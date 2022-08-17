https://ria.ru/20220817/tiksi-1810144901.html

В якутском поселке объявили режим ЧС из-за угрозы обрушения плотины

В якутском поселке объявили режим ЧС из-за угрозы обрушения плотины - РИА Новости, 17.08.2022

В якутском поселке объявили режим ЧС из-за угрозы обрушения плотины

В якутском поселке Тикси ввели режим ЧС местного значения из-за угрозы обрушения на дамбе, приводятся слова главы Булунского района Афанасии Андросовой в... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T09:38

2022-08-17T09:38

2022-08-17T10:39

происшествия

тикси

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В якутском поселке Тикси ввели режим ЧС местного значения из-за угрозы обрушения на дамбе, приводятся слова главы Булунского района Афанасии Андросовой в сообщении Госкомобеспечения республики."В поселке Тикси на дамбе озера Мелкое обнаружен провал части плотины, в районе объявлено ЧС местного значения", — заявила Андросова.Как отмечается в сообщении, дамба, служащая для обеспечения водой поселков Тикси и Тикси-3, аварийная и нуждается в реконструкции. Сейчас ограничений по водоснабжению поселков нет. Местные власти подготовили резервные варианты при негативном развитии событий. Уже начались работы по устранению чрезвычайной ситуации и укреплению тела дамбы.

https://ria.ru/20220809/pozhary-1808230435.html

тикси

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тикси, республика саха (якутия)