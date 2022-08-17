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Жители Нарвы принесли цветы к месту, где находился танк-памятник Т-34 - РИА Новости, 17.08.2022
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Жители Нарвы принесли цветы к месту, где находился танк-памятник Т-34
Жители Нарвы принесли цветы к месту, где находился танк-памятник Т-34 - РИА Новости, 17.08.2022
Жители Нарвы принесли цветы к месту, где находился танк-памятник Т-34
Ночь в Нарве после демонтажа танка-памятника Т-34 прошла спокойно, заявил глава оперативной группы Пыхьяской префектуры полиции Таави Кирсс порталу... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:59
2022-08-17T17:53
в мире
нарва
эстония
т-34
великая отечественная война (1941-1945)
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 авг — РИА Новости. Ночь в Нарве после демонтажа танка-памятника Т-34 прошла спокойно, заявил глава оперативной группы Пыхьяской префектуры полиции Таави Кирсс порталу государственного телерадиовещания ERR.Местные СМИ пишут, что жители принесли к месту, где находился монумент, цветы и свечи."На самом деле, ночь прошла относительно спокойно. Занимались обычными вызовами. На месте нарвского танка собралось довольно много людей, активность пошла на спад после часа ночи, и затем стало довольно тихо", — сказал Кирсс.Он отметил, что за различные нарушения задержали 11 человек, которых отпустят после соответствующих процедур.Если в течение дня полиция работала в усиленном составе, то к вечеру — уже в обычном режиме. По оценке Кирсса, вечером на месте демонтированного памятника собралось максимум 50-60 человек. "Люди были, в общем, настроены спокойно", — заключил полицейский.Накануне в Нарве демонтировали танк Т-34 и еще шесть советских памятников. Танк отвезли в военный музей в поселке Виймси под Таллином. Кроме того, братская могила погибших во Второй мировой войне на берегу реки Нарвы получила нейтральное надгробие.На сносе советских памятников по всей Эстонии настаивала премьер-министр Кая Каллас. В начале августа она призвала демонтировать их как можно быстрее, обосновав это соображениями безопасности.Власти Нарвы выступали против переноса танка, поскольку этот мемориал — часть идентичности русскоязычного населения города. Городское собрание не смогло решить этот вопрос и отложило его, тогда памятник перенесли по решению правительства.Танк-памятник установили в Нарве в 1970 году на месте, где в июле 1944-го части Красной армии под командованием генерала Федюнинского форсировали реку, прорвали оборону фашистов и освободили город.
https://ria.ru/20220816/pamyatnik-1810111410.html
https://ria.ru/20220816/tank-1810085804.html
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в мире, нарва, эстония, т-34, великая отечественная война (1941-1945), россия
В мире, Нарва, Эстония, Т-34, Великая Отечественная война (1941-1945), Россия
12:59 17.08.2022 (обновлено: 17:53 17.08.2022)
 
Жители Нарвы принесли цветы к месту, где находился танк-памятник Т-34

Жители Нарвы принесли цветы и свечи к месту, где находился танк-памятник Т-34

© Фото : Посольство России в ЭстонииЦветы и свечи на месте демонтированного танка Т-34 в Нарве
Цветы и свечи на месте демонтированного танка Т-34 в Нарве - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Фото : Посольство России в Эстонии
Цветы и свечи на месте демонтированного танка Т-34 в Нарве
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 17 авг — РИА Новости. Ночь в Нарве после демонтажа танка-памятника Т-34 прошла спокойно, заявил глава оперативной группы Пыхьяской префектуры полиции Таави Кирсс порталу государственного телерадиовещания ERR.
Местные СМИ пишут, что жители принесли к месту, где находился монумент, цветы и свечи.
"На самом деле, ночь прошла относительно спокойно. Занимались обычными вызовами. На месте нарвского танка собралось довольно много людей, активность пошла на спад после часа ночи, и затем стало довольно тихо", — сказал Кирсс.
Он отметил, что за различные нарушения задержали 11 человек, которых отпустят после соответствующих процедур.
Если в течение дня полиция работала в усиленном составе, то к вечеру — уже в обычном режиме. По оценке Кирсса, вечером на месте демонтированного памятника собралось максимум 50-60 человек.
"Люди были, в общем, настроены спокойно", — заключил полицейский.
Перенос танка - памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 22:47
Посольство России в Эстонии осудило демонтаж танка-памятника Т-34 в Нарве
Накануне в Нарве демонтировали танк Т-34 и еще шесть советских памятников. Танк отвезли в военный музей в поселке Виймси под Таллином. Кроме того, братская могила погибших во Второй мировой войне на берегу реки Нарвы получила нейтральное надгробие.
На сносе советских памятников по всей Эстонии настаивала премьер-министр Кая Каллас. В начале августа она призвала демонтировать их как можно быстрее, обосновав это соображениями безопасности.
Власти Нарвы выступали против переноса танка, поскольку этот мемориал — часть идентичности русскоязычного населения города. Городское собрание не смогло решить этот вопрос и отложило его, тогда памятник перенесли по решению правительства.
Танк-памятник установили в Нарве в 1970 году на месте, где в июле 1944-го части Красной армии под командованием генерала Федюнинского форсировали реку, прорвали оборону фашистов и освободили город.
Алар Карис - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 19:08
Президент Эстонии назвал музей лучшим местом для советского танка
 
В миреНарваЭстонияТ-34Великая Отечественная война (1941-1945)Россия
 
 
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