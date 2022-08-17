Рейтинг@Mail.ru
Министр экономики Японии провел встречу с главой Mitsubishi по "Сахалину-2" - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/yaponiya-1810137564.html
Министр экономики Японии провел встречу с главой Mitsubishi по "Сахалину-2"
Министр экономики Японии провел встречу с главой Mitsubishi по "Сахалину-2" - РИА Новости, 17.08.2022
Министр экономики Японии провел встречу с главой Mitsubishi по "Сахалину-2"
Новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясуноси Нисимура провел личную встречу с президентом японской компании Mitsubishi Corporation и... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T08:45
2022-08-17T08:45
экономика
япония
сахалин-2
газпром
shell
северный поток — 2
mitsubishi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155188/99/1551889975_217:438:3077:2047_1920x0_80_0_0_b27e18c3ded0ba82fc60a6159b4223ae.jpg
ТОКИО, 17 авг – РИА Новости. Новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясуноси Нисимура провел личную встречу с президентом японской компании Mitsubishi Corporation и попросил его "положительно рассмотреть" вопрос о дальнейшем участии в российском проекте "Сахалин-2", сообщило агентство Киодо."Предполагается, что Mitsubishi Corp с уважением отнеслась к подобному намерению властей", - отмечается в сообщении агентства.Ранее в августе бывший министр экономики Японии Коити Хагиуда заявил, что общался с президентом Mitsui&amp;Co Кэнъити Хори и передал ему просьбу рассмотреть этот вопрос положительно.Правительство РФ 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Он считается созданным с 5 августа, даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании общества. В качестве руководителя обозначен действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Ранее японская компания Mitsui&amp;Co сообщила РИА Новости, что в отношении проекта "Сахалин-2" будет действовать соответственно ситуации совместными усилиями государства и бизнеса и исходя из обсуждения с партнерами. В свою очередь, представитель японской Mitsubishi Corporation сообщил РИА Новости, что у компании пока нет решения относительно проекта "Сахалин-2".Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо, и сохранение иностранцами доли в нем теперь под вопросом. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.Указ президента предписывал, что доли в уставном капитале ООО "Сахалинская энергия" будут у "Газпром Сахалин холдинга" и самой новой компании-оператора. При этом иностранные участники за месяц с даты создания нового предприятия обязаны уведомить кабмин РФ о согласии принять свои доли в "Сахалинской энергии", пропорционально текущим.Правительство Японии уже выражало желание, чтобы японские компании сохранили участие в проекте. На "Сахалин-2" приходится около 9% от всего импортируемого страной СПГ. При этом в Shell ясно свою позицию после указа не выражали, но еще в феврале компания объявляла о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке 2".
https://ria.ru/20220706/gaz-1800744946.html
https://ria.ru/20220808/sakhalin-1807922515.html
https://ria.ru/20220701/yapontsy-1799616156.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155188/99/1551889975_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_e6e8970ddab52b0030cb50b2628c65f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, япония, сахалин-2, газпром, shell, северный поток — 2, mitsubishi
Экономика, Япония, Сахалин-2, Газпром, Shell, Северный поток — 2, Mitsubishi
08:45 17.08.2022
 
Министр экономики Японии провел встречу с главой Mitsubishi по "Сахалину-2"

Министр экономики Нисимура попросил главу Mitsubishi положительно ответить по "Сахалину-2"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкТанкер-газовоз "Гранд Анива", для перевозки сахалинского сжиженного природного газа
Танкер-газовоз Гранд Анива, для перевозки сахалинского сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Танкер-газовоз "Гранд Анива", для перевозки сахалинского сжиженного природного газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 17 авг – РИА Новости. Новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясуноси Нисимура провел личную встречу с президентом японской компании Mitsubishi Corporation и попросил его "положительно рассмотреть" вопрос о дальнейшем участии в российском проекте "Сахалин-2", сообщило агентство Киодо.
"Предполагается, что Mitsubishi Corp с уважением отнеслась к подобному намерению властей", - отмечается в сообщении агентства.
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 17:07
"У нас нет выбора": в Японии не могут найти альтернативу российскому газу
Ранее в августе бывший министр экономики Японии Коити Хагиуда заявил, что общался с президентом Mitsui&Co Кэнъити Хори и передал ему просьбу рассмотреть этот вопрос положительно.
Правительство РФ 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Он считается созданным с 5 августа, даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании общества. В качестве руководителя обозначен действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
Ранее японская компания Mitsui&Co сообщила РИА Новости, что в отношении проекта "Сахалин-2" будет действовать соответственно ситуации совместными усилиями государства и бизнеса и исходя из обсуждения с партнерами. В свою очередь, представитель японской Mitsubishi Corporation сообщил РИА Новости, что у компании пока нет решения относительно проекта "Сахалин-2".
Танкер Sun Arrows на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 06:58
В Японии рассказали подробности процедур по проекту "Сахалин-2"
Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо, и сохранение иностранцами доли в нем теперь под вопросом. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.
Указ президента предписывал, что доли в уставном капитале ООО "Сахалинская энергия" будут у "Газпром Сахалин холдинга" и самой новой компании-оператора. При этом иностранные участники за месяц с даты создания нового предприятия обязаны уведомить кабмин РФ о согласии принять свои доли в "Сахалинской энергии", пропорционально текущим.
Правительство Японии уже выражало желание, чтобы японские компании сохранили участие в проекте. На "Сахалин-2" приходится около 9% от всего импортируемого страной СПГ. При этом в Shell ясно свою позицию после указа не выражали, но еще в феврале компания объявляла о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке 2".
Танкер-газовоз Гранд Елена, завод по производству СПГ, проект Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
1 июля, 16:06
"Каких еще бед ждать?" Японцев обескуражил эффект от антироссийских санкций
 
ЭкономикаЯпонияСахалин-2ГазпромShellСеверный поток — 2Mitsubishi
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала