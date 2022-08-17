https://ria.ru/20220817/ukraina-1810193768.html

ВС России уничтожили девять складов боеприпасов и три склада топлива ВСУ

ВС России уничтожили девять складов боеприпасов и три склада топлива ВСУ - РИА Новости, 17.08.2022

ВС России уничтожили девять складов боеприпасов и три склада топлива ВСУ

Российские военные уничтожили девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских войск в ДНР, Харьковской, Запорожской и Николаевской... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:50

2022-08-17T12:50

2022-08-17T13:59

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских войск в ДНР, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях, а также три склада топлива в Харьковской области, сообщили в среду в Минобороны РФ."Кроме того, уничтожены девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Краматорск, Николаевка, Красное Донецкой Народной Республики, Малиновка Харьковской области, Гуляй Поле, Самойловка Запорожской области и Березнеговатое Николаевской области, а также три склада топлива в районах Харькова, Богодухова и Чугуева Харьковской области", - следует из сводки министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф