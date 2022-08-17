12:03 17.08.2022 (обновлено: 12:40 17.08.2022)
В "Нафтогазе" заявили о потере многих нефтяных активов на Украине
Глава "Нафтогаза" Витренко: ситуация в топливной сфере сложная, многие активы потеряны
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины"
Табличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины". Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ситуация в топливной сфере Украины сложная, многие нефтяные и перерабатывающие активы потеряны, заявил глава правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.
"С 24 февраля, во-первых, мы потеряли многие наши нефтяные и перерабатывающие активы. Тот же Шебелинский газоперерабатывающий завод. Из-за ракет. Он не работает и не может работать в ближайшее время", - цитирует Витренко издание "Страна".
Аналогичная ситуация, по его словам, с Кременчугским нефтеперабатывающим заводом. Почти 50% добычи природного газа Украины оказалось в зоне боевых действий в Харьковской области, отметил глава "Нафтогаза".
"Мы не можем по военным причинам об этом говорить, но наша нефтяная и перерабатывающая инфраструктура очень сильно повреждена, те же нефтебазы, у "Укрнафты" очень много повреждений", - добавил Витренко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.