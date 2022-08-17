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Четверть британцев не смогут заплатить за свет в октябре, показал опрос - РИА Новости, 17.08.2022
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Четверть британцев не смогут заплатить за свет в октябре, показал опрос
Четверть британцев не смогут заплатить за свет в октябре, показал опрос - РИА Новости, 17.08.2022
Четверть британцев не смогут заплатить за свет в октябре, показал опрос
Четверть британцев не сможет оплатить счета за электроэнергию в октябре, когда британский энергорегулятор Ofgem вновь повысит их стоимость, следует из... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:51
2022-08-17T21:28
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Четверть британцев не сможет оплатить счета за электроэнергию в октябре, когда британский энергорегулятор Ofgem вновь повысит их стоимость, следует из исследования, опубликованного на сайте организации Citizens Advice.По данным опроса, в октябре этого года 24 процента британцев не смогут оплатить счета за электроэнергию. В январе 2023 года эта цифра может вырасти до 34 процентов, поскольку размер счетов, по прогнозам, превысит 4200 фунтов."Если правительство не примет меры, ситуация станет намного хуже. &lt;…&gt; Нам срочно нужна дальнейшая поддержка, иначе мы рискуем столкнуться с зимой, которая приведет в отчаяние миллионы людей", — приводятся в документе слова главы Citizens Advice Клэр Мориарти.Среди тех, кто не сможет заплатить в октябре, большинство (68 процентов) имеют доход менее 30 тысяч фунтов в год, к ним также относятся 3,2 миллиона инвалидов и 4,4 миллиона семей с детьми, говорится в исследовании. Из-за неоплаты счетов их задолженность в среднем будет составлять почти 100 фунтов в месяц, отмечается в документе.Исследование проводилось в Великобритании среди шести тысяч людей старше 18 лет в период между 27 мая и 20 июня 2022 года.Британский энергорегулятор Ofgem с 1 апреля повысил максимально допустимый размер годового счета на электроэнергию с 1400 до почти 2000 фунтов для потребителей из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. Следующее повышение максимального предела на оплату счетов планируется в октябре 2022 года. По прогнозам консалтинговой компании Cornwall Insight, в октябре средний счет за потребление энергии в Британии будет составлять 3582 фунта стерлингов в год, в январе 2023 года этот показатель достигнет рекордных 4266 фунтов, а с апреля — 4427 фунтов.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года — девять процентов против семи месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5 процента после роста на 1,1 процента в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1 процента. В августе стало известно, что инфляция достигла отметки в 10,1 процента.
https://ria.ru/20220805/zima-1807490839.html
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
17:51 17.08.2022 (обновлено: 21:28 17.08.2022)
 
Четверть британцев не смогут заплатить за свет в октябре, показал опрос

Citizens Advice: 24 процента британцев в октябре могут остаться без света из-за роста цен

© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Четверть британцев не сможет оплатить счета за электроэнергию в октябре, когда британский энергорегулятор Ofgem вновь повысит их стоимость, следует из исследования, опубликованного на сайте организации Citizens Advice.
По данным опроса, в октябре этого года 24 процента британцев не смогут оплатить счета за электроэнергию. В январе 2023 года эта цифра может вырасти до 34 процентов, поскольку размер счетов, по прогнозам, превысит 4200 фунтов.
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"Если правительство не примет меры, ситуация станет намного хуже. <…> Нам срочно нужна дальнейшая поддержка, иначе мы рискуем столкнуться с зимой, которая приведет в отчаяние миллионы людей", — приводятся в документе слова главы Citizens Advice Клэр Мориарти.
Среди тех, кто не сможет заплатить в октябре, большинство (68 процентов) имеют доход менее 30 тысяч фунтов в год, к ним также относятся 3,2 миллиона инвалидов и 4,4 миллиона семей с детьми, говорится в исследовании. Из-за неоплаты счетов их задолженность в среднем будет составлять почти 100 фунтов в месяц, отмечается в документе.
Исследование проводилось в Великобритании среди шести тысяч людей старше 18 лет в период между 27 мая и 20 июня 2022 года.
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Британский энергорегулятор Ofgem с 1 апреля повысил максимально допустимый размер годового счета на электроэнергию с 1400 до почти 2000 фунтов для потребителей из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. Следующее повышение максимального предела на оплату счетов планируется в октябре 2022 года. По прогнозам консалтинговой компании Cornwall Insight, в октябре средний счет за потребление энергии в Британии будет составлять 3582 фунта стерлингов в год, в январе 2023 года этот показатель достигнет рекордных 4266 фунтов, а с апреля — 4427 фунтов.
По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года — девять процентов против семи месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5 процента после роста на 1,1 процента в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1 процента. В августе стало известно, что инфляция достигла отметки в 10,1 процента.
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