https://ria.ru/20220818/denatsifikatsiya-1810415712.html

В Госдуме создадут интернет-ресурс по денацификации образования на Украине

В Госдуме создадут интернет-ресурс по денацификации образования на Украине - РИА Новости, 18.08.2022

В Госдуме создадут интернет-ресурс по денацификации образования на Украине

В Госдуме создадут интернет-ресурс, в котором граждане Украины смогут анонимно передать факты о нацификации образования, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:56

2022-08-18T11:56

2022-08-18T11:56

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

единая россия

андрей турчак

украина

в мире

донбасс

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Госдуме создадут интернет-ресурс, в котором граждане Украины смогут анонимно передать факты о нацификации образования, заявил заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов."Сегодня я анонсирую запуск международного ресурса "Денацификация образования на Украине", к которому будут иметь доступ все. Но для нас самое важное, что доступ будут иметься для украинских граждан. Это интернет-ресурс. Будет он называться StopNacismInEducation.com", - сказал Чернышов на пресс-конференции, посвященной докладу "О нацификации образования на Украине", в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Чернышов отметил, что на этом сайте украинцы смогут отправить анонимные жалобы на нацификацию образования."Каждый украинец, каждый человек сможет анонимно передать факты о нацификации образования на Украине", - заявил Чернышов.Важно совершить кратчайший переход освобожденных украинских территорий на российские образовательные стандарты, украинских детей милитаризировали с раннего детства, внушая ненависть к России, заявил ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он отмечал, что от учебников, которые были обнаружены в украинских школах, "волосы встают дыбом" - там содержалась "пропаганда жестокости и антироссийских идей", "буквально с ног на голову перевернута наша общая история, в том числе история Великой Отечественной войны".Как говорил РИА Новости заместитель председателя ЦК КПРФ и первый замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков, в ЛНР и ДНР (часть территорий Луганской и Донецкой областей оставались под контролем Киева после 2014 года) "часть детей, часть студентов обучались по пособиям, которые к исторической дисциплине нормальной отношение не имели, это были пропагандистские материалы, целью которых являлась накачка детей пропагандистскими штампами и мифами, чтобы вырастить из них националистов бандеровского закваса".

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783236855.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

донбасс

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, единая россия, андрей турчак, украина, в мире, донбасс, днр, лнр, образование, госдума рф