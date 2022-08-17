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ВТБ выпустил "Культурный гид" по коллекции Морозовых в Пушкинском музее
ВТБ выпустил "Культурный гид" по коллекции Морозовых в Пушкинском музее - РИА Новости, 17.08.2022
ВТБ выпустил "Культурный гид" по коллекции Морозовых в Пушкинском музее
Банк ВТБ выпустил "Культурный гид" по выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в ГМИИ им. А.С.Пушкина, собщила пресс-служба банка. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:06
2022-08-17T17:06
2022-08-17T17:06
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втб
банки
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Банк ВТБ выпустил "Культурный гид" по выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в ГМИИ им. А.С.Пушкина, собщила пресс-служба банка.Новая серия просветительского проекта "Культурный гид" вышла на канале банка в RuTube. На этот раз экскурсию по выставке провел Рустэм Юскаев, актер театра Мастерская Петра Фоменко. На выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в ГМИИ им. А.С.Пушкина представлено более 600 экспонатов: около 260 произведений живописи, графики и скульптуры; предметы декоративно-прикладного искусства, книги, фотографии, архивные материалы. Помимо Пушкинского музея работы для выставки предоставили Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж. Генеральным спонсором выставки "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" стал банк ВТБ.Из нового выпуска "Культурного гида" вы узнаете, что подтолкнуло Михаила Морозова к началу создания коллекции современного искусства, чему посвящено единственное полотно Эдварда Мунка в России и какие художники были "экспертами" для Ивана Морозова при приобретении картин."С радостью представляем вам очередной выпуск проекта “Культурный гид” - вам предстоит осмотреть великолепную коллекцию братьев Морозовых, следуя за историей ее создания. В рамках общебанковской программы “Культурная страна” мы вот уже почти 20 лет поддерживаем проекты Пушкинского музея, и в рамках этого сотрудничества выпускаем видеоэкскурсии по выставкам — они помогают делать искусство доступнее и понятнее, позволяют посетителям музея и всем любителям живописи глубже узнать историю картин и коллекций. Видеогид останется в доступе на канале банка в Rutube даже после окончания работы выставки. Надеемся, вы узнаете много нового", — отметила старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева.По мнению актер Фоменко, это выставка не только про искусство, но и про историю страны и отдельной семьи, историю коллекционирования и меценатства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, втб, банки
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Банк ВТБ выпустил "Культурный гид" по выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в ГМИИ им. А.С.Пушкина, собщила пресс-служба банка.
Новая серия просветительского проекта "Культурный гид" вышла на канале банка в RuTube
. На этот раз экскурсию по выставке провел Рустэм Юскаев, актер театра Мастерская Петра Фоменко. На выставке "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в ГМИИ им. А.С.Пушкина представлено более 600 экспонатов: около 260 произведений живописи, графики и скульптуры; предметы декоративно-прикладного искусства, книги, фотографии, архивные материалы. Помимо Пушкинского музея работы для выставки предоставили Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж. Генеральным спонсором выставки "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" стал банк ВТБ
.
Из нового выпуска "Культурного гида" вы узнаете, что подтолкнуло Михаила Морозова к началу создания коллекции современного искусства, чему посвящено единственное полотно Эдварда Мунка в России и какие художники были "экспертами" для Ивана Морозова при приобретении картин.
"С радостью представляем вам очередной выпуск проекта “Культурный гид” - вам предстоит осмотреть великолепную коллекцию братьев Морозовых, следуя за историей ее создания. В рамках общебанковской программы “Культурная страна” мы вот уже почти 20 лет поддерживаем проекты Пушкинского музея, и в рамках этого сотрудничества выпускаем видеоэкскурсии по выставкам — они помогают делать искусство доступнее и понятнее, позволяют посетителям музея и всем любителям живописи глубже узнать историю картин и коллекций. Видеогид останется в доступе на канале банка в Rutube даже после окончания работы выставки. Надеемся, вы узнаете много нового", — отметила старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева.
По мнению актер Фоменко, это выставка не только про искусство, но и про историю страны и отдельной семьи, историю коллекционирования и меценатства.
"Уникальность выставки, которой посвящен наш проект, заключается в ее синергии. Это выставка не только про искусство, но и про историю страны и отдельной семьи, историю коллекционирования и меценатства. Мы стремимся увидеть признанные сегодня шедевры живописи глазами братьев-коллекционеров — Михаила и Ивана, понять революционность искусства, увидеть, что объединяет эти полотна в едином пространстве", - поделился Фоменко, слова которого приводит пресс-служба.