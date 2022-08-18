https://ria.ru/20220818/kosmos-1810387077.html

Тематический парк появится в пострадавшем от пожара музее "Космос"

Тематический парк появится в пострадавшем от пожара музее "Космос" - РИА Новости, 18.08.2022

Тематический парк появится в пострадавшем от пожара музее "Космос"

Правительство Ярославской области совместно с госкорпорацией "Роскосмос" планирует построить тематический парк на территории пострадавшего от пожара музея... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T10:55

2022-08-18T10:55

2022-08-18T11:10

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Правительство Ярославской области совместно с госкорпорацией "Роскосмос" планирует построить тематический парк на территории пострадавшего от пожара музея "Космос", сообщил врио губернатора региона Михаил Евраев в интервью РИА Новости."Восстановление каменной части уже началось. Восстановление деревянной части немножко задерживается, потому что сотрудники музея определяются с тем, какая она должна быть… Учитывая востребованность музея, его значение для патриотического воспитания подрастающего поколения, дано поручение в срок до 1 сентября закончить ремонтные работы в основном, кирпичном, здании", – рассказал Евраев.Он подчеркнул, что в ходе восстановительных работ решаются вопросы безопасности музея. По его словам, именно отсутствие камер помешало вычислить поджигателей – они до сих пор не найдены."Мы хотим не только поставить камеры и ограду, которых не было раньше, но и сделать перед музеем тематический парк. Хотим сделать это вместе с "Роскосмосом". Мы это в свое время обсуждали с Рогозиным Дмитрием Олеговичем, вот и сейчас полная преемственность этой позиции у руководства "Роскосмоса", — рассказал врио губернатора.В музее "Космос" произошел пожар в ночь на 22 июня. Сильно пострадала деревянная изба – копия дома, где когда-то жила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Огонь распространился на каменное здание музея, но пожарные его отстояли. УМВД по региону возбудило уголовное дело о поджоге.

https://ria.ru/20220817/pushkinskiy-1810293158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, валентина терешкова, роскосмос, музеи, ярославль