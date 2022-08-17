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В якутском поселке объявили режим ЧС из-за угрозы обрушения плотины - РИА Новости, 17.08.2022
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В якутском поселке объявили режим ЧС из-за угрозы обрушения плотины
В якутском поселке объявили режим ЧС из-за угрозы обрушения плотины - РИА Новости, 17.08.2022
В якутском поселке объявили режим ЧС из-за угрозы обрушения плотины
В якутском поселке Тикси ввели режим ЧС местного значения из-за угрозы обрушения на дамбе, приводятся слова главы Булунского района Афанасии Андросовой в... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T09:38
2022-08-17T10:39
происшествия
тикси
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В якутском поселке Тикси ввели режим ЧС местного значения из-за угрозы обрушения на дамбе, приводятся слова главы Булунского района Афанасии Андросовой в сообщении Госкомобеспечения республики."В поселке Тикси на дамбе озера Мелкое обнаружен провал части плотины, в районе объявлено ЧС местного значения", — заявила Андросова.Как отмечается в сообщении, дамба, служащая для обеспечения водой поселков Тикси и Тикси-3, аварийная и нуждается в реконструкции. Сейчас ограничений по водоснабжению поселков нет. Местные власти подготовили резервные варианты при негативном развитии событий. Уже начались работы по устранению чрезвычайной ситуации и укреплению тела дамбы.
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тикси
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происшествия, тикси, республика саха (якутия)
Происшествия, Тикси, Республика Саха (Якутия)
09:38 17.08.2022 (обновлено: 10:39 17.08.2022)
 
В якутском поселке объявили режим ЧС из-за угрозы обрушения плотины

Режим ЧС объявили в якутском поселке Тикси из-за угрозы обрушения плотины на озере Мелкое

© РИА Новости / Николай ЗайцевПоселок городского типа Тикси
Поселок городского типа Тикси - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Николай Зайцев
Поселок городского типа Тикси. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В якутском поселке Тикси ввели режим ЧС местного значения из-за угрозы обрушения на дамбе, приводятся слова главы Булунского района Афанасии Андросовой в сообщении Госкомобеспечения республики.
"В поселке Тикси на дамбе озера Мелкое обнаружен провал части плотины, в районе объявлено ЧС местного значения", — заявила Андросова.
Как отмечается в сообщении, дамба, служащая для обеспечения водой поселков Тикси и Тикси-3, аварийная и нуждается в реконструкции.
Сейчас ограничений по водоснабжению поселков нет. Местные власти подготовили резервные варианты при негативном развитии событий. Уже начались работы по устранению чрезвычайной ситуации и укреплению тела дамбы.
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