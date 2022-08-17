Рейтинг@Mail.ru
Россия готова делиться опытом цифровизации здравоохранения с Белоруссией - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/tsifrovizatsiya-1810316441.html
Россия готова делиться опытом цифровизации здравоохранения с Белоруссией
Россия готова делиться опытом цифровизации здравоохранения с Белоруссией - РИА Новости, 17.08.2022
Россия готова делиться опытом цифровизации здравоохранения с Белоруссией
Министры здравоохранения России и Белоруссии обсудили перспективы сотрудничества в области цифровой трансформации отрасли, Россия готова делиться опытом в... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T20:38
2022-08-17T20:38
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
белоруссия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583706397_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d5ca05ca217b4ff9b1edd188d09ec101.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Министры здравоохранения России и Белоруссии обсудили перспективы сотрудничества в области цифровой трансформации отрасли, Россия готова делиться опытом в данной сфере, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.В российском Минздраве прошла встреча министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с белорусской делегацией, которую возглавлял министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.Министр отметил, что прошлый год стал прорывным в использовании цифровых сервисов в России, и выразил надежду, что визит делегации из Белоруссии будет максимально полезным и практикоориентированным - коллеги познакомятся с технологиями электронного здравоохранения в медицинских организациях Санкт-Петербурга и Москвы, отметили в пресс-службе.Стороны также обсудили возможность сотрудничества в области применения инновационных радиофармпрепаратов, разработанных специалистами Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России для диагностики и лечения онкологических и других заболеваний, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20220810/miet-1808081570.html
россия
белоруссия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583706397_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_3368ef0187046a4eee5caf38ff592c9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, белоруссия, санкт-петербург
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия, Белоруссия, Санкт-Петербург
20:38 17.08.2022
 
Россия готова делиться опытом цифровизации здравоохранения с Белоруссией

Минздрав: Россия готова делиться опытом с Белоруссией в сфере цифровизации здравоохранения

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПациент записывается на прием к врачу
Пациент записывается на прием к врачу - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пациент записывается на прием к врачу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Министры здравоохранения России и Белоруссии обсудили перспективы сотрудничества в области цифровой трансформации отрасли, Россия готова делиться опытом в данной сфере, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
В российском Минздраве прошла встреча министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с белорусской делегацией, которую возглавлял министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
"Наши страны уже многого добились в результате сотрудничества, и мы готовы делиться опытом в такой важной сфере, как цифровизация здравоохранения. Создание цифровых профилей врачей, пациентов, медицинских организаций - путь к повышению качества лечения и построению персонализированной медицины", - сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении.
Министр отметил, что прошлый год стал прорывным в использовании цифровых сервисов в России, и выразил надежду, что визит делегации из Белоруссии будет максимально полезным и практикоориентированным - коллеги познакомятся с технологиями электронного здравоохранения в медицинских организациях Санкт-Петербурга и Москвы, отметили в пресс-службе.
Стороны также обсудили возможность сотрудничества в области применения инновационных радиофармпрепаратов, разработанных специалистами Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России для диагностики и лечения онкологических и других заболеваний, подчеркнули в пресс-службе.
Атомная станция - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 09:00Наука
Россия и Белоруссия создали новую технологию для альтернативной энергетики
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияБелоруссияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала