https://ria.ru/20220817/volokolamsk-1810156844.html
Модульное строительство домов запустили в Волоколамске
Модульное строительство домов запустили в Волоколамске - РИА Новости, 17.08.2022
Модульное строительство домов запустили в Волоколамске
Завод по производству продукции для объемно-блочного домостроения открыли в городском округе Волоколамск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:48
2022-08-17T10:48
2022-08-17T10:48
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Завод по производству продукции для объемно-блочного домостроения открыли в городском округе Волоколамск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья."Первая очередь проекта построена, группа компании "Выбор" уже приступила к производственной деятельности. Всего предполагается 4 очереди строительства. Полностью проект планируется реализовать в конце 2023 года. Общий объем инвестиций в запуск предприятия составит 5 миллиардов рублей, на заводе будет создано 550 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова ЗиновьевойНа заводе "Выбор-ОБД Москва" будут выпускать блок-комнаты, укомплектованные окнами, вентилируемыми фасадами, инженерными коммуникациями. Планируемые производственные мощности первой очереди предприятия составят 350 тысяч квадратных метров жилых помещений в год.
https://ria.ru/20220816/razreshenie-1810046113.html
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волоколамск, московская область (подмосковье), строительство
Новости Подмосковья, Волоколамск, Московская область (Подмосковье), Строительство