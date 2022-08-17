https://ria.ru/20220817/yaponiya-1810137564.html

Министр экономики Японии провел встречу с главой Mitsubishi по "Сахалину-2"

Министр экономики Японии провел встречу с главой Mitsubishi по "Сахалину-2" - РИА Новости, 17.08.2022

Министр экономики Японии провел встречу с главой Mitsubishi по "Сахалину-2"

Новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясуноси Нисимура провел личную встречу с президентом японской компании Mitsubishi Corporation и... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T08:45

2022-08-17T08:45

2022-08-17T08:45

экономика

япония

сахалин-2

газпром

shell

северный поток — 2

mitsubishi

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ТОКИО, 17 авг – РИА Новости. Новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясуноси Нисимура провел личную встречу с президентом японской компании Mitsubishi Corporation и попросил его "положительно рассмотреть" вопрос о дальнейшем участии в российском проекте "Сахалин-2", сообщило агентство Киодо."Предполагается, что Mitsubishi Corp с уважением отнеслась к подобному намерению властей", - отмечается в сообщении агентства.Ранее в августе бывший министр экономики Японии Коити Хагиуда заявил, что общался с президентом Mitsui&Co Кэнъити Хори и передал ему просьбу рассмотреть этот вопрос положительно.Правительство РФ 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Он считается созданным с 5 августа, даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании общества. В качестве руководителя обозначен действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Ранее японская компания Mitsui&Co сообщила РИА Новости, что в отношении проекта "Сахалин-2" будет действовать соответственно ситуации совместными усилиями государства и бизнеса и исходя из обсуждения с партнерами. В свою очередь, представитель японской Mitsubishi Corporation сообщил РИА Новости, что у компании пока нет решения относительно проекта "Сахалин-2".Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо, и сохранение иностранцами доли в нем теперь под вопросом. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.Указ президента предписывал, что доли в уставном капитале ООО "Сахалинская энергия" будут у "Газпром Сахалин холдинга" и самой новой компании-оператора. При этом иностранные участники за месяц с даты создания нового предприятия обязаны уведомить кабмин РФ о согласии принять свои доли в "Сахалинской энергии", пропорционально текущим.Правительство Японии уже выражало желание, чтобы японские компании сохранили участие в проекте. На "Сахалин-2" приходится около 9% от всего импортируемого страной СПГ. При этом в Shell ясно свою позицию после указа не выражали, но еще в феврале компания объявляла о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке 2".

https://ria.ru/20220706/gaz-1800744946.html

https://ria.ru/20220808/sakhalin-1807922515.html

https://ria.ru/20220701/yapontsy-1799616156.html

япония

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, япония, сахалин-2, газпром, shell, северный поток — 2, mitsubishi