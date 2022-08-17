https://ria.ru/20220817/tsifrovizatsiya-1810316441.html

Россия готова делиться опытом цифровизации здравоохранения с Белоруссией

Россия готова делиться опытом цифровизации здравоохранения с Белоруссией - РИА Новости, 17.08.2022

Россия готова делиться опытом цифровизации здравоохранения с Белоруссией

Министры здравоохранения России и Белоруссии обсудили перспективы сотрудничества в области цифровой трансформации отрасли, Россия готова делиться опытом в... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T20:38

2022-08-17T20:38

2022-08-17T20:38

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

белоруссия

санкт-петербург

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Министры здравоохранения России и Белоруссии обсудили перспективы сотрудничества в области цифровой трансформации отрасли, Россия готова делиться опытом в данной сфере, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.В российском Минздраве прошла встреча министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с белорусской делегацией, которую возглавлял министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.Министр отметил, что прошлый год стал прорывным в использовании цифровых сервисов в России, и выразил надежду, что визит делегации из Белоруссии будет максимально полезным и практикоориентированным - коллеги познакомятся с технологиями электронного здравоохранения в медицинских организациях Санкт-Петербурга и Москвы, отметили в пресс-службе.Стороны также обсудили возможность сотрудничества в области применения инновационных радиофармпрепаратов, разработанных специалистами Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России для диагностики и лечения онкологических и других заболеваний, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20220810/miet-1808081570.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, белоруссия, санкт-петербург