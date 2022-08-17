https://ria.ru/20220817/svo-1810126895.html
При обстреле Пантелеймоновки силами Украины погиб мужчина
При обстреле Пантелеймоновки силами Украины погиб мужчина - РИА Новости, 17.08.2022
При обстреле Пантелеймоновки силами Украины погиб мужчина
Из-за ночного обстрела со стороны украинских войск в поселке Пантелеймоновка погиб мужчина, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T04:49
2022-08-17T04:49
2022-08-17T05:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Из-за ночного обстрела со стороны украинских войск в поселке Пантелеймоновка погиб мужчина, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.Позднее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило в своем Telegram-канале об атаке Киева на этот поселок в 2.50 ночи, причем украинские войска применили ракету "Точка-У"."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... населенный пункт Пантелеймоновка: выпущена одна ракета "Точка-У" из ТРК", — говорится в публикации ведомства.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220801/pravda-1806270656.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк (днр)
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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
04:49 17.08.2022 (обновлено: 05:00 17.08.2022)
При обстреле Пантелеймоновки силами Украины погиб мужчина
Мэр Горловки Приходько сообщил о гибели мужчины из-за обстрела со стороны ВСУ