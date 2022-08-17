Тимофеев: Фонд развития территорий выставил на торги 30 участков
© Фонд развития территорийГенеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев
© Фонд развития территорий
Генеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Из 47 участков, планируемых Фондом развития территорий к реализации на торгах, опубликованы аукционы по 30 участкам, торги по 20 уже завершены, сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев.
"У нас есть пять победителей. В целом хочу сказать, что мы стараемся упростить инвесторам выход на наши площадки. У участков отсутствует обременение в виде требований пострадавших граждан, поскольку мы эти требования погасили. Кроме того, по большинству участков есть проектная и исходно-разрешительная документация", – рассказал он.
Как уточнил Тимофеев, на торги были выставлены участки в 14 регионах: Челябинской, Свердловской, Орловской, Ленинградской, Ростовской, Владимирской, Саратовской, Московской областях, Пермском, Алтайском, Красноярском краях, Ханты-Мансийском автономном округе, Башкортостане и Якутии.
По итогам аукционов определены пять победителей: это специализированный застройщик "Строй Профит" (участок в Азове Ростовской области), ООО "Промактив" (участок в Миассе Челябинской области), ООО "Инвестжилстрой" (участок в Сосновоборске Красноярского края), ООО "СЗ "Альянс-групп" (участок в Стерлитамаке в Башкортостане), АО "ЮУ КЖСИ" (участок в Челябинске), сообщил главный управляющий директор Фонда развития территорий.
Сейчас организация готовит к торгам шесть участков в Северной Осетии, Якутии, Московской и Ленинградской областях.
По словам Тимофеева, всего на 47 участках, предлагаемых инвесторам, можно построить более 270 тысяч квадратных метров жилья. Они расположены в 18 регионах: Московской, Ленинградской, Челябинской, Ростовской, Орловской, Свердловской, Саратовской, Владимирской и Ивановской областях, Пермском, Забайкальском, Красноярском, Алтайском и Краснодарском краях, а также в Башкортостане, Якутии, Северной Осетии и Ханты-Мансийском автономном округе.
Всего подлежат передаче фонду права более, чем на 500 земельных участков, к настоящему времени зарегистрировано около 130.
"Если земельный участок и объект небольшие по площади, то нам проще продать землю, так как строительство сопряжено со многими накладными расходами. В тех же городах, где предстоит возвести большой объем, как, например, в Нижнем Новгороде, мы будем самостоятельно достраивать с привлечением проектного финансирования. Это важное и перспективное направление в нашей работе, и мы будем его активно развивать, но наша главная задача на сегодняшний день – решить вопрос с обманутыми дольщиками. Для этого у нас есть все ресурсы и возможности", – подчеркнул главный управляющий директор фонда.