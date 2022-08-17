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Еще три судна с сельхозпродукцией вышли из украинских портов - РИА Новости, 17.08.2022
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Еще три судна с сельхозпродукцией вышли из украинских портов
Еще три судна с сельхозпродукцией вышли из украинских портов - РИА Новости, 17.08.2022
Еще три судна с сельхозпродукцией вышли из украинских портов
Еще три судна с 33 тысячами тонн агропродукции вышли из портов Черноморск и Одесса, сообщили в мининфраструктуры Украины. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:34
2022-08-17T17:34
экономика
одесса
украина
черноморск
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Еще три судна с 33 тысячами тонн агропродукции вышли из портов Черноморск и Одесса, сообщили в мининфраструктуры Украины."Еще три судна с украинским продовольствием отправились из портов Черноморск и Одесса. На их борту более 33 тысяч тонн агропродукции", - говорится в сообщении мининфраструктуры в Telegram-канале.По информации ведомства, в среду ожидается заход в украинские порты очередного каравана судов под загрузку. Всего из портов Украины уже было отправлено 24 судна с 600 тысячами тонн продукции.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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экономика, одесса, украина, черноморск
Экономика, Одесса, Украина, Черноморск
17:34 17.08.2022
 
Еще три судна с сельхозпродукцией вышли из украинских портов

Мининфраструктуры: три судна с 33 тысячами тонн зерна вышли из портов Одесса и Черноморск

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкУборка зерна
Уборка зерна - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Уборка зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Еще три судна с 33 тысячами тонн агропродукции вышли из портов Черноморск и Одесса, сообщили в мининфраструктуры Украины.
"Еще три судна с украинским продовольствием отправились из портов Черноморск и Одесса. На их борту более 33 тысяч тонн агропродукции", - говорится в сообщении мининфраструктуры в Telegram-канале.
По информации ведомства, в среду ожидается заход в украинские порты очередного каравана судов под загрузку. Всего из портов Украины уже было отправлено 24 судна с 600 тысячами тонн продукции.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сухогруз с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 01:56
Раскрыты подробности продуктовой сделки
 
ЭкономикаОдессаУкраинаЧерноморск
 
 
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