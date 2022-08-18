17:40 18.08.2022 (обновлено: 18:09 18.08.2022)
МИД направил ноту протеста Эстонии по поводу демонтажа памятников
МИД направил ноту протеста Эстонии по поводу демонтажа Т-34 в Нарве и еще шести памятников
© AP Photo / Sergei GritsДемонтаж танка Т-34 в Нарве
© AP Photo / Sergei Grits
Демонтаж танка Т-34 в Нарве. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российский МИД направил ноту протеста эстонским коллегам по поводу демонтажа танка-памятника Т-34 в Нарве, сообщил заместитель директора департамента информации и печати ведомства Иван Нечаев.
Власти 16 августа демонтировали этот монумент и еще шесть памятников в Нарве, включая мемориальные плиты на центральной Петровской площади, обелиск красноармейцам, мемориал десанту в Мерикюла.
"В этой связи направили соответствующую ноту протеста в МИД Эстонии", — отмечается в комментарии российского ведомства.
Нечаев напомнил, что всего за последнее время в Эстонии снесено около 15 объектов советского мемориального наследия.
"Эстонские горе-политики объявили курс на тотальную ликвидацию всего мемориального наследия советского периода", — добавил представитель МИД.
Он назвал также акцию в Нарве "позорной" и циничной.
Танк-памятник установили в Нарве в 1970 году на месте, где в июле 1944-го части Красной армии под командованием генерала Федюнинского форсировали реку, прорвали оборону фашистов и выбили их из города.
Власти Нарвы выступали против переноса танка, поскольку этот мемориал — часть идентичности русскоязычного населения города. В то же время на сносе настаивала премьер-министр Кая Каллас. Городское собрание не смогло решить этот вопрос и отложило его, тогда памятник убрали с этого места по решению правительства. Председатель Нарвского городского собрания Владимир Жаворонков заявил, что демонтаж нарушает конституционные права граждан.