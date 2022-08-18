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СМИ: США просят Израиль изменить тактику операций после гибели журналистки - РИА Новости, 18.08.2022
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СМИ: США просят Израиль изменить тактику операций после гибели журналистки
СМИ: США просят Израиль изменить тактику операций после гибели журналистки - РИА Новости, 18.08.2022
СМИ: США просят Израиль изменить тактику операций после гибели журналистки
Администрация США в контактах с представителями Израиля требует от последнего пересмотреть свою тактику проведения боевых операций на Западном берегу реки... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T00:05
2022-08-18T00:05
в мире
энтони блинкен
бени ганц
израиль
сша
иордан
минобороны израиля
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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Администрация США в контактах с представителями Израиля требует от последнего пересмотреть свою тактику проведения боевых операций на Западном берегу реки Иордан после гибели журналистки телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле, которая имела американское гражданство, сообщает в среду портал Axios.Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на западном берегу Иордана. Впоследствии ее гибель подтвердил минздрав Палестины. Израиль выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега заявил, что там не велось никаких перестрелок.Согласно информации портала, вскоре после встречи с семьей Абу Акле, которая состоялась в июле в Вашингтоне, госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил министру обороны Бени Ганцу и потребовал как можно скорее опубликовать окончательные выводы расследования обстоятельств смерти журналистки."Он также попросил пересмотреть правила ведения боевых действий израильской армией на Западном берегу, заявив, что это станет ответственным шагом в рамках дела Абу Акле", - информирует Axios.Как следует из публикации, Блинкен заявил Ганцу, что, по его мнению, либо правила ведения боевых действий в тот день не соблюдались Израилем вовсе, либо их "необходимо пересмотреть". Госсекретарь указал в разговоре на то, что погибшая репортер была одета в бронежилет, на котором была обозначена ее принадлежность к прессе.В свою очередь глава минобороны Израиля заявил госсекретарю США, что ситуация во время ведения боевых операций "не всегда бывает однозначной", передает портал.
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в мире, энтони блинкен, бени ганц, израиль, сша, иордан, минобороны израиля
В мире, Энтони Блинкен, Бени Ганц, Израиль, США, Иордан, Минобороны Израиля
00:05 18.08.2022
 
СМИ: США просят Израиль изменить тактику операций после гибели журналистки

Axios: США после гибели журналистки попросили Израиль изменить тактику боевых операций

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Администрация США в контактах с представителями Израиля требует от последнего пересмотреть свою тактику проведения боевых операций на Западном берегу реки Иордан после гибели журналистки телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле, которая имела американское гражданство, сообщает в среду портал Axios.
Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на западном берегу Иордана. Впоследствии ее гибель подтвердил минздрав Палестины. Израиль выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега заявил, что там не велось никаких перестрелок.
Согласно информации портала, вскоре после встречи с семьей Абу Акле, которая состоялась в июле в Вашингтоне, госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил министру обороны Бени Ганцу и потребовал как можно скорее опубликовать окончательные выводы расследования обстоятельств смерти журналистки.
"Он также попросил пересмотреть правила ведения боевых действий израильской армией на Западном берегу, заявив, что это станет ответственным шагом в рамках дела Абу Акле", - информирует Axios.
Как следует из публикации, Блинкен заявил Ганцу, что, по его мнению, либо правила ведения боевых действий в тот день не соблюдались Израилем вовсе, либо их "необходимо пересмотреть". Госсекретарь указал в разговоре на то, что погибшая репортер была одета в бронежилет, на котором была обозначена ее принадлежность к прессе.
В свою очередь глава минобороны Израиля заявил госсекретарю США, что ситуация во время ведения боевых операций "не всегда бывает однозначной", передает портал.
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В миреЭнтони БлинкенБени ГанцИзраильСШАИорданМинобороны Израиля
 
 
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