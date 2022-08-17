Министр экономики Японии провел встречу с главой Mitsubishi по "Сахалину-2"
Министр экономики Нисимура попросил главу Mitsubishi положительно ответить по "Сахалину-2"
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкТанкер-газовоз "Гранд Анива", для перевозки сахалинского сжиженного природного газа
Танкер-газовоз "Гранд Анива", для перевозки сахалинского сжиженного природного газа. Архивное фото
ТОКИО, 17 авг – РИА Новости. Новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясуноси Нисимура провел личную встречу с президентом японской компании Mitsubishi Corporation и попросил его "положительно рассмотреть" вопрос о дальнейшем участии в российском проекте "Сахалин-2", сообщило агентство Киодо.
"Предполагается, что Mitsubishi Corp с уважением отнеслась к подобному намерению властей", - отмечается в сообщении агентства.
Ранее в августе бывший министр экономики Японии Коити Хагиуда заявил, что общался с президентом Mitsui&Co Кэнъити Хори и передал ему просьбу рассмотреть этот вопрос положительно.
Правительство РФ 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Он считается созданным с 5 августа, даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании общества. В качестве руководителя обозначен действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.
Ранее японская компания Mitsui&Co сообщила РИА Новости, что в отношении проекта "Сахалин-2" будет действовать соответственно ситуации совместными усилиями государства и бизнеса и исходя из обсуждения с партнерами. В свою очередь, представитель японской Mitsubishi Corporation сообщил РИА Новости, что у компании пока нет решения относительно проекта "Сахалин-2".
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Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо, и сохранение иностранцами доли в нем теперь под вопросом. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.
Указ президента предписывал, что доли в уставном капитале ООО "Сахалинская энергия" будут у "Газпром Сахалин холдинга" и самой новой компании-оператора. При этом иностранные участники за месяц с даты создания нового предприятия обязаны уведомить кабмин РФ о согласии принять свои доли в "Сахалинской энергии", пропорционально текущим.
Правительство Японии уже выражало желание, чтобы японские компании сохранили участие в проекте. На "Сахалин-2" приходится около 9% от всего импортируемого страной СПГ. При этом в Shell ясно свою позицию после указа не выражали, но еще в феврале компания объявляла о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке 2".