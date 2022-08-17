Россия готова делиться опытом цифровизации здравоохранения с Белоруссией
Минздрав: Россия готова делиться опытом с Белоруссией в сфере цифровизации здравоохранения
Пациент записывается на прием к врачу. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Министры здравоохранения России и Белоруссии обсудили перспективы сотрудничества в области цифровой трансформации отрасли, Россия готова делиться опытом в данной сфере, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
В российском Минздраве прошла встреча министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с белорусской делегацией, которую возглавлял министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
"Наши страны уже многого добились в результате сотрудничества, и мы готовы делиться опытом в такой важной сфере, как цифровизация здравоохранения. Создание цифровых профилей врачей, пациентов, медицинских организаций - путь к повышению качества лечения и построению персонализированной медицины", - сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении.
Министр отметил, что прошлый год стал прорывным в использовании цифровых сервисов в России, и выразил надежду, что визит делегации из Белоруссии будет максимально полезным и практикоориентированным - коллеги познакомятся с технологиями электронного здравоохранения в медицинских организациях Санкт-Петербурга и Москвы, отметили в пресс-службе.
Стороны также обсудили возможность сотрудничества в области применения инновационных радиофармпрепаратов, разработанных специалистами Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России для диагностики и лечения онкологических и других заболеваний, подчеркнули в пресс-службе.