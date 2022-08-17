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Модульное строительство домов запустили в Волоколамске - РИА Новости, 17.08.2022
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Модульное строительство домов запустили в Волоколамске
Модульное строительство домов запустили в Волоколамске - РИА Новости, 17.08.2022
Модульное строительство домов запустили в Волоколамске
Завод по производству продукции для объемно-блочного домостроения открыли в городском округе Волоколамск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:48
2022-08-17T10:48
новости подмосковья
волоколамск
московская область (подмосковье)
строительство
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Завод по производству продукции для объемно-блочного домостроения открыли в городском округе Волоколамск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья."Первая очередь проекта построена, группа компании "Выбор" уже приступила к производственной деятельности. Всего предполагается 4 очереди строительства. Полностью проект планируется реализовать в конце 2023 года. Общий объем инвестиций в запуск предприятия составит 5 миллиардов рублей, на заводе будет создано 550 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова ЗиновьевойНа заводе "Выбор-ОБД Москва" будут выпускать блок-комнаты, укомплектованные окнами, вентилируемыми фасадами, инженерными коммуникациями. Планируемые производственные мощности первой очереди предприятия составят 350 тысяч квадратных метров жилых помещений в год.
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волоколамск, московская область (подмосковье), строительство
Новости Подмосковья, Волоколамск, Московская область (Подмосковье), Строительство
10:48 17.08.2022
 

Модульное строительство домов запустили в Волоколамске

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиМодульное строительство домов запустили в Волоколамске
Модульное строительство домов запустили в Волоколамске - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Завод по производству продукции для объемно-блочного домостроения открыли в городском округе Волоколамск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
"Первая очередь проекта построена, группа компании "Выбор" уже приступила к производственной деятельности. Всего предполагается 4 очереди строительства. Полностью проект планируется реализовать в конце 2023 года. Общий объем инвестиций в запуск предприятия составит 5 миллиардов рублей, на заводе будет создано 550 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова Зиновьевой
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 16:43Новости Подмосковья
В Подмосковье упростили схему выдачи разрешений на ввод стройобъектов
На заводе "Выбор-ОБД Москва" будут выпускать блок-комнаты, укомплектованные окнами, вентилируемыми фасадами, инженерными коммуникациями. Планируемые производственные мощности первой очереди предприятия составят 350 тысяч квадратных метров жилых помещений в год.
 
Новости ПодмосковьяВолоколамскМосковская область (Подмосковье)Строительство
 
 
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