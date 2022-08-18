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В Госдуме создадут интернет-ресурс по денацификации образования на Украине - РИА Новости, 18.08.2022
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В Госдуме создадут интернет-ресурс по денацификации образования на Украине
В Госдуме создадут интернет-ресурс по денацификации образования на Украине - РИА Новости, 18.08.2022
В Госдуме создадут интернет-ресурс по денацификации образования на Украине
В Госдуме создадут интернет-ресурс, в котором граждане Украины смогут анонимно передать факты о нацификации образования, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T11:56
2022-08-18T11:56
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
единая россия
андрей турчак
украина
в мире
донбасс
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Госдуме создадут интернет-ресурс, в котором граждане Украины смогут анонимно передать факты о нацификации образования, заявил заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов."Сегодня я анонсирую запуск международного ресурса "Денацификация образования на Украине", к которому будут иметь доступ все. Но для нас самое важное, что доступ будут иметься для украинских граждан. Это интернет-ресурс. Будет он называться StopNacismInEducation.com", - сказал Чернышов на пресс-конференции, посвященной докладу "О нацификации образования на Украине", в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Чернышов отметил, что на этом сайте украинцы смогут отправить анонимные жалобы на нацификацию образования."Каждый украинец, каждый человек сможет анонимно передать факты о нацификации образования на Украине", - заявил Чернышов.Важно совершить кратчайший переход освобожденных украинских территорий на российские образовательные стандарты, украинских детей милитаризировали с раннего детства, внушая ненависть к России, заявил ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он отмечал, что от учебников, которые были обнаружены в украинских школах, "волосы встают дыбом" - там содержалась "пропаганда жестокости и антироссийских идей", "буквально с ног на голову перевернута наша общая история, в том числе история Великой Отечественной войны".Как говорил РИА Новости заместитель председателя ЦК КПРФ и первый замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков, в ЛНР и ДНР (часть территорий Луганской и Донецкой областей оставались под контролем Киева после 2014 года) "часть детей, часть студентов обучались по пособиям, которые к исторической дисциплине нормальной отношение не имели, это были пропагандистские материалы, целью которых являлась накачка детей пропагандистскими штампами и мифами, чтобы вырастить из них националистов бандеровского закваса".
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783236855.html
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, единая россия, андрей турчак, украина, в мире, донбасс, днр, лнр, образование, госдума рф
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Единая Россия, Андрей Турчак, Украина, В мире, Донбасс, ДНР, ЛНР, Образование, Госдума РФ
11:56 18.08.2022
 
В Госдуме создадут интернет-ресурс по денацификации образования на Украине

Госдума создаст интернет-ресурс для передачи фактов о нацификации образования на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Госдуме создадут интернет-ресурс, в котором граждане Украины смогут анонимно передать факты о нацификации образования, заявил заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов.
"Сегодня я анонсирую запуск международного ресурса "Денацификация образования на Украине", к которому будут иметь доступ все. Но для нас самое важное, что доступ будут иметься для украинских граждан. Это интернет-ресурс. Будет он называться StopNacismInEducation.com", - сказал Чернышов на пресс-конференции, посвященной докладу "О нацификации образования на Украине", в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
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Чернышов отметил, что на этом сайте украинцы смогут отправить анонимные жалобы на нацификацию образования.
"Каждый украинец, каждый человек сможет анонимно передать факты о нацификации образования на Украине", - заявил Чернышов.
Важно совершить кратчайший переход освобожденных украинских территорий на российские образовательные стандарты, украинских детей милитаризировали с раннего детства, внушая ненависть к России, заявил ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он отмечал, что от учебников, которые были обнаружены в украинских школах, "волосы встают дыбом" - там содержалась "пропаганда жестокости и антироссийских идей", "буквально с ног на голову перевернута наша общая история, в том числе история Великой Отечественной войны".
Как говорил РИА Новости заместитель председателя ЦК КПРФ и первый замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков, в ЛНР и ДНР (часть территорий Луганской и Донецкой областей оставались под контролем Киева после 2014 года) "часть детей, часть студентов обучались по пособиям, которые к исторической дисциплине нормальной отношение не имели, это были пропагандистские материалы, целью которых являлась накачка детей пропагандистскими штампами и мифами, чтобы вырастить из них националистов бандеровского закваса".
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