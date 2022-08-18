https://ria.ru/20220818/izrail-1810338099.html

СМИ: США просят Израиль изменить тактику операций после гибели журналистки

СМИ: США просят Израиль изменить тактику операций после гибели журналистки - РИА Новости, 18.08.2022

СМИ: США просят Израиль изменить тактику операций после гибели журналистки

Администрация США в контактах с представителями Израиля требует от последнего пересмотреть свою тактику проведения боевых операций на Западном берегу реки... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T00:05

2022-08-18T00:05

2022-08-18T00:05

в мире

энтони блинкен

бени ганц

израиль

сша

иордан

минобороны израиля

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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Администрация США в контактах с представителями Израиля требует от последнего пересмотреть свою тактику проведения боевых операций на Западном берегу реки Иордан после гибели журналистки телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле, которая имела американское гражданство, сообщает в среду портал Axios.Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на западном берегу Иордана. Впоследствии ее гибель подтвердил минздрав Палестины. Израиль выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега заявил, что там не велось никаких перестрелок.Согласно информации портала, вскоре после встречи с семьей Абу Акле, которая состоялась в июле в Вашингтоне, госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил министру обороны Бени Ганцу и потребовал как можно скорее опубликовать окончательные выводы расследования обстоятельств смерти журналистки."Он также попросил пересмотреть правила ведения боевых действий израильской армией на Западном берегу, заявив, что это станет ответственным шагом в рамках дела Абу Акле", - информирует Axios.Как следует из публикации, Блинкен заявил Ганцу, что, по его мнению, либо правила ведения боевых действий в тот день не соблюдались Израилем вовсе, либо их "необходимо пересмотреть". Госсекретарь указал в разговоре на то, что погибшая репортер была одета в бронежилет, на котором была обозначена ее принадлежность к прессе.В свою очередь глава минобороны Израиля заявил госсекретарю США, что ситуация во время ведения боевых операций "не всегда бывает однозначной", передает портал.

https://ria.ru/20220817/erdogan-1810328141.html

израиль

сша

иордан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, энтони блинкен, бени ганц, израиль, сша, иордан, минобороны израиля