https://ria.ru/20220817/zerno-1810276343.html

Еще три судна с сельхозпродукцией вышли из украинских портов

Еще три судна с сельхозпродукцией вышли из украинских портов - РИА Новости, 17.08.2022

Еще три судна с сельхозпродукцией вышли из украинских портов

Еще три судна с 33 тысячами тонн агропродукции вышли из портов Черноморск и Одесса, сообщили в мининфраструктуры Украины. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:34

2022-08-17T17:34

2022-08-17T17:34

экономика

одесса

украина

черноморск

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Еще три судна с 33 тысячами тонн агропродукции вышли из портов Черноморск и Одесса, сообщили в мининфраструктуры Украины."Еще три судна с украинским продовольствием отправились из портов Черноморск и Одесса. На их борту более 33 тысяч тонн агропродукции", - говорится в сообщении мининфраструктуры в Telegram-канале.По информации ведомства, в среду ожидается заход в украинские порты очередного каравана судов под загрузку. Всего из портов Украины уже было отправлено 24 судна с 600 тысячами тонн продукции.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220809/zerno-1808195483.html

одесса

украина

черноморск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, одесса, украина, черноморск