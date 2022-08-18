https://ria.ru/20220818/natsifikatsiya-1810420446.html

Госдума направила в ООН доклад о нацификации образования на Украине

Госдума направила в ООН доклад о нацификации образования на Украине - РИА Новости, 18.08.2022

Госдума направила в ООН доклад о нацификации образования на Украине

Госдума РФ направила в ООН доклад о нацификации образования на Украине, заявил заместитель председателя палаты Борис Чернышов. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T12:05

2022-08-18T12:05

2022-08-18T12:05

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Госдума РФ направила в ООН доклад о нацификации образования на Украине, заявил заместитель председателя палаты Борис Чернышов."Доклад (о нацификации образования на Украине) направлен верховному комиссару ООН по правам человека. На русском языке, на чистом русском языке", - сказал Чернышов на пресс-конференции, посвященной докладу "О нацификации образования на Украине", в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Он отметил, что благодаря тому, что доклад направлен ООН, мир сможет узнать правду об украинских преступлениях в сфере образования."Я уверен, что он (верховный комиссар ООН – ред.) будет, с одной стороны, поражен теми преступлениями, которые изложены в этом докладе, а с другой стороны, мир узнает правду", - заявил Чернышов.

https://ria.ru/20220810/mariupol-1808383592.html

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украина, оон, госдума рф, общество