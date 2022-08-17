09:04 17.08.2022 (обновлено: 10:12 17.08.2022)
Четыре судна с украинским зерном покинули порты Одессы и Черноморска
Минобороны Турции сообщило о выходе четырех судов с зерном из портов Одессы и Черноморска
© AP Photo / Nina LyashonokСухогруз с пшеницей выходит из порта близ Одессы
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз с пшеницей выходит из порта близ Одессы. Архивное фото
АНКАРА, 17 авг — РИА Новости. Четыре сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинули Одессу и Черноморск, сообщило Министерство национальной обороны Турции.
"Отгрузки зерна из украинских портов продолжаются в плановом порядке. По состоянию на утро из украинских портов Одессы и Черноморска отправились еще четыре судна", — говорится в релизе.
Всего с 1 по 15 августа из Одессы, Черноморска и Южного вышел 21 сухогруз. Они перевезли более 563 тысяч тонн зерна и других продовольственных товаров.
Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в соответствии с "продуктовой сделкой", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
9 августа, 01:56Раскрыты подробности продуктовой сделки