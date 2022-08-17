https://ria.ru/20220817/zadymlenie-1810159954.html
Власти прокомментировали появление запаха гари в Москве и области
Власти прокомментировали появление запаха гари в Москве и области - РИА Новости, 17.08.2022
Власти прокомментировали появление запаха гари в Москве и области
В Московской области нет действующих пожаров, которые могли бы вызвать наблюдающийся запах гари, сообщили в региональном комитете лесного хозяйства. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:54
2022-08-17T10:54
2022-08-17T10:54
общество
московская область (подмосковье)
москва
рязанская область
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В Московской области нет действующих пожаров, которые могли бы вызвать наблюдающийся запах гари, сообщили в региональном комитете лесного хозяйства."Сегодня многие жители Москвы и Подмосковья почувствовали легкий запах гари. Для исключения распространения недостоверной информации, предположений и слухов информируем. В Московской области на сегодняшний день нет действующих торфяных пожаров... На 10:00 17.08.2022 года лесных пожаров на территории Московской области не зафиксировано", - сказано в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что для недопущения возгораний на территории Подмосковья в условиях сложной пожароопасной ситуации с 11 по 21 августа введено усиление по всему региону, а с 16 по 21 августа - ограничение пребывания граждан в лесах на востоке региона.Как ранее рассказали РИА Новости в Рослесхозе, на юге столицы зафиксировали легкое задымление, которое пришло с локализованного пожара в Рязанской области. Как передают корреспонденты агентства, запах гари ощущается в некоторых районах на западе и юго-западе города. Предельно допустимая концентрация вредных веществ не превышает нормы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
https://ria.ru/20220810/smog-1808714187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, московская область (подмосковье), москва, рязанская область, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Рязанская область, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Власти прокомментировали появление запаха гари в Москве и области
Власти Подмосковья: в регионе нет торфяных пожаров, которые могли вызвать запах гари