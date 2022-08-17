https://ria.ru/20220817/vtb-1810266330.html

ВТБ выпустил "Культурный гид" по коллекции Морозовых в Пушкинском музее

ВТБ выпустил "Культурный гид" по коллекции Морозовых в Пушкинском музее - РИА Новости, 17.08.2022

ВТБ выпустил "Культурный гид" по коллекции Морозовых в Пушкинском музее

Банк ВТБ выпустил "Культурный гид" по выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в ГМИИ им. А.С.Пушкина, собщила пресс-служба банка. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:06

2022-08-17T17:06

2022-08-17T17:06

россия

втб

банки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Банк ВТБ выпустил "Культурный гид" по выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в ГМИИ им. А.С.Пушкина, собщила пресс-служба банка.Новая серия просветительского проекта "Культурный гид" вышла на канале банка в RuTube. На этот раз экскурсию по выставке провел Рустэм Юскаев, актер театра Мастерская Петра Фоменко. На выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в ГМИИ им. А.С.Пушкина представлено более 600 экспонатов: около 260 произведений живописи, графики и скульптуры; предметы декоративно-прикладного искусства, книги, фотографии, архивные материалы. Помимо Пушкинского музея работы для выставки предоставили Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж. Генеральным спонсором выставки "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" стал банк ВТБ.Из нового выпуска "Культурного гида" вы узнаете, что подтолкнуло Михаила Морозова к началу создания коллекции современного искусства, чему посвящено единственное полотно Эдварда Мунка в России и какие художники были "экспертами" для Ивана Морозова при приобретении картин."С радостью представляем вам очередной выпуск проекта “Культурный гид” - вам предстоит осмотреть великолепную коллекцию братьев Морозовых, следуя за историей ее создания. В рамках общебанковской программы “Культурная страна” мы вот уже почти 20 лет поддерживаем проекты Пушкинского музея, и в рамках этого сотрудничества выпускаем видеоэкскурсии по выставкам — они помогают делать искусство доступнее и понятнее, позволяют посетителям музея и всем любителям живописи глубже узнать историю картин и коллекций. Видеогид останется в доступе на канале банка в Rutube даже после окончания работы выставки. Надеемся, вы узнаете много нового", — отметила старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева.По мнению актер Фоменко, это выставка не только про искусство, но и про историю страны и отдельной семьи, историю коллекционирования и меценатства.

https://ria.ru/20220811/klub-1808923260.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб, банки