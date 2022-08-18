https://ria.ru/20220818/geografiya-1809965169.html

Ищем киноляпы: почему режиссерам нужно учить географию

Ищем киноляпы: почему режиссерам нужно учить географию - РИА Новости, 18.08.2022

Ищем киноляпы: почему режиссерам нужно учить географию

Специалисты по естественным наукам готовы проконсультировать режиссера и съемочную группу, но иногда их помощью пренебрегают. В результате зритель видит... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T08:00

2022-08-18T08:00

2022-08-18T15:39

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Тимур Мусин. Специалисты по естественным наукам готовы проконсультировать режиссера и съемочную группу, но иногда их помощью пренебрегают. В результате зритель видит многочисленные торнадо, километровые разломы земной коры и прочие зрелищные, но не всегда реалистичные бедствия. В День географа, который в России отмечают 18 августа, в материале РИА Новости — самые распространенные ошибки при изображении природных катаклизмов в кино.Вулканический бульонПри постановке сцен извержений режиссеры часто игнорируют законы природы. Например, в картине "Вулкан" (1997) лава струится с огромной скоростью и разрушает целые города. На самом же деле достаточно быстро она может течь лишь по склону, а, оказавшись на плоской поверхности, замедляется и очень скоро затвердевает. Даже в жидком состоянии раскаленная масса гуще, чем принято изображать в кино. И по консистенции больше напоминает мед, а не бульон, как привык видеть зритель.Опасны также горячий пар и пепел. В блокбастере "Мир Юрского периода 2" (2018) вулканический выброс показан безупречно с технической точки зрения. Но есть другая серьезная неувязка: главный герой проходит через клубы раскаленной пыли и выбирается лишь слегка потрепанным. В реальности все было бы гораздо трагичнее.Недра землиУдивительный мир, в котором оказываются персонажи "Путешествия к центру Земли" (2008), — плод фантазии Жюля Верна. Приключенческая комедия с самого начала не претендует на реалистичность: например, там встречаются плотоядные растения и гигантозавры.А вот путь героев к центру планеты изображен с геологическими ошибками. Накопленные наукой знания о ландшафте исключают наличие впадин таких невообразимых размеров и глубины. К тому же в месте назначения должно быть темно, однако в "Путешествии" это совсем не так.Зияющие разломыЧасто и землетрясения режиссеры изображают неточно. Размеры трещин земной коры, расширяющихся на наших глазах, едва ли соотносятся с законами физики и геологии. Например, в фильме "Разлом Сан-Андреас" (2015) из-за мощного толчка почти моментально образуется громадный раскол, но в жизни для возникновения чего-то хоть отдаленно похожего потребовалось бы намного больше времени.Даже при сильной тряске пласты земли начали бы разламываться и смещаться относительно друг друга. Но вот пропасти, в которые проваливаются люди, дома и автомобили, — не более чем впечатляющее зрелище для доверчивых зрителей.В более ранней картине "2012" (2009) земная кора и вовсе свободно перемещается. Для обоснования этого феномена в сюжете дается ссылка на исследование Чарльза Хэпкуда, якобы подтвержденное самим Альбертом Эйнштейном. Но известно, что гениальный ученый, напротив, опроверг эту теорию.Метеоритные дождиВ блокбастере "Армагеддон" (1998) ляпы можно найти почти в каждой сцене. Эпизод с падением метеоритов — не исключение. Метеоритный дождь — явление вполне реальное, оно возникает из-за разделения одного крупного небесного тела на несколько маленьких. То есть и осколки должны лететь от одной точки в разные стороны.В фильме же траектория, по которой они приземляются на поверхность планеты, не поддается никакому логическому объяснению. Происходящее больше походит на обстрел из космоса.УраганыПоследствия торнадо действительно бывают ужасающими. Скорость ветра внутри воронки смерча порой достигает 320 километров в час, а диаметр доходит до трех километров. Длина шлейфа разрушений, оставленного знаменитым торнадо в Муре (США), составила 27 километров. Преувеличить масштабы катастрофы, вызванной этим стихийным бедствием, сложно. Но создателям фильма-катастрофы "Геошторм" (2017) это удалось.Идея показать на экране один ураган, видимо, показалась им недостаточно впечатляющей. Поэтому в картине бушует сразу несколько отдельных воронок. Но, согласно законам физики, они должны объединиться, а не существовать независимо друг от друга.Даже если вы собираетесь посвятить жизнь творческой профессии, не стоит совсем запускать в школе точные науки. Или по крайней мере нужно знать, к каким специалистам обратиться за советом.

https://ria.ru/20220813/kino-1808901639.html

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2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

что посмотреть , география, кино и сериалы