https://ria.ru/20220818/artilleriya-1810376127.html

Российская артиллерия уничтожила более 250 украинских военных в ДНР

Российская артиллерия уничтожила более 250 украинских военных в ДНР - РИА Новости, 18.08.2022

Российская артиллерия уничтожила более 250 украинских военных в ДНР

Российские артиллеристы новыми ударами уничтожили в ДНР свыше 250 украинских военных, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T09:58

2022-08-18T09:58

2022-08-18T09:58

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские артиллеристы новыми ударами уничтожили в ДНР свыше 250 украинских военных, сообщило министерство обороны РФ."В результате сосредоточенных артиллерийских ударов российских войск по боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Мазановка Донецкой Народной Республики ликвидировано более 250 националистов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия