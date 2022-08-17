https://ria.ru/20220817/torgi-1810157712.html

Тимофеев: Фонд развития территорий выставил на торги 30 участков

Тимофеев: Фонд развития территорий выставил на торги 30 участков - РИА Новости, 17.08.2022

Тимофеев: Фонд развития территорий выставил на торги 30 участков

Из 47 участков, планируемых Фондом развития территорий к реализации на торгах, опубликованы аукционы по 30 участкам, торги по 20 уже завершены, сообщил главный... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T10:42

2022-08-17T10:42

2022-08-17T10:42

россия

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

жилье

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Из 47 участков, планируемых Фондом развития территорий к реализации на торгах, опубликованы аукционы по 30 участкам, торги по 20 уже завершены, сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев."У нас есть пять победителей. В целом хочу сказать, что мы стараемся упростить инвесторам выход на наши площадки. У участков отсутствует обременение в виде требований пострадавших граждан, поскольку мы эти требования погасили. Кроме того, по большинству участков есть проектная и исходно-разрешительная документация", – рассказал он.Как уточнил Тимофеев, на торги были выставлены участки в 14 регионах: Челябинской, Свердловской, Орловской, Ленинградской, Ростовской, Владимирской, Саратовской, Московской областях, Пермском, Алтайском, Красноярском краях, Ханты-Мансийском автономном округе, Башкортостане и Якутии.По итогам аукционов определены пять победителей: это специализированный застройщик "Строй Профит" (участок в Азове Ростовской области), ООО "Промактив" (участок в Миассе Челябинской области), ООО "Инвестжилстрой" (участок в Сосновоборске Красноярского края), ООО "СЗ "Альянс-групп" (участок в Стерлитамаке в Башкортостане), АО "ЮУ КЖСИ" (участок в Челябинске), сообщил главный управляющий директор Фонда развития территорий.Сейчас организация готовит к торгам шесть участков в Северной Осетии, Якутии, Московской и Ленинградской областях.По словам Тимофеева, всего на 47 участках, предлагаемых инвесторам, можно построить более 270 тысяч квадратных метров жилья. Они расположены в 18 регионах: Московской, Ленинградской, Челябинской, Ростовской, Орловской, Свердловской, Саратовской, Владимирской и Ивановской областях, Пермском, Забайкальском, Красноярском, Алтайском и Краснодарском краях, а также в Башкортостане, Якутии, Северной Осетии и Ханты-Мансийском автономном округе.Всего подлежат передаче фонду права более, чем на 500 земельных участков, к настоящему времени зарегистрировано около 130.

https://ria.ru/20220621/timofeev-1796941183.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), жилье