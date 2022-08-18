Рейтинг@Mail.ru
Россияне стали в два раза чаще покупать туры в Азербайджан - РИА Новости, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220818/azerbaydzhan-1810410952.html
Россияне стали в два раза чаще покупать туры в Азербайджан
Россияне стали в два раза чаще покупать туры в Азербайджан - РИА Новости, 18.08.2022
Россияне стали в два раза чаще покупать туры в Азербайджан
Российские туроператоры фиксируют двукратный рост продаж летних путевок в Азербайджан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:38
2022-08-18T12:38
туризм
азербайджан
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
туризм
туристы
авиабилеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792183569_0:258:3067:1983_1920x0_80_0_0_90123d86bff0a3ff6a348025c4a567dc.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские туроператоры фиксируют двукратный рост продаж летних путевок в Азербайджан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении АТОР."Есть на рынке и компании, в которых спрос на Азербайджан превысил даже значения успешного 2019 года", — рассказали в ассоциации.В АТОР отметили, что росту интереса к направлению способствовали как возобновление прямых перелетов, так и переориентация части туристов на постсоветские страны. При этом в ассоциации считают, что еще большему росту турпотока в Азербайджан мешают высокие цены на авиаперелет — в сезон билеты доходили до 30 тысяч рублей с человека в обе стороны. Второй сдерживающий фактор – строгие правила въезда (необходим сертификат о вакцинации). "Смягчение условий хотя бы до возможности приезжать в страну с ПЦР-тестом уже приведет к заметному росту спроса на это направление", — уверены эксперты.По данным азербайджанского статистического комитета, за первые шесть месяцев этого года страну посетили 932 тысячи гостей из 171 государства мира, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого. Из них 26,4 процента — граждане России. На втором месте — отдыхающие из Турции, на третьем — из Ирана.
https://ria.ru/20220817/puteshestviya-1810160330.html
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792183569_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_718652d30a80d3d87d16d2bb5ef19ae4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азербайджан, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, туризм, туристы, авиабилеты, турпоток, отдых
Туризм, Азербайджан, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм, Туризм, туристы, Авиабилеты, турпоток, Отдых
12:38 18.08.2022
 
Россияне стали в два раза чаще покупать туры в Азербайджан

АТОР: продажи турпутевок в Азербайджан из России этим летом увеличились в два раза

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкКомплекс "Flame Towers" в Баку
Комплекс Flame Towers в Баку - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские туроператоры фиксируют двукратный рост продаж летних путевок в Азербайджан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении АТОР.
"Есть на рынке и компании, в которых спрос на Азербайджан превысил даже значения успешного 2019 года", — рассказали в ассоциации.
В АТОР отметили, что росту интереса к направлению способствовали как возобновление прямых перелетов, так и переориентация части туристов на постсоветские страны.
При этом в ассоциации считают, что еще большему росту турпотока в Азербайджан мешают высокие цены на авиаперелет — в сезон билеты доходили до 30 тысяч рублей с человека в обе стороны. Второй сдерживающий фактор – строгие правила въезда (необходим сертификат о вакцинации).
"Смягчение условий хотя бы до возможности приезжать в страну с ПЦР-тестом уже приведет к заметному росту спроса на это направление", — уверены эксперты.
По данным азербайджанского статистического комитета, за первые шесть месяцев этого года страну посетили 932 тысячи гостей из 171 государства мира, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого. Из них 26,4 процента — граждане России. На втором месте — отдыхающие из Турции, на третьем — из Ирана.
Набережная в Измире, Турция
Вчера, 16:38Туризм
Туроператоры назвали самое популярное направление для отдыха в августе
 
ТуризмАзербайджанРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмТуризмтуристыАвиабилетытурпотокОтдых
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала