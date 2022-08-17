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В Башкирии камера наблюдения зафиксировала момент убийства чиновницы - РИА Новости, 17.08.2022
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В Башкирии камера наблюдения зафиксировала момент убийства чиновницы
В Башкирии камера наблюдения зафиксировала момент убийства чиновницы - РИА Новости, 17.08.2022
В Башкирии камера наблюдения зафиксировала момент убийства чиновницы
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент убийства молодой чиновницы в башкирском Белорецке, по кадрам видно, что убийца поджидал ее у дома, вооружившись... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:36
2022-08-17T14:36
происшествия
белорецкий район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
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УФА, 17 авг – РИА Новости. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент убийства молодой чиновницы в башкирском Белорецке, по кадрам видно, что убийца поджидал ее у дома, вооружившись ножом.Ранее глава Белорецкого района Андрей Иванюта на своей странице в "ВКонтакте" рассказал о гибели 31-летней руководителя отдела мэрии Дины Махияновой. По его словам, женщину возле дома подкараулил бывший муж и на глазах подруг нанес ей 14 ударов ножом. У женщины остались двое маленьких детей. Подозреваемого в убийстве задержали. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.В полиции сообщали, что 37-летний мужчина ранее привлекался к административной ответственности за побои супруги, хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Суд арестовал обвиняемого до 13 октября.В соцсетях распространили видео момента убийства.На кадрах видно, как в ночное время мужчина с ножом в руках прячется за здание около ворот жилого дома. В один момент он приседает, а когда перед калиткой появляется девушка, он резко нападает на нее. Через несколько секунд мужчины убегает. В кадре также появились две девушки.Ранее в полиции сообщали, что свидетелями были подруги жертвы, которые вместе возвращались после празднования дня рождения.В СУСК РФ по Башкирии РИА Новости подтвердили, что на кадрах зафиксирован момент нападения и убийства Махияновой.
https://ria.ru/20220808/siloviki-1808170269.html
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белорецкий район
россия
республика башкортостан
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происшествия, белорецкий район, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан
Происшествия, Белорецкий район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Башкортостан
14:36 17.08.2022
 
В Башкирии камера наблюдения зафиксировала момент убийства чиновницы

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент убийства чиновницы в башкирском Белорецке

© Администрация Белорецкого районаКадр записи камеры видеонаблюдения, на которую попал момент нападения на Дину Махиянову
Кадр записи камеры видеонаблюдения, на которую попал момент нападения на Дину Махиянову
© Администрация Белорецкого района
Кадр записи камеры видеонаблюдения, на которую попал момент нападения на Дину Махиянову
Читать ria.ru в
УФА, 17 авг – РИА Новости. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент убийства молодой чиновницы в башкирском Белорецке, по кадрам видно, что убийца поджидал ее у дома, вооружившись ножом.
Ранее глава Белорецкого района Андрей Иванюта на своей странице в "ВКонтакте" рассказал о гибели 31-летней руководителя отдела мэрии Дины Махияновой. По его словам, женщину возле дома подкараулил бывший муж и на глазах подруг нанес ей 14 ударов ножом. У женщины остались двое маленьких детей. Подозреваемого в убийстве задержали. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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В полиции сообщали, что 37-летний мужчина ранее привлекался к административной ответственности за побои супруги, хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Суд арестовал обвиняемого до 13 октября.
В соцсетях распространили видео момента убийства.
На кадрах видно, как в ночное время мужчина с ножом в руках прячется за здание около ворот жилого дома. В один момент он приседает, а когда перед калиткой появляется девушка, он резко нападает на нее. Через несколько секунд мужчины убегает. В кадре также появились две девушки.
Ранее в полиции сообщали, что свидетелями были подруги жертвы, которые вместе возвращались после празднования дня рождения.
В СУСК РФ по Башкирии РИА Новости подтвердили, что на кадрах зафиксирован момент нападения и убийства Махияновой.
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ПроисшествияБелорецкий районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Башкортостан
 
 
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