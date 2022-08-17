Рейтинг@Mail.ru
В "Нафтогазе" заявили о потере многих нефтяных активов на Украине - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/ukraina-1810178702.html
В "Нафтогазе" заявили о потере многих нефтяных активов на Украине
В "Нафтогазе" заявили о потере многих нефтяных активов на Украине - РИА Новости, 17.08.2022
В "Нафтогазе" заявили о потере многих нефтяных активов на Украине
Ситуация в топливной сфере Украины сложная, многие нефтяные и перерабатывающие активы потеряны, заявил глава правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:03
2022-08-17T12:40
специальная военная операция на украине
экономика
нафтогаз украины
украина
укрнафта
харьковская область
юрий витренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742879769_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_b6a72f6485c9d2de118f23bb07f11686.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ситуация в топливной сфере Украины сложная, многие нефтяные и перерабатывающие активы потеряны, заявил глава правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко."С 24 февраля, во-первых, мы потеряли многие наши нефтяные и перерабатывающие активы. Тот же Шебелинский газоперерабатывающий завод. Из-за ракет. Он не работает и не может работать в ближайшее время", - цитирует Витренко издание "Страна".Аналогичная ситуация, по его словам, с Кременчугским нефтеперабатывающим заводом. Почти 50% добычи природного газа Украины оказалось в зоне боевых действий в Харьковской области, отметил глава "Нафтогаза"."Мы не можем по военным причинам об этом говорить, но наша нефтяная и перерабатывающая инфраструктура очень сильно повреждена, те же нефтебазы, у "Укрнафты" очень много повреждений", - добавил Витренко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220817/politika-1810077695.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742879769_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e038d2c185b6c697f8325c5166582f3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, нафтогаз украины, украина, укрнафта, харьковская область, юрий витренко
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Нафтогаз Украины, Украина, Укрнафта, Харьковская область, Юрий Витренко
12:03 17.08.2022 (обновлено: 12:40 17.08.2022)
 
В "Нафтогазе" заявили о потере многих нефтяных активов на Украине

Глава "Нафтогаза" Витренко: ситуация в топливной сфере сложная, многие активы потеряны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины"
Табличка на здании национальной акционерной компании Нафтогаз-Украины - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Табличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ситуация в топливной сфере Украины сложная, многие нефтяные и перерабатывающие активы потеряны, заявил глава правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.
"С 24 февраля, во-первых, мы потеряли многие наши нефтяные и перерабатывающие активы. Тот же Шебелинский газоперерабатывающий завод. Из-за ракет. Он не работает и не может работать в ближайшее время", - цитирует Витренко издание "Страна".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 08:00
"Путин был прав". Когда Запад прекратит помогать Украине
Аналогичная ситуация, по его словам, с Кременчугским нефтеперабатывающим заводом. Почти 50% добычи природного газа Украины оказалось в зоне боевых действий в Харьковской области, отметил глава "Нафтогаза".
"Мы не можем по военным причинам об этом говорить, но наша нефтяная и перерабатывающая инфраструктура очень сильно повреждена, те же нефтебазы, у "Укрнафты" очень много повреждений", - добавил Витренко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаНафтогаз УкраиныУкраинаУкрнафтаХарьковская областьЮрий Витренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала