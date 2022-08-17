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ВС России уничтожили девять складов боеприпасов и три склада топлива ВСУ - РИА Новости, 17.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВС России уничтожили девять складов боеприпасов и три склада топлива ВСУ
ВС России уничтожили девять складов боеприпасов и три склада топлива ВСУ - РИА Новости, 17.08.2022
ВС России уничтожили девять складов боеприпасов и три склада топлива ВСУ
Российские военные уничтожили девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских войск в ДНР, Харьковской, Запорожской и Николаевской... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:50
2022-08-17T13:59
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских войск в ДНР, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях, а также три склада топлива в Харьковской области, сообщили в среду в Минобороны РФ."Кроме того, уничтожены девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Краматорск, Николаевка, Красное Донецкой Народной Республики, Малиновка Харьковской области, Гуляй Поле, Самойловка Запорожской области и Березнеговатое Николаевской области, а также три склада топлива в районах Харькова, Богодухова и Чугуева Харьковской области", - следует из сводки министерства.
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
12:50 17.08.2022 (обновлено: 13:59 17.08.2022)
 
ВС России уничтожили девять складов боеприпасов и три склада топлива ВСУ

ВС России уничтожили девять складов боеприпасов и три склада топлива в Харьковской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских войск в ДНР, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях, а также три склада топлива в Харьковской области, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Кроме того, уничтожены девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Краматорск, Николаевка, Красное Донецкой Народной Республики, Малиновка Харьковской области, Гуляй Поле, Самойловка Запорожской области и Березнеговатое Николаевской области, а также три склада топлива в районах Харькова, Богодухова и Чугуева Харьковской области", - следует из сводки министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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