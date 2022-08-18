https://ria.ru/20220818/artilleriya-1810376127.html
Российская артиллерия уничтожила более 250 украинских военных в ДНР
Российская артиллерия уничтожила более 250 украинских военных в ДНР - РИА Новости, 18.08.2022
Российская артиллерия уничтожила более 250 украинских военных в ДНР
Российские артиллеристы новыми ударами уничтожили в ДНР свыше 250 украинских военных, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:58
2022-08-18T09:58
2022-08-18T09:58
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809675675_0:342:3032:2048_1920x0_80_0_0_efae78bc7564d18a1d00f5f07cc5a21e.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские артиллеристы новыми ударами уничтожили в ДНР свыше 250 украинских военных, сообщило министерство обороны РФ."В результате сосредоточенных артиллерийских ударов российских войск по боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Мазановка Донецкой Народной Республики ликвидировано более 250 националистов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809675675_297:294:2636:2048_1920x0_80_0_0_528b33396430c6f2ba549ad46451f923.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
Российская артиллерия уничтожила более 250 украинских военных в ДНР
Минобороны: российские артиллеристы уничтожили более 250 украинских военных в ДНР