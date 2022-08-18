https://ria.ru/20220818/demontazh-1810552081.html

МИД направил ноту протеста Эстонии по поводу демонтажа памятников

МИД направил ноту протеста Эстонии по поводу демонтажа памятников - РИА Новости, 18.08.2022

МИД направил ноту протеста Эстонии по поводу демонтажа памятников

Российский МИД направил ноту протеста эстонским коллегам по поводу демонтажа танка-памятника Т-34 в Нарве, сообщил заместитель директора департамента информации РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T17:40

2022-08-18T17:40

2022-08-18T18:09

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нарва

т-34

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российский МИД направил ноту протеста эстонским коллегам по поводу демонтажа танка-памятника Т-34 в Нарве, сообщил заместитель директора департамента информации и печати ведомства Иван Нечаев.Власти 16 августа демонтировали этот монумент и еще шесть памятников в Нарве, включая мемориальные плиты на центральной Петровской площади, обелиск красноармейцам, мемориал десанту в Мерикюла."В этой связи направили соответствующую ноту протеста в МИД Эстонии", — отмечается в комментарии российского ведомства.Нечаев напомнил, что всего за последнее время в Эстонии снесено около 15 объектов советского мемориального наследия."Эстонские горе-политики объявили курс на тотальную ликвидацию всего мемориального наследия советского периода", — добавил представитель МИД.Он назвал также акцию в Нарве "позорной" и циничной.Танк-памятник установили в Нарве в 1970 году на месте, где в июле 1944-го части Красной армии под командованием генерала Федюнинского форсировали реку, прорвали оборону фашистов и выбили их из города.Власти Нарвы выступали против переноса танка, поскольку этот мемориал — часть идентичности русскоязычного населения города. В то же время на сносе настаивала премьер-министр Кая Каллас. Городское собрание не смогло решить этот вопрос и отложило его, тогда памятник убрали с этого места по решению правительства. Председатель Нарвского городского собрания Владимир Жаворонков заявил, что демонтаж нарушает конституционные права граждан.

https://ria.ru/20220818/tank-1810443665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эстония, россия, нарва, т-34, санкции в отношении россии