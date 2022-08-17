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Четыре судна с украинским зерном покинули порты Одессы и Черноморска - РИА Новости, 17.08.2022
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Четыре судна с украинским зерном покинули порты Одессы и Черноморска
Четыре судна с украинским зерном покинули порты Одессы и Черноморска - РИА Новости, 17.08.2022
Четыре судна с украинским зерном покинули порты Одессы и Черноморска
Четыре сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинули Одессу и Черноморск, сообщило Министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T09:04
2022-08-17T10:12
экономика
одесса
черноморск
украина
турция
минобороны турции
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АНКАРА, 17 авг — РИА Новости. Четыре сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинули Одессу и Черноморск, сообщило Министерство национальной обороны Турции."Отгрузки зерна из украинских портов продолжаются в плановом порядке. По состоянию на утро из украинских портов Одессы и Черноморска отправились еще четыре судна", — говорится в релизе.Всего с 1 по 15 августа из Одессы, Черноморска и Южного вышел 21 сухогруз. Они перевезли более 563 тысяч тонн зерна и других продовольственных товаров.Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в соответствии с "продуктовой сделкой", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
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экономика, одесса, черноморск, украина, турция, минобороны турции
Экономика, Одесса, Черноморск, Украина, Турция, Минобороны Турции
09:04 17.08.2022 (обновлено: 10:12 17.08.2022)
 
Четыре судна с украинским зерном покинули порты Одессы и Черноморска

Минобороны Турции сообщило о выходе четырех судов с зерном из портов Одессы и Черноморска

© AP Photo / Nina LyashonokСухогруз с пшеницей выходит из порта близ Одессы
Сухогруз с пшеницей выходит из порта близ Одессы - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз с пшеницей выходит из порта близ Одессы. Архивное фото
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АНКАРА, 17 авг — РИА Новости. Четыре сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинули Одессу и Черноморск, сообщило Министерство национальной обороны Турции.
"Отгрузки зерна из украинских портов продолжаются в плановом порядке. По состоянию на утро из украинских портов Одессы и Черноморска отправились еще четыре судна", — говорится в релизе.
Всего с 1 по 15 августа из Одессы, Черноморска и Южного вышел 21 сухогруз. Они перевезли более 563 тысяч тонн зерна и других продовольственных товаров.
Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в соответствии с "продуктовой сделкой", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет этих документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским гуманитарным коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад, в свою очередь, обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
Сухогруз с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 01:56
Раскрыты подробности продуктовой сделки
 
ЭкономикаОдессаЧерноморскУкраинаТурцияМинобороны Турции
 
 
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