https://ria.ru/20220817/ubiystvo-1810218737.html

В Башкирии камера наблюдения зафиксировала момент убийства чиновницы

В Башкирии камера наблюдения зафиксировала момент убийства чиновницы - РИА Новости, 17.08.2022

В Башкирии камера наблюдения зафиксировала момент убийства чиновницы

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент убийства молодой чиновницы в башкирском Белорецке, по кадрам видно, что убийца поджидал ее у дома, вооружившись... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T14:36

2022-08-17T14:36

2022-08-17T14:36

происшествия

белорецкий район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика башкортостан

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УФА, 17 авг – РИА Новости. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент убийства молодой чиновницы в башкирском Белорецке, по кадрам видно, что убийца поджидал ее у дома, вооружившись ножом.Ранее глава Белорецкого района Андрей Иванюта на своей странице в "ВКонтакте" рассказал о гибели 31-летней руководителя отдела мэрии Дины Махияновой. По его словам, женщину возле дома подкараулил бывший муж и на глазах подруг нанес ей 14 ударов ножом. У женщины остались двое маленьких детей. Подозреваемого в убийстве задержали. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.В полиции сообщали, что 37-летний мужчина ранее привлекался к административной ответственности за побои супруги, хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Суд арестовал обвиняемого до 13 октября.В соцсетях распространили видео момента убийства.На кадрах видно, как в ночное время мужчина с ножом в руках прячется за здание около ворот жилого дома. В один момент он приседает, а когда перед калиткой появляется девушка, он резко нападает на нее. Через несколько секунд мужчины убегает. В кадре также появились две девушки.Ранее в полиции сообщали, что свидетелями были подруги жертвы, которые вместе возвращались после празднования дня рождения.В СУСК РФ по Башкирии РИА Новости подтвердили, что на кадрах зафиксирован момент нападения и убийства Махияновой.

https://ria.ru/20220808/siloviki-1808170269.html

https://ria.ru/20220808/prigovor-1807933852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, белорецкий район, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан