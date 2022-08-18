https://ria.ru/20220818/ekonomika-1810444604.html
Экономические настроения россиян улучшились, показал опрос
Экономические настроения россиян улучшились, показал опрос - РИА Новости, 18.08.2022
Экономические настроения россиян улучшились, показал опрос
Экономические настроения россиян значительно улучшились с марта 2022 года, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T13:33
2022-08-18T13:33
2022-08-18T13:33
россия
фонд "общественное мнение"
экономика
общество
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Экономические настроения россиян значительно улучшились с марта 2022 года, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение".Как сообщается, в марте этого года экономическими оптимистами оказались 9% опрошенных, склонными к оптимизму - 13%. В июне оптимистов было уже 19%, еще столько же - склонных к оптимизму.Количество граждан, нейтрально настроенных по отношению к экономической ситуации, увеличилось с марта с 33 до 37 процентов. Количество пессимистично настроенных россиян уменьшилось с 29% до 13%."Таким образом, с начала весны экономические настроения россиян ощутимо улучшились", - говорится в выводах исследователей, опубликованных на сайте ФОМ.Согласно результатам опроса, среди оптимистов чаще встречаются люди от 18 до 45 лет, которые имеют среднее общее или среднее специальное образование. Около половины (47%) оптимистов - это работающие по найму, 29% - неработающие пенсионеры. Среди пессимистов - 55% работающих по найму и 24% неработающих пенсионеров.У половины (50%) оптимистично настроенных по отношению к экономической ситуации материальное положение за последний год не изменилось, у 29% - улучшилось, у 19% - ухудшилось.Есть сбережения также у половины 47% оптимистов, у 50% их нет. Больше половины из оптимистов (62%) сейчас собираются откладывать деньги, еще 25% - покупать дорогостоящие товары. При этом 63% оптимистов признались, что ничего отложить за последний месяц им не удалось.Экономить за последний год приходилось 61% оптимистично настроенных и 84% пессимистично настроенных по отношению к экономической ситуации граждан.Кредиты при этом есть у 36% оптимистов и 43% пессимистов, а также у 39% склонных к оптимизму и у такого же количества респондентов, склонных к пессимизму. Реже всего кредиты есть у нейтрально настроенных граждан - в 34% случаев.Санкции против России не повлияли на материальное положение 39% оптимистов и 33% пессимистов. Полностью потеряли доход из-за них 1% нейтрально настроенных по отношению к экономической ситуации и 2% пессимистично настроенных россиян.Источником данных ФОМ указывает 107-112-ю волны исследования "Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения", выполненного по заказу Банка России. Метод опроса – интервью по месту жительства в режиме face-to-face. В каждом опросе - не менее 2000 респондентов, 105 населенных пунктов в 55 субъектах РФ. Статистическая погрешность в каждом опросе не превышает 3,3%.
https://ria.ru/20220816/pensii-1809881683.html
https://na.ria.ru/20220801/obrazovanie-1806320748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фонд "общественное мнение", экономика, общество
Россия, Фонд "Общественное мнение", Экономика, Общество
Экономические настроения россиян улучшились, показал опрос
Опрос ФОМ: экономические настроения россиян значительно улучшились с марта 2022 года
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Экономические настроения россиян значительно улучшились с марта 2022 года, свидетельствуют результаты опроса
Фонда "Общественное мнение".
Как сообщается, в марте этого года экономическими оптимистами оказались 9% опрошенных, склонными к оптимизму - 13%. В июне оптимистов было уже 19%, еще столько же - склонных к оптимизму.
Количество граждан, нейтрально настроенных по отношению к экономической ситуации, увеличилось с марта с 33 до 37 процентов. Количество пессимистично настроенных россиян уменьшилось с 29% до 13%.
"Таким образом, с начала весны экономические настроения россиян ощутимо улучшились", - говорится в выводах исследователей, опубликованных на сайте ФОМ
.
Согласно результатам опроса, среди оптимистов чаще встречаются люди от 18 до 45 лет, которые имеют среднее общее или среднее специальное образование. Около половины (47%) оптимистов - это работающие по найму, 29% - неработающие пенсионеры. Среди пессимистов - 55% работающих по найму и 24% неработающих пенсионеров.
У половины (50%) оптимистично настроенных по отношению к экономической ситуации материальное положение за последний год не изменилось, у 29% - улучшилось, у 19% - ухудшилось.
Есть сбережения также у половины 47% оптимистов, у 50% их нет. Больше половины из оптимистов (62%) сейчас собираются откладывать деньги, еще 25% - покупать дорогостоящие товары. При этом 63% оптимистов признались, что ничего отложить за последний месяц им не удалось.
Экономить за последний год приходилось 61% оптимистично настроенных и 84% пессимистично настроенных по отношению к экономической ситуации граждан.
Кредиты при этом есть у 36% оптимистов и 43% пессимистов, а также у 39% склонных к оптимизму и у такого же количества респондентов, склонных к пессимизму. Реже всего кредиты есть у нейтрально настроенных граждан - в 34% случаев.
Санкции против России
не повлияли на материальное положение 39% оптимистов и 33% пессимистов. Полностью потеряли доход из-за них 1% нейтрально настроенных по отношению к экономической ситуации и 2% пессимистично настроенных россиян.
Источником данных ФОМ указывает 107-112-ю волны исследования "Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения", выполненного по заказу Банка России. Метод опроса – интервью по месту жительства в режиме face-to-face. В каждом опросе - не менее 2000 респондентов, 105 населенных пунктов в 55 субъектах РФ. Статистическая погрешность в каждом опросе не превышает 3,3%.