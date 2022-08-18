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МИД направил ноту протеста Эстонии по поводу демонтажа памятников - РИА Новости, 18.08.2022
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МИД направил ноту протеста Эстонии по поводу демонтажа памятников
МИД направил ноту протеста Эстонии по поводу демонтажа памятников - РИА Новости, 18.08.2022
МИД направил ноту протеста Эстонии по поводу демонтажа памятников
Российский МИД направил ноту протеста эстонским коллегам по поводу демонтажа танка-памятника Т-34 в Нарве, сообщил заместитель директора департамента информации РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T17:40
2022-08-18T18:09
в мире
эстония
россия
нарва
т-34
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российский МИД направил ноту протеста эстонским коллегам по поводу демонтажа танка-памятника Т-34 в Нарве, сообщил заместитель директора департамента информации и печати ведомства Иван Нечаев.Власти 16 августа демонтировали этот монумент и еще шесть памятников в Нарве, включая мемориальные плиты на центральной Петровской площади, обелиск красноармейцам, мемориал десанту в Мерикюла."В этой связи направили соответствующую ноту протеста в МИД Эстонии", — отмечается в комментарии российского ведомства.Нечаев напомнил, что всего за последнее время в Эстонии снесено около 15 объектов советского мемориального наследия."Эстонские горе-политики объявили курс на тотальную ликвидацию всего мемориального наследия советского периода", — добавил представитель МИД.Он назвал также акцию в Нарве "позорной" и циничной.Танк-памятник установили в Нарве в 1970 году на месте, где в июле 1944-го части Красной армии под командованием генерала Федюнинского форсировали реку, прорвали оборону фашистов и выбили их из города.Власти Нарвы выступали против переноса танка, поскольку этот мемориал — часть идентичности русскоязычного населения города. В то же время на сносе настаивала премьер-министр Кая Каллас. Городское собрание не смогло решить этот вопрос и отложило его, тогда памятник убрали с этого места по решению правительства. Председатель Нарвского городского собрания Владимир Жаворонков заявил, что демонтаж нарушает конституционные права граждан.
https://ria.ru/20220818/tank-1810443665.html
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в мире, эстония, россия, нарва, т-34, санкции в отношении россии
В мире, Эстония, Россия, Нарва, Т-34, Санкции в отношении России
17:40 18.08.2022 (обновлено: 18:09 18.08.2022)
 
МИД направил ноту протеста Эстонии по поводу демонтажа памятников

МИД направил ноту протеста Эстонии по поводу демонтажа Т-34 в Нарве и еще шести памятников

© AP Photo / Sergei GritsДемонтаж танка Т-34 в Нарве
Демонтаж танка Т-34 в Нарве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Демонтаж танка Т-34 в Нарве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российский МИД направил ноту протеста эстонским коллегам по поводу демонтажа танка-памятника Т-34 в Нарве, сообщил заместитель директора департамента информации и печати ведомства Иван Нечаев.
Власти 16 августа демонтировали этот монумент и еще шесть памятников в Нарве, включая мемориальные плиты на центральной Петровской площади, обелиск красноармейцам, мемориал десанту в Мерикюла.
"В этой связи направили соответствующую ноту протеста в МИД Эстонии", — отмечается в комментарии российского ведомства.
Нечаев напомнил, что всего за последнее время в Эстонии снесено около 15 объектов советского мемориального наследия.
Демонтаж танка Т-34 в Нарве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 13:28
Жители Нарвы принесли цветы на место, где стоял танк Т-34
"Эстонские горе-политики объявили курс на тотальную ликвидацию всего мемориального наследия советского периода", — добавил представитель МИД.
Он назвал также акцию в Нарве "позорной" и циничной.
Танк-памятник установили в Нарве в 1970 году на месте, где в июле 1944-го части Красной армии под командованием генерала Федюнинского форсировали реку, прорвали оборону фашистов и выбили их из города.
Власти Нарвы выступали против переноса танка, поскольку этот мемориал — часть идентичности русскоязычного населения города. В то же время на сносе настаивала премьер-министр Кая Каллас. Городское собрание не смогло решить этот вопрос и отложило его, тогда памятник убрали с этого места по решению правительства. Председатель Нарвского городского собрания Владимир Жаворонков заявил, что демонтаж нарушает конституционные права граждан.
Демонтаж танка Т-34 в Нарве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 14:02
Власти Нарвы считают решение о демонтаже танка-памятника Т-34 незаконным
 
В миреЭстонияРоссияНарваТ-34Санкции в отношении России
 
 
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