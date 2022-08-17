https://ria.ru/20220817/volokolamsk-1810156844.html

Модульное строительство домов запустили в Волоколамске

Модульное строительство домов запустили в Волоколамске - РИА Новости, 17.08.2022

Модульное строительство домов запустили в Волоколамске

Завод по производству продукции для объемно-блочного домостроения открыли в городском округе Волоколамск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T10:48

2022-08-17T10:48

2022-08-17T10:48

новости подмосковья

волоколамск

московская область (подмосковье)

строительство

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Завод по производству продукции для объемно-блочного домостроения открыли в городском округе Волоколамск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья."Первая очередь проекта построена, группа компании "Выбор" уже приступила к производственной деятельности. Всего предполагается 4 очереди строительства. Полностью проект планируется реализовать в конце 2023 года. Общий объем инвестиций в запуск предприятия составит 5 миллиардов рублей, на заводе будет создано 550 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова ЗиновьевойНа заводе "Выбор-ОБД Москва" будут выпускать блок-комнаты, укомплектованные окнами, вентилируемыми фасадами, инженерными коммуникациями. Планируемые производственные мощности первой очереди предприятия составят 350 тысяч квадратных метров жилых помещений в год.

https://ria.ru/20220816/razreshenie-1810046113.html

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

волоколамск, московская область (подмосковье), строительство