https://ria.ru/20220818/azerbaydzhan-1810410952.html

Россияне стали в два раза чаще покупать туры в Азербайджан

Россияне стали в два раза чаще покупать туры в Азербайджан - РИА Новости, 18.08.2022

Россияне стали в два раза чаще покупать туры в Азербайджан

Российские туроператоры фиксируют двукратный рост продаж летних путевок в Азербайджан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T12:38

2022-08-18T12:38

2022-08-18T12:38

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские туроператоры фиксируют двукратный рост продаж летних путевок в Азербайджан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении АТОР."Есть на рынке и компании, в которых спрос на Азербайджан превысил даже значения успешного 2019 года", — рассказали в ассоциации.В АТОР отметили, что росту интереса к направлению способствовали как возобновление прямых перелетов, так и переориентация части туристов на постсоветские страны. При этом в ассоциации считают, что еще большему росту турпотока в Азербайджан мешают высокие цены на авиаперелет — в сезон билеты доходили до 30 тысяч рублей с человека в обе стороны. Второй сдерживающий фактор – строгие правила въезда (необходим сертификат о вакцинации). "Смягчение условий хотя бы до возможности приезжать в страну с ПЦР-тестом уже приведет к заметному росту спроса на это направление", — уверены эксперты.По данным азербайджанского статистического комитета, за первые шесть месяцев этого года страну посетили 932 тысячи гостей из 171 государства мира, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого. Из них 26,4 процента — граждане России. На втором месте — отдыхающие из Турции, на третьем — из Ирана.

https://ria.ru/20220817/puteshestviya-1810160330.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

азербайджан, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, туризм, туристы, авиабилеты, турпоток, отдых