https://ria.ru/20220817/tiksi-1810144901.html
В якутском поселке объявили режим ЧС из-за угрозы обрушения плотины
В якутском поселке объявили режим ЧС из-за угрозы обрушения плотины - РИА Новости, 17.08.2022
В якутском поселке объявили режим ЧС из-за угрозы обрушения плотины
В якутском поселке Тикси ввели режим ЧС местного значения из-за угрозы обрушения на дамбе, приводятся слова главы Булунского района Афанасии Андросовой в... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T09:38
2022-08-17T09:38
2022-08-17T10:39
происшествия
тикси
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В якутском поселке Тикси ввели режим ЧС местного значения из-за угрозы обрушения на дамбе, приводятся слова главы Булунского района Афанасии Андросовой в сообщении Госкомобеспечения республики."В поселке Тикси на дамбе озера Мелкое обнаружен провал части плотины, в районе объявлено ЧС местного значения", — заявила Андросова.Как отмечается в сообщении, дамба, служащая для обеспечения водой поселков Тикси и Тикси-3, аварийная и нуждается в реконструкции. Сейчас ограничений по водоснабжению поселков нет. Местные власти подготовили резервные варианты при негативном развитии событий. Уже начались работы по устранению чрезвычайной ситуации и укреплению тела дамбы.
https://ria.ru/20220809/pozhary-1808230435.html
тикси
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тикси, республика саха (якутия)
Происшествия, Тикси, Республика Саха (Якутия)
09:38 17.08.2022 (обновлено: 10:39 17.08.2022)
В якутском поселке объявили режим ЧС из-за угрозы обрушения плотины
Режим ЧС объявили в якутском поселке Тикси из-за угрозы обрушения плотины на озере Мелкое