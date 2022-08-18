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Российская артиллерия уничтожила более 250 украинских военных в ДНР - РИА Новости, 18.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220818/artilleriya-1810376127.html
Российская артиллерия уничтожила более 250 украинских военных в ДНР
Российская артиллерия уничтожила более 250 украинских военных в ДНР - РИА Новости, 18.08.2022
Российская артиллерия уничтожила более 250 украинских военных в ДНР
Российские артиллеристы новыми ударами уничтожили в ДНР свыше 250 украинских военных, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T09:58
2022-08-18T09:58
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские артиллеристы новыми ударами уничтожили в ДНР свыше 250 украинских военных, сообщило министерство обороны РФ."В результате сосредоточенных артиллерийских ударов российских войск по боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Мазановка Донецкой Народной Республики ликвидировано более 250 националистов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
09:58 18.08.2022
 
Российская артиллерия уничтожила более 250 украинских военных в ДНР

Минобороны: российские артиллеристы уничтожили более 250 украинских военных в ДНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед началом работы по позициям ВСУ
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация перед началом работы по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед началом работы по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российские артиллеристы новыми ударами уничтожили в ДНР свыше 250 украинских военных, сообщило министерство обороны РФ.
"В результате сосредоточенных артиллерийских ударов российских войск по боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Мазановка Донецкой Народной Республики ликвидировано более 250 националистов", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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