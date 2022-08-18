https://ria.ru/20220818/azerbaydzhan-1810410952.html
Россияне стали в два раза чаще покупать туры в Азербайджан
Россияне стали в два раза чаще покупать туры в Азербайджан - РИА Новости, 18.08.2022
Россияне стали в два раза чаще покупать туры в Азербайджан
Российские туроператоры фиксируют двукратный рост продаж летних путевок в Азербайджан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T12:38
2022-08-18T12:38
2022-08-18T12:38
туризм
азербайджан
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
туризм
туристы
авиабилеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792183569_0:258:3067:1983_1920x0_80_0_0_90123d86bff0a3ff6a348025c4a567dc.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские туроператоры фиксируют двукратный рост продаж летних путевок в Азербайджан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении АТОР."Есть на рынке и компании, в которых спрос на Азербайджан превысил даже значения успешного 2019 года", — рассказали в ассоциации.В АТОР отметили, что росту интереса к направлению способствовали как возобновление прямых перелетов, так и переориентация части туристов на постсоветские страны. При этом в ассоциации считают, что еще большему росту турпотока в Азербайджан мешают высокие цены на авиаперелет — в сезон билеты доходили до 30 тысяч рублей с человека в обе стороны. Второй сдерживающий фактор – строгие правила въезда (необходим сертификат о вакцинации). "Смягчение условий хотя бы до возможности приезжать в страну с ПЦР-тестом уже приведет к заметному росту спроса на это направление", — уверены эксперты.По данным азербайджанского статистического комитета, за первые шесть месяцев этого года страну посетили 932 тысячи гостей из 171 государства мира, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого. Из них 26,4 процента — граждане России. На втором месте — отдыхающие из Турции, на третьем — из Ирана.
https://ria.ru/20220817/puteshestviya-1810160330.html
азербайджан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792183569_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_718652d30a80d3d87d16d2bb5ef19ae4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, туризм, туристы, авиабилеты, турпоток, отдых
Туризм, Азербайджан, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм, Туризм, туристы, Авиабилеты, турпоток, Отдых
Россияне стали в два раза чаще покупать туры в Азербайджан
АТОР: продажи турпутевок в Азербайджан из России этим летом увеличились в два раза
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские туроператоры фиксируют двукратный рост продаж летних путевок в Азербайджан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении АТОР.
"Есть на рынке и компании, в которых спрос на Азербайджан превысил даже значения успешного 2019 года", — рассказали в ассоциации.
В АТОР отметили, что росту интереса к направлению способствовали как возобновление прямых перелетов, так и переориентация части туристов на постсоветские страны.
При этом в ассоциации считают, что еще большему росту турпотока в Азербайджан мешают высокие цены на авиаперелет — в сезон билеты доходили до 30 тысяч рублей с человека в обе стороны. Второй сдерживающий фактор – строгие правила въезда (необходим сертификат о вакцинации).
"Смягчение условий хотя бы до возможности приезжать в страну с ПЦР-тестом уже приведет к заметному росту спроса на это направление", — уверены эксперты.
По данным азербайджанского статистического комитета, за первые шесть месяцев этого года страну посетили 932 тысячи гостей из 171 государства мира, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого. Из них 26,4 процента — граждане России. На втором месте — отдыхающие из Турции, на третьем — из Ирана.