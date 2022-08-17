https://ria.ru/20220817/t-34-1810196600.html

Жители Нарвы принесли цветы к месту, где находился танк-памятник Т-34

Жители Нарвы принесли цветы к месту, где находился танк-памятник Т-34 - РИА Новости, 17.08.2022

Жители Нарвы принесли цветы к месту, где находился танк-памятник Т-34

Ночь в Нарве после демонтажа танка-памятника Т-34 прошла спокойно, заявил глава оперативной группы Пыхьяской префектуры полиции Таави Кирсс порталу... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:59

2022-08-17T12:59

2022-08-17T17:53

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нарва

эстония

т-34

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 авг — РИА Новости. Ночь в Нарве после демонтажа танка-памятника Т-34 прошла спокойно, заявил глава оперативной группы Пыхьяской префектуры полиции Таави Кирсс порталу государственного телерадиовещания ERR.Местные СМИ пишут, что жители принесли к месту, где находился монумент, цветы и свечи."На самом деле, ночь прошла относительно спокойно. Занимались обычными вызовами. На месте нарвского танка собралось довольно много людей, активность пошла на спад после часа ночи, и затем стало довольно тихо", — сказал Кирсс.Он отметил, что за различные нарушения задержали 11 человек, которых отпустят после соответствующих процедур.Если в течение дня полиция работала в усиленном составе, то к вечеру — уже в обычном режиме. По оценке Кирсса, вечером на месте демонтированного памятника собралось максимум 50-60 человек. "Люди были, в общем, настроены спокойно", — заключил полицейский.Накануне в Нарве демонтировали танк Т-34 и еще шесть советских памятников. Танк отвезли в военный музей в поселке Виймси под Таллином. Кроме того, братская могила погибших во Второй мировой войне на берегу реки Нарвы получила нейтральное надгробие.На сносе советских памятников по всей Эстонии настаивала премьер-министр Кая Каллас. В начале августа она призвала демонтировать их как можно быстрее, обосновав это соображениями безопасности.Власти Нарвы выступали против переноса танка, поскольку этот мемориал — часть идентичности русскоязычного населения города. Городское собрание не смогло решить этот вопрос и отложило его, тогда памятник перенесли по решению правительства.Танк-памятник установили в Нарве в 1970 году на месте, где в июле 1944-го части Красной армии под командованием генерала Федюнинского форсировали реку, прорвали оборону фашистов и освободили город.

https://ria.ru/20220816/pamyatnik-1810111410.html

https://ria.ru/20220816/tank-1810085804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, нарва, эстония, т-34, великая отечественная война (1941-1945), россия