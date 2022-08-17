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Людям, чьи дома пострадали из-за ЧП в Джанкое, выплатят до ста тысяч рублей - РИА Новости, 17.08.2022
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Людям, чьи дома пострадали из-за ЧП в Джанкое, выплатят до ста тысяч рублей
Людям, чьи дома пострадали из-за ЧП в Джанкое, выплатят до ста тысяч рублей - РИА Новости, 17.08.2022
Людям, чьи дома пострадали из-за ЧП в Джанкое, выплатят до ста тысяч рублей
Людям, чьи дома пострадали от детонации боеприпасов в Джанкойском районе на севере Крыма, выплатят от 10 до 100 тысяч рублей, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:04
2022-08-17T12:09
россия
республика крым
происшествия
сергей аксенов (политик)
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Людям, чьи дома пострадали от детонации боеприпасов в Джанкойском районе на севере Крыма, выплатят от 10 до 100 тысяч рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Выплаты будут 10, 50, 100 тысяч. Это планово. То, что внепланово, оценивает каждая комиссия, дает свои предложения… Федеральный центр в случае необходимости помощь окажет, если надо будет, и нормативно. У нас есть поврежденные дома военнослужащих... Найдем возможность, как оказать военным нашим помощь на месте", - сказал Аксенов журналистам.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией - по утверждению Минобороны, в результате диверсии - произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму. ЧП нанесло ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Порядка 3 тысяч жителей эвакуировано из двух близлежащих сел. Установлено оцепление – пятикилометровая зона, пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело."Процессуальные моменты все уточняются. Все, что надо будет для розыска, если такие были, в данном случае диверсанты, все будет предпринято и предпринимается. Коллеги из министерства обороны, Следственного комитета, военной прокуратуры дадут исчерпывающую информацию о причинах инцидента, кто виноват, какие конкретно технические средства участвовали в этом инциденте", - добавил Аксенов.
https://ria.ru/20220817/krym-1810145769.html
россия
республика крым
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россия, республика крым, происшествия, сергей аксенов (политик), джанкой
Россия, Республика Крым, Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Джанкой
12:04 17.08.2022 (обновлено: 12:09 17.08.2022)
 
Людям, чьи дома пострадали из-за ЧП в Джанкое, выплатят до ста тысяч рублей

Людям, чьи дома пострадали из-за ЧП под Джанкоем, выплатят до ста тысяч рублей

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСотрудники МВД РФ возле села Азовское Джанкойского района
Сотрудники МВД РФ возле села Азовское Джанкойского района - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Сотрудники МВД РФ возле села Азовское Джанкойского района. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Людям, чьи дома пострадали от детонации боеприпасов в Джанкойском районе на севере Крыма, выплатят от 10 до 100 тысяч рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Выплаты будут 10, 50, 100 тысяч. Это планово. То, что внепланово, оценивает каждая комиссия, дает свои предложения… Федеральный центр в случае необходимости помощь окажет, если надо будет, и нормативно. У нас есть поврежденные дома военнослужащих... Найдем возможность, как оказать военным нашим помощь на месте", - сказал Аксенов журналистам.
Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией - по утверждению Минобороны, в результате диверсии - произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму. ЧП нанесло ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Порядка 3 тысяч жителей эвакуировано из двух близлежащих сел. Установлено оцепление – пятикилометровая зона, пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело.
"Процессуальные моменты все уточняются. Все, что надо будет для розыска, если такие были, в данном случае диверсанты, все будет предпринято и предпринимается. Коллеги из министерства обороны, Следственного комитета, военной прокуратуры дадут исчерпывающую информацию о причинах инцидента, кто виноват, какие конкретно технические средства участвовали в этом инциденте", - добавил Аксенов.
Сотрудники полиции в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 09:48
Разрывы на месте детонации боеприпасов в Крыму практически прекратились
 
РоссияРеспублика КрымПроисшествияСергей Аксенов (политик)Джанкой
 
 
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