (верховный комиссар ООН – ред.) будет, с одной стороны, поражен теми преступлениями, которые изложены в этом докладе, а с другой стороны, мир узнает правду", - заявил Чернышов.
https://ria.ru/20220810/mariupol-1808383592.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777672721_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ebc61fd02b11ca0b44e3753a58f6f60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, оон, госдума рф, общество
Украина, ООН, Госдума РФ, Общество
Госдума направила в ООН доклад о нацификации образования на Украине
Депутат Чернышов: Госдума направила в ООН доклад о нацификации образования на Украине
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Госдума РФ направила в ООН доклад о нацификации образования на Украине, заявил заместитель председателя палаты Борис Чернышов.
"Доклад (о нацификации образования на Украине
) направлен верховному комиссару ООН
по правам человека. На русском языке, на чистом русском языке", - сказал Чернышов на пресс-конференции, посвященной докладу "О нацификации образования на Украине", в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Он отметил, что благодаря тому, что доклад направлен ООН, мир сможет узнать правду об украинских преступлениях в сфере образования.
"Я уверен, что он (верховный комиссар ООН – ред.) будет, с одной стороны, поражен теми преступлениями, которые изложены в этом докладе, а с другой стороны, мир узнает правду", - заявил Чернышов.